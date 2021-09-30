Яйця по-турецьки під йогуртовим соусом і салат із грушею і горгондзолою – ідеї для ситного ранку

Яйця по-турецьки – це дуже ситно. Вам потрібно правильно зварити яйце пашот, потім занурити його в йогуртовий соус, а зверху полити ароматним розтопленим маслом зі спеціями. Тобто лише два яйця – і повноцінний сніданок готовий. Подавати рекомендується зі злегка підсмаженим хлібом.

Груші для салату потрібно обсмажити на вершковому маслі, а для заправки знадобиться трохи апельсинового соку.

Яйця по-турецьки і салат з грушею і горгондзолою / Фото: Колаж: Сьогодні

Яйця по-турецьки

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Яйця по-турецьки / Фото: instagram.com/nellybee3001/

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

оцет – 1 ч. л.;

сіль, перець.

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Для йогуртового соусу:

грецький йогурт – 200 мл;

часник – 1 зуб.;

свіжа м'ята – 3 листочки;

сіль, перець – за смаком.

Для масла:

вершкове масло – 30 г;

оливкова олія – 1 ст. л.;

пластівці червоної паприки – 1 ч. л.;

перець чилі – за смаком.

Як приготувати:

Часник пропустити через прес, м'яту нарізати. Змішати йогурт, часник і зелень, приправити за смаком. Зварити яйця пашот. Викласти на паперовий рушник. У сотейнику розтопити вершкове масло, додати оливкову олію та пластівці паприки. Прогріти на повільному вогні кілька хвилин, масло має змінити колір. Викласти йогурт у миску, зверху – яйця пашот. Полити все маслом, додати сіль, прикрасити зеленню.

Салат зі смаженою грушею і горгондзолою

Салат зі смаженою грушею і горгондзолою / Фото: instagram.com/receptrozovogo/

Інгредієнти:

груша – 1 шт.;

вершкове масло – 1 ч. л.;

горгондзола – 70 г;

рукола;

волоські горіхи.

Для соусу:

оливкова олія – 3 ст. л.;

сік апельсина – 2 краплі;

мед – 1 ч. л.;

сіль, перець.

Як приготувати:

Грушу порізати на дольки, обсмажити на вершковому маслі. На цій сковороді злегка обсмажити горіхи. На руколу викласти грушу і горіхи, зверху – горіхи. Для заправки з'єднати всі інгредієнти і заправити салат.

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