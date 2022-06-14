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Салат, пирог и лимонад – 3 интересных и быстрых рецепта с клубникой

Ирина Маслова
14 июня, 09:52
Это насыпной или тертый пирог, салат с куриной печенью и шпинатом, он заправляется бальзамическим соусом. Все это не требует особых умений, все готовится просто

Конечно, самая вкусная клубника – это когда ешь ее просто так ну или используешь для сырников, тоже очень ярко.

Но эта ягода действительно может дать привычной еде не только красоту, но и новые вкусовые оттенки. Украинский фудблогер pp_mamacook предлагает обжарить куриную печень на сливочном масле, выложить на тарелку вместе с клубникой и шпинатом, заправить несколькими каплями бальзамического соуса.

Рецепты с клубникой / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

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Пирог от elena_photofood выпекается на основе песочного теста. Причем традиционно собирать его в шар не нужно, пусть остается крошкой после замеса для хрустящей текстуры.

Рецепт лимонада редакционный, количества сахара не указываем, добавляйте его на свое усмотрение.

Салат с куриной печенью и клубникой

Салат с куриной печенью и клубникой

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Ингредиенты:

  • печень куриная – 300 г;
  • шпинат;
  • клубника – 7-8 шт.;
  • копченая паприка, сушеный базилик, соль;
  • бальзамический соус;
  • кукурузная мука, сливочное масло – для жарки.

Как приготовить:

  1. Печень почистить, нарезать, приправить базиликом и паприкой.
  2. Обжарить на сливочном масле в кукурузной панировке 10-15 минут.
  3. На тарелку выложить шпинат, печень и клубнику. Украсить бальзамическим соусом.

Со шпинатом получается отличное куриное филе, вкусный и легкий ужин.

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Насыпной пирог с клубникой

Насыпной пирог с клубникой / Фото: instagram.com/elena_photofood/

Ингредиенты для теста:

  • мука – 280 г;
  • сахар – 140 г;
  • щепотка соли;
  • разрыхлитель – 6 г;
  • масло сливочное (замороженное) – 180 г;
  • желток – 2 шт.;
  • уксус яблочный 4,5 -9 %, ванильный сахар – по 1 ч. л.

Начинка:

  • клубника – 500 г;
  • крахмал – 2 ст. л.;
  • сахар – 45 г;
  • цедра лимона – половина ч. л.

Как приготовить:

  1. Соединить муку, сахар, разрыхлитель и соль, перемешать.
  2. Ввести частями холодное сливочное масло, предварительно нарезанное кубиками, замесить руками в крошку.
  3. Ввести яичные желтки и уксус. Тесто должно остаться крошкой, в шар тесто не объединять.
  4. Тесто разделить на 2 части для основы и для верха.
  5. Форму застелить пергаментом по дну и бортикам. Равномерно распределить по дну формы 2/3 части теста, убрать в холодильник.
  6. Клубнику нарезать, добавить сахар, крахмал, цедру лимона и перемешать.
  7. На песочную основу выложить клубничный слой и сверху распределить тертое тесто. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 190 градусов духовке 45 минут.

С клубникой можно попробовать приготовить тирамису. Вместо кофе для пропитки савоярди попробуйте клубничный сок.

Клубничный лимонад

Для практически безупречных Весов – лимонад с клубникой / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 100 г свежей клубники;
  • 2 лимона;
  • 1 стакан воды;
  • сахар – по вкусу;
  • лед.

Как приготовить:

  1. Лимоны ошпарить кипятком и срезать кожуру, белую мякоть убрать.
  2. Залить цедру водой, добавить сахар и довести до кипения. Дать сиропу настояться 3 часа.
  3. Из лимонов выдавить сок. Клубнику измельчить в блендере.
  4. Соединить лимонад и ягодное пюре, добавить лед.

Для турецкого лимонада клубника не нужна. Кроме лимонов, понадобится апельсин. Рецепт напитка читайте здесь.