Рецепти на сніданок – гратен із куркою і турецький салат із помідорами і горіхами

Для гратена за бажанням курку можна замінити беконом. Поки він запікається, приготуйте салат із помідорів із волоськими горіхами, який заправляється гранатовим соусом

Гратен з куркою і турецький салат на сніданок / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо у вас залишилася варена картопля з учорашньої вечері, то крім тортильї і оладок, її можна використати в гратені. Сам гратен запікайте або у великій формі, або у формочках для кексів. Поки готуватиметься ваш гратен, можна братися за салат. У Туреччині він називається "Гавурда". Особливість – гранатовий соус, яким його потрібно заправити.

Гратен із картоплі з куркою

Гратен з куркою / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

картопля – 2-3 шт.;

жирні вершки – 250 мл;

часник – 2-3 зуб.;

сир твердий – 50 г;

курка або бекон – за смаком;

мускатний горіх;

чебрець;

вершкове масло, сіль.

Як приготувати:

Картоплю очистити, нарізати тонкими кружальцями. Обсмажити на вершковому маслі подрібнений часник, додати бекон або курку. Готувати три-п'ять хвилин. Влити вершки, приправити меленим мускатним горіхом і додати чебрець. Прогріти вершки впродовж декількох хвилин. Форми для запікання змастити вершковим маслом і викласти картоплю віялом. Залити вершками з беконом, посипати тертим сиром. Запікати 25-30 хвилин за температури 175 градусів. Прикрасити зеленню.

Турецький салат

Турецький салат / Фото: instagram.com/nurs_cuisine/

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Інгредієнти:

помідори – 4 шт.;

червона цибуля – 2 шт.;

волоські горіхи – 100 г;

наршараб (гранатовий соус) – 4-5 ст. л.;

сіль, паприка, гострий червоний перець – за смаком.

Як приготувати: