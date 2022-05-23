Подборка легких, вкусных и простых овощных салатов

Салаты бывают разными. Бывают такими, которые могут заменить полноценный ужин, как итальянский с консервированным тунцом, а бывают овощными, то есть легкими и без вреда для фигуры. Такие можно есть каждый день и в любое время суток.
Заправка для салата из капусты от alena_bargadaeva готовится на основе горчицы и меда. В салат с мятой по рецепту украинского фудблогера vsv_sveta нужны оливки и немного феты.
Рецепты овощных салатов / Фото: Depositphotos
Вареные яйца к другими овощам советует добавить svetik_dubinina. Салат с помидорами от vegansearthзаправьте подсолнечным маслом и украсьте кинзой.
Салат с авокадо, капустой и редисом – редакционный. Заправляется оливковым маслом.
Салат из капусты с интересной заправкой
Ингредиенты:
- капуста – 200 г;
- небольшая морковь;
- огурец;
- зеленый лук.
Для заправки:
- масло растительное – 3 ст. л.
- горчица, мед – по 1 ч. л.;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Длинной соломкой нарезать капусту, огурец и морковь (можно натереть), лук мелко нарезать.
- Соединить все ингредиенты для соуса, заправить салат.
Если любите салаты с крабовыми палочками, то здесь читайте два рецепта – классический и с куриной грудкой.
Салат с мятой
Ингредиенты:
- огурец;
- помидоры;
- оливки;
- фета;
- мята, петрушка
- соль, перец, растительное масло.
Как приготовить:
- Нарезать по вкусу все ингредиенты. Посолить, поперчить и заправить маслом.
- Перемешать, украсить листьями мяты.
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Салат с редисом и вареными яйцами
Ингредиенты:
- редис – 200 г;
- огурец – 2 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- пекинская капуста;
- зеленый лук, укроп;
- сметана – 2 ст. л.;
- соль.
Как приготовить:
- Нарезать все ингредиенты, кроме яиц, соединить. Добавить зелень и соль.
- Заправить сметаной, перемешать. Украсить нарезанными яйцами.
Сочный салат "Весенний" тоже готовится с редисом. Подробности читайте здесь.
Салат из овощей с авокадо и яйцом
Ингредиенты:
- пучок салата;
- четверть краснокочанной капусты;
- авокадо;
- огурец – 2 шт.;
- помидоры черри;
- вареные яйца – 2 шт.;
- редис;
- соль, перец, сок лимона;
- оливковое масло.
Как приготовить:
- Салат порвать руками, капусту тонко нашинковать.
- Огурцы и редис нарезать тонкими кружочками, помидоры разрезать пополам.
- Вареные яйца почистить и нарезать кружочками.
- Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать тонкими ломтики. Сбрызнуть лимонный соком.
- Выложить на тарелку все ингредиенты. Посолить, поперчить и полить оливковым маслом.
Как интересно использовать листья и цветы одуванчиков – читайте здесь.
Салат с фасолью и помидорами
Ингредиенты:
- банка консервированной фасоли;
- помидоры – 2-3 шт.;
- красный лук – по вкусу;
- чеснок – 1 зубчик;
- кинза, соль, подсолнечное масло – по вкусу.
Как приготовить:
- Лук и помидоры нарезать, чеснок измельчить. Соединить и перемешать.
- С фасоли слить воду и добавить к помидорам с луком. Добавить соль и перец, заправить маслом. Перемешать.
- Подавать со свежей нарезанной кинзой.
Как приготовить интересный и сытный салат "Загадка для гостей" – узнаете здесь.