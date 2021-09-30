Яйця по-турецьки під йогуртовим соусом і салат із грушею і горгондзолою – ідеї для ситного ранку

Яйця по-турецьки – це дуже ситно. Вам потрібно правильно зварити яйце пашот, потім занурити його в йогуртовий соус, а зверху полити ароматним розтопленим маслом зі спеціями. Тобто лише два яйця – і повноцінний сніданок готовий. Подавати рекомендується зі злегка підсмаженим хлібом.
Груші для салату потрібно обсмажити на вершковому маслі, а для заправки знадобиться трохи апельсинового соку.
Яйця по-турецьки і салат з грушею і горгондзолою / Фото: Колаж: Сьогодні
Яйця по-турецьки
Яйця по-турецьки / Фото: instagram.com/nellybee3001/
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт.;
- оцет – 1 ч. л.;
- сіль, перець.
Для йогуртового соусу:
- грецький йогурт – 200 мл;
- часник – 1 зуб.;
- свіжа м'ята – 3 листочки;
- сіль, перець – за смаком.
Для масла:
- вершкове масло – 30 г;
- оливкова олія – 1 ст. л.;
- пластівці червоної паприки – 1 ч. л.;
- перець чилі – за смаком.
Як приготувати:
- Часник пропустити через прес, м'яту нарізати.
- Змішати йогурт, часник і зелень, приправити за смаком.
- Зварити яйця пашот. Викласти на паперовий рушник.
- У сотейнику розтопити вершкове масло, додати оливкову олію та пластівці паприки. Прогріти на повільному вогні кілька хвилин, масло має змінити колір.
- Викласти йогурт у миску, зверху – яйця пашот. Полити все маслом, додати сіль, прикрасити зеленню.
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Салат зі смаженою грушею і горгондзолою
Салат зі смаженою грушею і горгондзолою / Фото: instagram.com/receptrozovogo/
Інгредієнти:
- груша – 1 шт.;
- вершкове масло – 1 ч. л.;
- горгондзола – 70 г;
- рукола;
- волоські горіхи.
Для соусу:
- оливкова олія – 3 ст. л.;
- сік апельсина – 2 краплі;
- мед – 1 ч. л.;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Грушу порізати на дольки, обсмажити на вершковому маслі. На цій сковороді злегка обсмажити горіхи.
- На руколу викласти грушу і горіхи, зверху – горіхи.
- Для заправки з'єднати всі інгредієнти і заправити салат.
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