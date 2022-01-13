Лосось у духовці та на сковороді на день народження – прості рецепти та як смачно приготувати

Багато хто з нас готує на свята та день народження найрізноманітнішу рибу. Лосось створить чудовий гастрономічний настрій.

Його готувати швидко та легко. Головне – не перетримати його в духовці чи на сковороді й не перестаратися зі спеціями та травами.

Рецепти лосося на день народження / Фото: instagram.com/mir_devochek7

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Рецепт лосося в духовці з лимоном – редакційний, для риби з вершками - від chefmixalych, і в ньому ще потрібно 50 мл світлого пива.

Для лосося з овочами за рецептом urbanistka_vl потрібні помідори чері, маслини, фета та свіжий базилік.

Як запекти соковитий лосось у духовці

Лосось готувати швидко, і він буде набагато смачніший, якщо замаринувати його порційно у фользі впродовж 25-30 хвилин. У цей час риба має стояти в холодильнику.

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Якщо хочеться трохи цибулевого та часникового аромату, то і цибулю, і часник запікають у фользі окремо. Їх не треба класти поряд з рибою.

Одними з найкращих приправ та трав для лосося вважають орегано, базилік, петрушку, розмарин.

Щоб лосось не став сухим, запікати його потрібно не більше 20-25 хвилин за температури 180 градусів.

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Лосось з овочами

Лосось із овочами / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Інгредієнти на одну порцію:

Лосось

Чері – 5-6 шт.

Свіжий базилік – кілька листочків

Фета – 60 г, з'єднати з подрібненим зубчиком часнику

Оливкова олія

Розмарин – 1 ч. л.

Сік лимона – 2 ст. л.

Сіль та перець

Декілька маслин

Як приготувати:

Рибу вимити і насухо витерти паперовим рушником. Посипати трохи з обох боків сіллю та перцем, змастити олією. Покласти в сковороду з кришкою та полити лимонним соком. Розкришити фету на рибу, розкласти чері, полити оливковою олією. Посипати рубаним базиліком, щіпкою солі, перцем та розмарином. Накрити кришкою та запікати за температури 180 градусів близько 20 хвилин.

Лосось у духовці з лимоном

Лосось у духовці з лимоном / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

Філе лосося – 500 г

Лимон – 1 шт.

Зелень кропу та петрушки

Сіль, перець

Оливкова олія

Як приготувати:

Філе лосося, зелень та лимон помити та обсушити. Деко застелити фольгою, полити оливковою олією. Розкласти зелень та кільця лимона, на них – філе лосося. Посипати сіллю, перцем. Повторити шар з лимона та зелені. Накрити філе фольгою, добре загорнути краї. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 25 хвилин.

Лосось у духовці з вершками

Лосось у духовці з вершками / Фото: instagram.com/chefmixalych

Інгредієнти на 4 порції:

Стейк лосося – 4 шт.

Вершки жирністю 33% – 200 мл

Світле пиво – 50 мл

Свіжий шпинат – 200 г

Зелений горошок – 200 г

Цибуля – 2 шт. (очистити)

Часник – 2 зуб.

Кріп, сіль, перець

Оливкова олія – 50 мл

Як приготувати: