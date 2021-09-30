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Яйца по-турецки под йогуртовым соусом и салат с грушей и горгонзолой – идеи для сытного утра

Ирина Маслова
30 сентября, 07:01
Для первой позиции нужно отварить яйца пашот, двух будет достаточно. Ведь помимо йогуртовой заправки, к яйцам добавляется ароматное сливочное масло. Грушу для салата тоже нужно слегка обжарить в сливочном масле

Яйца по-турецки – это очень сытно. Вам нужно правильно сварить яйцо пашот, затем окунуть его в йогуртовый соус, а сверху полить ароматным топленым маслом со специями. То есть всего лишь два яйца – и полноценный завтрак готов. Подавать рекомендуется со слегка поджаренным хлебом.

Груши для салата нужно обжарить на сливочном масле, а для заправки понадобится немного апельсинового сока.

Яйца по-турецки и салат с грушей и горгондзолой / Фото: Коллаж: Сегодня

Яйца по-турецки

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Яйца по-турецки / Фото: instagram.com/nellybee3001/

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.;
  • уксус – 1 ч. л.;
  • соль, перец.

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Для йогуртового соуса:

  • греческий йогурт – 200 мл;
  • чеснок – 1 зуб.;
  • свежая мята – 3 листика;
  • соль, перец – по вкусу.

Для масла:

  • сливочное масло – 30 г;
  • оливковое масло – 1 ст. л.;
  • хлопья красной паприки – 1 ч. л.;
  • перец чили – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Чеснок пропустить через пресс, мяту нарезать.
  2. Смешать йогурт, чеснок и зелень, приправить по вкусу.
  3. Сварить яйца пашот. Выложить на бумажное полотенце.
  4. В сотейнике растопить сливочное масло, добавить оливковое масло и хлопья паприки. Прогреть на медленном огне несколько минут, масло должно окраситься.
  5. Выложить йогурт в миску, сверху – яйца пашот. Полить все маслом, добавить соль, украсить зеленью.

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Салат с жаренной грушей и горгонзолой

Салат с жаренной грушей и горгондзолой / Фото: instagram.com/receptrozovogo/

Ингредиенты:

  • груша – 1 шт.;
  • сливочное масло – 1 ч. л.;
  • горгонзола – 70 г;
  • руккола;
  • грецкие орехи.

Для соуса:

  • оливковое масло – 3 ст. л.;
  • сок апельсина – 2 капли;
  • мед – 1 ч. л.;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Грушу порезать на дольки, обжарить на сливочном масле. На этой сковороде слегка обжарить орехи.
  2. На рукколу выложить грушу и орехи, сверху – орехи.
  3. Для заправки соединить все ингредиенты и заправить салат.

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