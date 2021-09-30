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Яйця по-турецьки під йогуртовим соусом і салат із грушею і горгондзолою – ідеї для ситного ранку

Ірина Маслова
30 вересня, 07:01
Для першої позиції потрібно відварити яйця пашот, двох буде достатньо. Адже крім йогуртової заправки, до яєць додається ароматне вершкове масло. Грушу для салату теж потрібно злегка обсмажити у вершковому маслі

Яйця по-турецьки – це дуже ситно. Вам потрібно правильно зварити яйце пашот, потім занурити його в йогуртовий соус, а зверху полити ароматним розтопленим маслом зі спеціями. Тобто лише два яйця – і повноцінний сніданок готовий. Подавати рекомендується зі злегка підсмаженим хлібом.

Груші для салату потрібно обсмажити на вершковому маслі, а для заправки знадобиться трохи апельсинового соку.

Яйця по-турецьки і салат з грушею і горгондзолою / Фото: Колаж: Сьогодні

Яйця по-турецьки

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Яйця по-турецьки / Фото: instagram.com/nellybee3001/

Інгредієнти:

  • яйця – 2 шт.;
  • оцет – 1 ч. л.;
  • сіль, перець.

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Для йогуртового соусу:

  • грецький йогурт – 200 мл;
  • часник – 1 зуб.;
  • свіжа м'ята – 3 листочки;
  • сіль, перець – за смаком.

Для масла:

  • вершкове масло – 30 г;
  • оливкова олія – 1 ст. л.;
  • пластівці червоної паприки – 1 ч. л.;
  • перець чилі – за смаком.

Як приготувати:

  1. Часник пропустити через прес, м'яту нарізати.
  2. Змішати йогурт, часник і зелень, приправити за смаком.
  3. Зварити яйця пашот. Викласти на паперовий рушник.
  4. У сотейнику розтопити вершкове масло, додати оливкову олію та пластівці паприки. Прогріти на повільному вогні кілька хвилин, масло має змінити колір.
  5. Викласти йогурт у миску, зверху – яйця пашот. Полити все маслом, додати сіль, прикрасити зеленню.

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Салат зі смаженою грушею і горгондзолою

Салат зі смаженою грушею і горгондзолою / Фото: instagram.com/receptrozovogo/

Інгредієнти:

  • груша – 1 шт.;
  • вершкове масло – 1 ч. л.;
  • горгондзола – 70 г;
  • рукола;
  • волоські горіхи.

Для соусу:

  • оливкова олія – 3 ст. л.;
  • сік апельсина – 2 краплі;
  • мед – 1 ч. л.;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Грушу порізати на дольки, обсмажити на вершковому маслі. На цій сковороді злегка обсмажити горіхи.
  2. На руколу викласти грушу і горіхи, зверху – горіхи.
  3. Для заправки з'єднати всі інгредієнти і заправити салат.

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