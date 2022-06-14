Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Салат, пиріг та лимонад – 3 цікаві та швидкі рецепти з полуницею

Ірина Маслова
14 червня, 09:52
Це насипний або тертий пиріг, салат з курячою печінкою та шпинатом, він заправляється бальзамічним соусом. Усе це не потребує особливих умінь, усе готується просто

Звичайно, найсмачніша полуниця – це коли їси її просто так ну або використовуєш для сирників, теж дуже яскраво.

Але ця ягода може дати звичній їжі не лише красу, а й нові смакові відтінки. Українська фудблогерка pp_mamacook пропонує обсмажити курячу печінку на вершковому маслі, викласти на тарілку разом з полуницею та шпинатом, заправити декількома краплями бальзамічного соусу.

Рецепти з полуницею / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Пиріг від elena_photofood випікається на основі пісочного тіста. Причому традиційно збирати його в кулю не потрібно, нехай залишається крихтою після замісу для хрусткої текстури.

Рецепт лимонаду редакційний, кількості цукру не вказуємо, додайте його на власний розсуд.

Салат з курячою печінкою та полуницею

Салат з курячою печінкою та полуницею

Реклама

Інгредієнти:

  • печінка куряча – 300 г;
  • шпинат;
  • полуниця – 7-8 шт.;
  • копчена паприка, сушений базилік, сіль;
  • бальзамічний соус;
  • кукурудзяне борошно, вершкове масло – для смаження.

Як приготувати:

  1. Печінку почистити, нарізати, приправити базиліком та паприкою.
  2. Обсмажити на вершковому маслі в кукурудзяній паніровці 10-15 хвилин.
  3. На тарілку викласти шпинат, печінку та полуницю. Прикрасити бальзамічним соусом.

Зі шпинатом виходить чудове куряче філе, смачна та легка вечеря.

Реклама

Насипний пиріг з полуницею

Насипний пиріг з полуницею

Інгредієнти для тіста:

  • борошно – 280 г;
  • цукор – 140 г;
  • дрібка солі;
  • розпушувач – 6 г;
  • масло вершкове (заморожене) – 180 г;
  • жовток – 2 шт.;
  • оцет яблучний 4,5-9%, ванільний цукор – по 1 ч. л.

Начинка:

  • полуниця – 500 г;
  • крохмаль – 2 ст. л.;
  • цукор – 45 г;
  • цедра лимона – половина ч. л.

Як приготувати:

  1. З'єднати борошно, цукор, розпушувач та сіль, перемішати.
  2. Ввести частинами холодне вершкове масло, попередньо нарізане кубиками, замісити руками в крихту.
  3. Ввести яєчні жовтки та оцет. Тісто має залишитися крихтою, у кулю тісто не поєднувати.
  4. Тісто розділити на 2 частини для основи та для верху.
  5. Форму застелити пергаментом по дну та бортикам. Поступово розподілити по дну форми 2/3 частини тіста, прибрати в холодильник.
  6. Полуницю нарізати, додати цукор, крохмаль, цедру лимона і перемішати.
  7. На основу викласти начинку та розподілити терте тісто зверху. Випікати пиріг у попередньо розігрітій до 190 градусів духовці 45 хвилин.

З полуницею можна спробувати приготувати тирамісу. Замість кави для просочення савоярді спробуйте полуничний сік.

Полуничний лимонад

Для практично бездоганних Терезів – лимонад з полуницею

Інгредієнти:

  • 100 г свіжої полуниці;
  • 2 лимони;
  • 1 склянка води;
  • цукор – за смаком;
  • лід.

Як приготувати:

  1. Лимони ошпарити окропом і зрізати шкірку, білу м'якоть прибрати.
  2. Залити цедру водою, додати цукор і довести до кипіння. Дати сиропу настоятися 3 години.
  3. З лимонів вичавити сік. Полуницю подрібнити в блендері.
  4. З'єднати лимонад та ягідне пюре, додати лід.

Для турецького лимонаду полуниця не потрібна. Крім лимонів, візьміть апельсин. Рецепт напою читайте тут.