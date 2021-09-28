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Рецепти на сніданок – гратен із куркою і турецький салат із помідорами і горіхами

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
28 вересня, 07:01
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Для гратена за бажанням курку можна замінити беконом. Поки він запікається, приготуйте салат із помідорів із волоськими горіхами, який заправляється гранатовим соусом
Гратен з куркою і турецький салат на сніданок
Гратен з куркою і турецький салат на сніданок / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо у вас залишилася варена картопля з учорашньої вечері, то крім тортильї і оладок, її можна використати в гратені. Сам гратен запікайте або у великій формі, або у формочках для кексів. Поки готуватиметься ваш гратен, можна братися за салат. У Туреччині він називається "Гавурда". Особливість – гранатовий соус, яким його потрібно заправити.

Гратен із картоплі з куркою

Гратен з куркою
Гратен з куркою / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

  • картопля – 2-3 шт.;
  • жирні вершки – 250 мл;
  • часник – 2-3 зуб.;
  • сир твердий – 50 г;
  • курка або бекон – за смаком;
  • мускатний горіх;
  • чебрець;
  • вершкове масло, сіль.

Як приготувати:

  1. Картоплю очистити, нарізати тонкими кружальцями.
  2. Обсмажити на вершковому маслі подрібнений часник, додати бекон або курку. Готувати три-п'ять хвилин.
  3. Влити вершки, приправити меленим мускатним горіхом і додати чебрець. Прогріти вершки впродовж декількох хвилин.
  4. Форми для запікання змастити вершковим маслом і викласти картоплю віялом.
  5. Залити вершками з беконом, посипати тертим сиром.
  6. Запікати 25-30 хвилин за температури 175 градусів.
  7. Прикрасити зеленню.

Турецький салат

Турецький салат
Турецький салат / Фото: instagram.com/nurs_cuisine/

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Інгредієнти:

  • помідори – 4 шт.;
  • червона цибуля – 2 шт.;
  • волоські горіхи – 100 г;
  • наршараб (гранатовий соус) – 4-5 ст. л.;
  • сіль, паприка, гострий червоний перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. Помідори і цибулю нарізати кубиками. Зелень і горіхи подрібнити.
  2. Усі компоненти змішати. Додати спеції за смаком і гранатовий соус. Перемішати.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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