Добірка легких, смачних та простих овочевих салатів

Салати бувають різними. Бувають такими, які можуть замінити повноцінну вечерю, як італійський з консервованим тунцем, а бувають овочевими, тобто легкими та без шкоди для фігури Такі можна їсти щодня і будь-коли.
Заправка для салату з капусти від alena_bargadaeva готується на основі гірчиці та меду. У салат з м'ятою за рецептом української фудблогерки vsv_sveta потрібні оливки й трохи фети.
Рецепти овочевих салатів
Варені яйця до інших овочів радить додати svetik_dubinina. Салат з помідорами від vegansearth заправте олією і прикрасьте кінзою.
Салат з авокадо, капустою та редисом – редакційний. Заправляється оливковою олією.
Салат з капусти з цікавою заправкою
Інгредієнти:
- капуста – 200 г;
- невелика морква;
- огірок;
- зелена цибуля.
Для заправки:
- олія – 3 ст. л.
- гірчиця, мед – по 1 ч. л.;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Довгою соломкою нарізати капусту, огірок і моркву (можна натерти), дрібно нарізати цибулю.
- Поєднати всі інгредієнти для соусу, заправити салат.
Якщо любите салати з крабовими паличками, то тут читайте два рецепти – класичний і з курячою грудкою.
Салат з м'ятою
Інгредієнти:
- огірок;
- помідори;
- оливки;
- фета;
- м'ята, петрушка
- сіль, перець, олія.
Як приготувати:
- Нарізати на смак всі інгредієнти. Посолити, поперчити та заправити олією.
- Перемішати, прикрасити листям м'яти.
Тут зібрані цікаві рецепти, де можна використовувати щавель.
Салат з редисом та вареними яйцями
Інгредієнти:
- редис – 200 г;
- огірок – 2 шт.;
- яйця – 3 шт.;
- пекінська капуста;
- зелена цибуля, кріп;
- сметана – 2 ст. л.;
- сіль.
Як приготувати:
- Нарізати всі інгредієнти, окрім яєць, з'єднати. Додати зелень та сіль.
- Заправити сметаною, перемішати. Прикрасити нарізаними яйцями.
Соковитий салат "Весняний" теж готується з редисом. Подробиці читайте тут.
Салат з овочів з авокадо та яйцем
Інгредієнти:
- пучок салату;
- чверть червонокачанної капусти;
- авокадо;
- огірок – 2 шт.;
- помідори чері;
- варені яйця – 2 шт.;
- редис;
- сіль, перець, сік лимона;
- оливкова олія.
Як приготувати:
- Салат порвати руками, капусту тонко нашаткувати.
- Огірки та редис нарізати тонкими кружальцями, помідори розрізати навпіл.
- Варені яйця почистити й нарізати кружальцями.
- Авокадо почистити, видалити кісточку та нарізати тонкими скибочками. Збризкати лимонним соком.
- Викласти на тарілку всі інгредієнти. Посолити, поперчити та полити оливковою олією.
Як цікаво використовувати листя та квіти кульбаб – читайте тут.
Салат з квасолею та помідорами
Інгредієнти:
- банку консервованої квасолі;
- помідори – 2-3 шт.;
- червона цибуля – за смаком;
- часник – 1 зубчик;
- кінза, сіль, олія – за смаком.
Як приготувати:
- Цибулю та помідори нарізати, часник подрібнити. З'єднати та перемішати.
- З квасолі злити воду і додати до помідорів з цибулею. Додати сіль та перець, заправити олією. Перемішати.
- Подавати зі свіжою нарізаною кінзою.
Як приготувати цікавий та ситний салат "Загадка для гостей" – дізнаєтесь тут.