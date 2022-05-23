Добірка легких, смачних та простих овочевих салатів

Салати бувають різними. Бувають такими, які можуть замінити повноцінну вечерю, як італійський з консервованим тунцем, а бувають овочевими, тобто легкими та без шкоди для фігури Такі можна їсти щодня і будь-коли.

Заправка для салату з капусти від alena_bargadaeva готується на основі гірчиці та меду. У салат з м'ятою за рецептом української фудблогерки vsv_sveta потрібні оливки й трохи фети.

Рецепти овочевих салатів

Реклама

Варені яйця до інших овочів радить додати svetik_dubinina. Салат з помідорами від vegansearth заправте олією і прикрасьте кінзою.

Салат з авокадо, капустою та редисом – редакційний. Заправляється оливковою олією.

Салат з капусти з цікавою заправкою

Салат з капусти з цікавою заправкою

Реклама

Інгредієнти:

капуста – 200 г;

невелика морква;

огірок;

зелена цибуля.

Для заправки:

олія – 3 ст. л.

гірчиця, мед – по 1 ч. л.;

сіль, перець.

Як приготувати:

Реклама

Довгою соломкою нарізати капусту, огірок і моркву (можна натерти), дрібно нарізати цибулю. Поєднати всі інгредієнти для соусу, заправити салат.

Якщо любите салати з крабовими паличками, то тут читайте два рецепти – класичний і з курячою грудкою.

Салат з м'ятою

Салат з м'ятою

Інгредієнти:

огірок;

помідори;

оливки;

фета;

м'ята, петрушка

сіль, перець, олія.

Як приготувати:

Нарізати на смак всі інгредієнти. Посолити, поперчити та заправити олією. Перемішати, прикрасити листям м'яти.

Тут зібрані цікаві рецепти, де можна використовувати щавель.

Салат з редисом та вареними яйцями

Салат з редисом та яйцями

Інгредієнти:

редис – 200 г;

огірок – 2 шт.;

яйця – 3 шт.;

пекінська капуста;

зелена цибуля, кріп;

сметана – 2 ст. л.;

сіль.

Як приготувати:

Нарізати всі інгредієнти, окрім яєць, з'єднати. Додати зелень та сіль. Заправити сметаною, перемішати. Прикрасити нарізаними яйцями.

Соковитий салат "Весняний" теж готується з редисом. Подробиці читайте тут.

Салат з овочів з авокадо та яйцем

Фото: freepik.com

Інгредієнти:

пучок салату;

чверть червонокачанної капусти;

авокадо;

огірок – 2 шт.;

помідори чері;

варені яйця – 2 шт.;

редис;

сіль, перець, сік лимона;

оливкова олія.

Як приготувати:

Салат порвати руками, капусту тонко нашаткувати. Огірки та редис нарізати тонкими кружальцями, помідори розрізати навпіл. Варені яйця почистити й нарізати кружальцями. Авокадо почистити, видалити кісточку та нарізати тонкими скибочками. Збризкати лимонним соком. Викласти на тарілку всі інгредієнти. Посолити, поперчити та полити оливковою олією.

Як цікаво використовувати листя та квіти кульбаб – читайте тут.

Салат з квасолею та помідорами

Салат з квасолею та помідорами

Інгредієнти:

банку консервованої квасолі;

помідори – 2-3 шт.;

червона цибуля – за смаком;

часник – 1 зубчик;

кінза, сіль, олія – за смаком.

Як приготувати:

Цибулю та помідори нарізати, часник подрібнити. З'єднати та перемішати. З квасолі злити воду і додати до помідорів з цибулею. Додати сіль та перець, заправити олією. Перемішати. Подавати зі свіжою нарізаною кінзою.

Як приготувати цікавий та ситний салат "Загадка для гостей" – дізнаєтесь тут.