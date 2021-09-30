Яйца по-турецки под йогуртовым соусом и салат с грушей и горгонзолой – идеи для сытного утра

Яйца по-турецки – это очень сытно. Вам нужно правильно сварить яйцо пашот, затем окунуть его в йогуртовый соус, а сверху полить ароматным топленым маслом со специями. То есть всего лишь два яйца – и полноценный завтрак готов. Подавать рекомендуется со слегка поджаренным хлебом.
Груши для салата нужно обжарить на сливочном масле, а для заправки понадобится немного апельсинового сока.
Яйца по-турецки и салат с грушей и горгондзолой / Фото: Коллаж: Сегодня
Яйца по-турецки
Яйца по-турецки / Фото: instagram.com/nellybee3001/
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.;
- уксус – 1 ч. л.;
- соль, перец.
Для йогуртового соуса:
- греческий йогурт – 200 мл;
- чеснок – 1 зуб.;
- свежая мята – 3 листика;
- соль, перец – по вкусу.
Для масла:
- сливочное масло – 30 г;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- хлопья красной паприки – 1 ч. л.;
- перец чили – по вкусу.
Как приготовить:
- Чеснок пропустить через пресс, мяту нарезать.
- Смешать йогурт, чеснок и зелень, приправить по вкусу.
- Сварить яйца пашот. Выложить на бумажное полотенце.
- В сотейнике растопить сливочное масло, добавить оливковое масло и хлопья паприки. Прогреть на медленном огне несколько минут, масло должно окраситься.
- Выложить йогурт в миску, сверху – яйца пашот. Полить все маслом, добавить соль, украсить зеленью.
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Салат с жаренной грушей и горгонзолой
Салат с жаренной грушей и горгондзолой / Фото: instagram.com/receptrozovogo/
Ингредиенты:
- груша – 1 шт.;
- сливочное масло – 1 ч. л.;
- горгонзола – 70 г;
- руккола;
- грецкие орехи.
Для соуса:
- оливковое масло – 3 ст. л.;
- сок апельсина – 2 капли;
- мед – 1 ч. л.;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Грушу порезать на дольки, обжарить на сливочном масле. На этой сковороде слегка обжарить орехи.
- На рукколу выложить грушу и орехи, сверху – орехи.
- Для заправки соединить все ингредиенты и заправить салат.
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