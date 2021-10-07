7 пісних, але ситних і різноманітних страв на день народження

У всьому розмаїтті пісних страв і страв без м'яса потрібно відшукати ті, які не соромно поставити на святковий стіл. Постарайтеся брати максимально свіжі й соковиті овочі. Це стосується не тільки салатів. Ну й спеції, вони розкривають смак і посилюють апетит.

Риба з овочами

Риба з овочами / Фото: instagram.com/tatyana_skabickaya/

Пісні страви на день народження / Фото: freepik.com

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Інгредієнти:

Риба

Часник – 3 зуб.

Розмарин – 2 гілочки

Спеції – за смаком

Овочі

Як приготувати:

Рибу злегка змастити олією, додати спеції. Часник подрібнити і додати в гарячу олію, де смажитиметься риба. Обсмажити до готовності, покласти на паперовий рушник. Улюблені овочі нарізати, приправити і заправити олією. Подавати з рибою.

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Котлети з квасолі

Пісні котлети з фасолі / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Квасоля в томатному соусі з грибами і овочами – 1 б.

Борошно – 3-5 ст. л.

Білий хліб – 120 г

Зіра – 1 ч. л.

Лимонний сік – за смаком

Сіль, перець, зелень

Як приготувати:

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Квасолю, подрібнений хліб подрібнити в блендері. Додати зелень, зіру, сіль, перець і лимонний сік. Ще раз подрібнити. Додати квасолю, перемішати. Сформувати котлети, обваляти в борошні. Обсмажити до готовності.

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Грецький салат з виноградом

Грецький салат з виноградом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Огірок, болгарський перець – по 1 шт.

Чері – 10 шт.

Виноград кішміш – 20 ягід

Рукола – 50 г

Оливкова олія – 30 г

Сік половини лимона

Сіль, перець

Як приготувати:

Огірок помити, нарізати півкільцями. Перець вимити і очистити від насіння, нарізати перець. Чері розрізати навпіл. Руколу помити і просушити. Для заправки змішати оливкову олію із соком лимона, сіллю і перцем. Перемішати перець, огірок, чері та виноград із заправкою. Викласти на тарілку руколу, зверху – салат.

Перець, фарширований кускусом

Фарширований перець овочами і кускусом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Болгарські перці

Кускус – 1/2 чашки

Чашка бульйону

Баклажан, цибуля, помідор – по 1 шт.

Чебрець або базилік

Спеції

Як приготувати:

Кускус залити окропом на 25 хвилин. Посолити, поперчити, перемішати. Цибулю дрібно нарізати. Баклажан нарізати маленькими кубиками. На оливковій олії обсмажити цибулю і баклажан впродовж 2-3 хвилин. Помідор бланшувати, натерти на тертці. Додати в сковороду разом з чебрецем і базиліком, приправити сіллю і перцем, перемішати і готувати до випаровування рідини. Перемішати овочі з кускусом, злегка остудити. У перців зрізати верхівку, очистити від насіння. Нафарширувати. Покласти в змащену олією форму, змастити перці олієюм. Запікати за 190 градусів 20-25 хвилин.

Тушкована капуста з грибами і овочами

Тушена капуста з грибами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Половина капустини

Морква, цибуля, болгарський перець – по 1 шт.

Оцет – 1 ст. л.

Томатна паста – 2 ст. л.

Гриби – 500 г

Сіль, цукор, перець горошком, лаврове листя, спеції – за смаком

Як приготувати:

Капусту нашаткувати, моркву натерти на крупній тертці. Цибулю нарізати кубиками, перець – соломкою. Перемішати, посолити і додати спеції за смаком. Додати трохи цукру і оцет. Перемішати і полити олією. Тушкувати на невеликому вогні під кришкою, помішуючи, 20 хвилин. Нарізати гриби (якщо лісові, відварити кілька разів і злити рідину) та обсмажити на олії до золотавого кольору. Додати до капусти, додати томатну пасту, перемішати. Додати лаврове листя, духмяний перець. Накрити кришкою і тушкувати ще 5 хвилин.

Паштет з баклажанів

Паштет з баклажанів / Фото: instagram.com/amewana_01/

Інгредієнти:

Баклажан – 2 шт.

Урбеч з насіння білого кунжуту – 6 ч. л.

Чеснок – 3 зуб.

Рукола або інша зелень – 200 г

Волоські горіхи – 100 г

Спеції, лимонний сік

Як приготувати:

Баклажани помити, нарізати і посипати сіллю. Залишити на 30 хвилин, промити. Розігріти духовку до 180 градусів і запікати з олією 30 хвилин У блендері подрібнити горіхи, зелень і урбеч, пропущений через прес часник, спеції та лимонний сік. Додати м'якоть баклажанів і ще раз ретельно перемішати.

Медовий пряник

Медовий пряник / Фото: instagram.com/natalia_plenis/

Інгредієнти:

Мед – 300 г

Борошно – 110 г

Борошно житнє – 125 г

Аквафаба – 6-7 ст. л.

Імбир, кориця, сухофрукти, горіхи – за смаком

Сода – 1/2 ч. л.

Сіль – щіпка

Як приготувати:

Змішати борошно, спеції, сіль і соду. Окремо змішати мед і яйця. Борошно поступово ввести в медову масу, добре перемішати. Подрібнити горіхи та сухофрукти в блендері, додати в тісто. Вилити в форму, накрити рушником і залишити на дві години. Випікати 40 хвилин за 170 градусів. Прикрасити медом і горіхами.

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