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Овочевий салат із сиром, сендвіч із лососем і яблучно-горіхові оладки – рецепти для корисного сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
16 вересня, 07:01
В закладинки
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Хліб краще брати цільнозерновий і трохи підсушити його на сковороді. Для оладок потрібні не дуже соковиті яблука, щоб вони краще пропеклися, замість цукру візьміть інші підсолоджувачі, наприклад, мед
Овочевий салат з сиром
Овочевий салат з сиром / Фото: instagram.com/dassanasvegrecipes/

Щоб нормально почуватися впродовж дня і не бути голодним, варто уважно ставитися до сніданку. Особливо затяті послідовники здорового способу життя вважають, що від хліба потрібно відмовитися. Це не зовсім так. Бувають тости, які не тільки смачні, а ще й корисні. Як приготувати один із них, дізнаєтеся нижче. У яблучні оладки додайте трохи меду, а не цукор. Так ви відчуєте смак яблук. Ну а пояснювати користь для організму овочевого салату з авокадо та сиром буде зайвим, все очевидне.

Овочевий салат із сиром

Салат з сиром і авокадо
Салат з сиром і авокадо / Фото: instagram.com/ly4shue_salatiki/

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Інгредієнти:

  • помідори, огірки – по 2 шт.;
  • авокадо – половина;
  • сир – 50-70 г;
  • лимонний сік – 5 ч. л.;
  • рукола, листя салату, зелень – за смаком;
  • спеції – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Помідори і огірки нарізати великими кубиками. Посолити, поперчити.
  2. Зелень викласти в центр або перемішати з овочами.
  3. Авокадо нарізати кубиками, трохи скропити соком лимона і викласти до овочів.
  4. Додати сир і злегка полити салат оливковою олією.

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Сендвіч із лососем, огірком і вершковим сиром

Сендвіч з лососем, огірком і вершковим сиром
Сендвіч з лососем, огірком і вершковим сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • хліб (за смаком) – 2 скибочки;
  • лосось солоний – 50 г;
  • огірок – 1 шт.;
  • листя салату – 30 г;
  • вершковий сир.

Спосіб приготування:

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  1. Хліб злегка обсушити або обсмажити на олії. Трохи остудити.
  2. Намазати один шматочок вершковим сиром, зверху викласти слайси лосося і огірка.
  3. Листя салату порвати або нарізати, викласти на лосось з огірком. Накрити другою скибочкою хліба.

Яблучно-горіхові оладки

Яблучно-горіхові оладки
Яблучно-горіхові оладки / Фото: instagram.com/icook_school/

Інгредієнти:

  • яблуко – 300 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • пластівці вівсяні – 30 г;
  • борошно рисове – 30 г;
  • волоські горіхи – 50 г;
  • підсолоджувач, кориця – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Яблука натерти на крупній тертці та віджати сік.
  2. Вівсяні пластівці перебити в борошно і з'єднати з рисовим борошном.
  3. З'єднати всі інгредієнти, додати подрібнені горіхи.
  4. Смажити з обох боків до готовності.
  5. Прикрасити медом і горіхами.

У цьому матеріалі зібрані 12 рецептів оладок від солодких до оладок з овочами.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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