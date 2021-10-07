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7 пісних, але ситних і різноманітних страв на день народження

Ірина Маслова
7 жовтня, 12:25
Якщо рибу обсмажити в олії з додаванням часнику, вона стане максимально ароматною. Можна запекти болгарські перці з кускусом, приготувати грецький салат з виноградом і паштет з баклажанів

У всьому розмаїтті пісних страв і страв без м'яса потрібно відшукати ті, які не соромно поставити на святковий стіл. Постарайтеся брати максимально свіжі й соковиті овочі. Це стосується не тільки салатів. Ну й спеції, вони розкривають смак і посилюють апетит.

Риба з овочами

Риба з овочами / Фото: instagram.com/tatyana_skabickaya/

Пісні страви на день народження / Фото: freepik.com

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Інгредієнти:

  • Риба
  • Часник – 3 зуб.
  • Розмарин – 2 гілочки
  • Спеції – за смаком
  • Овочі

Як приготувати:

  1. Рибу злегка змастити олією, додати спеції. Часник подрібнити і додати в гарячу олію, де смажитиметься риба.
  2. Обсмажити до готовності, покласти на паперовий рушник.
  3. Улюблені овочі нарізати, приправити і заправити олією. Подавати з рибою.

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Котлети з квасолі

Пісні котлети з фасолі / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Квасоля в томатному соусі з грибами і овочами – 1 б.
  • Борошно – 3-5 ст. л.
  • Білий хліб – 120 г
  • Зіра – 1 ч. л.
  • Лимонний сік – за смаком
  • Сіль, перець, зелень

Як приготувати:

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  1. Квасолю, подрібнений хліб подрібнити в блендері.
  2. Додати зелень, зіру, сіль, перець і лимонний сік. Ще раз подрібнити. Додати квасолю, перемішати.
  3. Сформувати котлети, обваляти в борошні. Обсмажити до готовності.

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Грецький салат з виноградом

Грецький салат з виноградом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Огірок, болгарський перець – по 1 шт.
  • Чері – 10 шт.
  • Виноград кішміш – 20 ягід
  • Рукола – 50 г
  • Оливкова олія – 30 г
  • Сік половини лимона
  • Сіль, перець

Як приготувати:

  1. Огірок помити, нарізати півкільцями. Перець вимити і очистити від насіння, нарізати перець.
  2. Чері розрізати навпіл. Руколу помити і просушити.
  3. Для заправки змішати оливкову олію із соком лимона, сіллю і перцем.
  4. Перемішати перець, огірок, чері та виноград із заправкою.
  5. Викласти на тарілку руколу, зверху – салат.

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Перець, фарширований кускусом

Фарширований перець овочами і кускусом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Болгарські перці
  • Кускус – 1/2 чашки
  • Чашка бульйону
  • Баклажан, цибуля, помідор – по 1 шт.
  • Чебрець або базилік
  • Спеції

Як приготувати:

  1. Кускус залити окропом на 25 хвилин. Посолити, поперчити, перемішати.
  2. Цибулю дрібно нарізати. Баклажан нарізати маленькими кубиками.
  3. На оливковій олії обсмажити цибулю і баклажан впродовж 2-3 хвилин. Помідор бланшувати, натерти на тертці. Додати в сковороду разом з чебрецем і базиліком, приправити сіллю і перцем, перемішати і готувати до випаровування рідини.
  4. Перемішати овочі з кускусом, злегка остудити.
  5. У перців зрізати верхівку, очистити від насіння. Нафарширувати. Покласти в змащену олією форму, змастити перці олієюм.
  6. Запікати за 190 градусів 20-25 хвилин.

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Тушкована капуста з грибами і овочами

Тушена капуста з грибами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Половина капустини
  • Морква, цибуля, болгарський перець – по 1 шт.
  • Оцет – 1 ст. л.
  • Томатна паста – 2 ст. л.
  • Гриби – 500 г
  • Сіль, цукор, перець горошком, лаврове листя, спеції – за смаком

Як приготувати:

  1. Капусту нашаткувати, моркву натерти на крупній тертці. Цибулю нарізати кубиками, перець – соломкою.
  2. Перемішати, посолити і додати спеції за смаком. Додати трохи цукру і оцет.
  3. Перемішати і полити олією.
  4. Тушкувати на невеликому вогні під кришкою, помішуючи, 20 хвилин.
  5. Нарізати гриби (якщо лісові, відварити кілька разів і злити рідину) та обсмажити на олії до золотавого кольору.
  6. Додати до капусти, додати томатну пасту, перемішати. Додати лаврове листя, духмяний перець.
  7. Накрити кришкою і тушкувати ще 5 хвилин.

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Паштет з баклажанів

Паштет з баклажанів / Фото: instagram.com/amewana_01/

Інгредієнти:

  • Баклажан – 2 шт.
  • Урбеч з насіння білого кунжуту – 6 ч. л.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Рукола або інша зелень – 200 г
  • Волоські горіхи – 100 г
  • Спеції, лимонний сік

Як приготувати:

  1. Баклажани помити, нарізати і посипати сіллю. Залишити на 30 хвилин, промити.
  2. Розігріти духовку до 180 градусів і запікати з олією 30 хвилин
  3. У блендері подрібнити горіхи, зелень і урбеч, пропущений через прес часник, спеції та лимонний сік. Додати м'якоть баклажанів і ще раз ретельно перемішати.

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Медовий пряник

Медовий пряник / Фото: instagram.com/natalia_plenis/

Інгредієнти:

  • Мед – 300 г
  • Борошно – 110 г
  • Борошно житнє – 125 г
  • Аквафаба – 6-7 ст. л.
  • Імбир, кориця, сухофрукти, горіхи – за смаком
  • Сода – 1/2 ч. л.
  • Сіль – щіпка

Як приготувати:

  1. Змішати борошно, спеції, сіль і соду. Окремо змішати мед і яйця. Борошно поступово ввести в медову масу, добре перемішати.
  2. Подрібнити горіхи та сухофрукти в блендері, додати в тісто.
  3. Вилити в форму, накрити рушником і залишити на дві години.
  4. Випікати 40 хвилин за 170 градусів. Прикрасити медом і горіхами.

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