20 лайфхаків, щоб готувати максимально смачні супи

Суп – це важлива частина раціону людини будь-якого віку та вподобань у гастрономії. Особливо хочеться супу, коли на вулиці холодно. Здавалося б, що складного в їхньому приготуванні, якщо йдеться не про крем-супи, на них потрібно більше часу. Виявляється, в цій справі є свої правила і підказки, як приготувати ідеальний суп.

Спеції та інші інгредієнти для поліпшення смаку

Трохи часнику наприкінці приготування поліпшить смак супу / Фото: instagram.com/pp_rodionova/

Лайфхаки для смачного супу / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

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Трохи вершкового масла наприкінці надасть супу особливого аромату. Сіль. Рибний і грибний суп солити на початку, м'ясний – коли зваряться овочі. Не варто залишати в супах лаврове листя, воно додасть зайву гіркоту. Після готування його потрібно прибрати. Спробуйте додати в готовий суп кілька зубків подрібненого часнику, суп буде смачніше.

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Бульйон

Рибний бульйон потрібно варити на повільному вогні / Фото: Depositphotos

Якщо використовуєте кістки для бульйону, то їх потрібно злегка обсмажити. М'ясний бульйон (свинячий, з яловичиною) не буде каламутним, якщо під час варіння покласти в нього чисту яєчну шкаралупу. Потім бульйон потрібно буде процідити. Бульйон втратить свій смак і навіть аромат, якщо не прибрати його з гарячої плити. Якщо потрібно додати води в бульйон, то краще долити кип'яченої. Холодна погіршить його смак. Якщо піна в бульйоні опустилася на дно, додайте трохи кип'яченої води кімнатної температури.

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Приготування

Суп зі щавлем варіть з відкритою кришкою, щоб зелень не потемніла / Фото: PxHere

Овочі для молочних супів потрібно обсмажувати тільки на вершковому маслі. Рибний суп потрібно варити на середньому вогні. При бурхливому кипінні він стане каламутним, ніяка цибуля не врятує. Крем-суп стане густішим, якщо додати в нього крихти сухого білого хліба, замочені в 5 ст. л. бульйону. Для крем-супу краще брати два або три інгредієнти. Більше складових – невизначений смак страви. Картоплю в розсольник краще класти після огірків. Інакше він буде твердим або довго варитиметься. Не накривайте кришкою щавлевий суп, щоб зелень не втратила свій колір. Перловку для супу потрібно зварити практично до готовності, а тільки потім додавати в страву. Щоб цибуля в супі була максимально золотавою, додайте кілька дрібок цукру під час обсмажування. Суп з домашньою локшиною не помутніє, якщо попередньо потримати локшину в гарячій воді, дати стекти і додати до супу. Теж саме стосується рису для рисових супів. Грибний відвар зробить смачніше суп з бобовими. Достатньо 1-2 склянки на 2 літри супу. При варінні кожен доданий інгредієнт має прокипіти.

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