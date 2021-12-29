5 простых и классных блюд на Новый год, если пока не определились с меню

Новогодний стол – это большая ответственность, прежде всего для тех, кто этот стол будет подготавливать.
Итак, учитываем все требования хозяина года – Тигра – и пробуем воспроизвести эти блюда. Наверняка в этом списке найдется что-то подходящее.
Рецепты блюд на Новый год-2022 / Фото: pexels.com
Филе в лимонно-соевом маринаде от pp.vkusnopolezno подойдет тем, кто придерживается правильного питания.
Салат "Лапа тигра" по рецепту alena__dubrovina готовится из свиного сердца, а для украшения нужны твердый сыр и грецкие орехи. Для волованов от nutelslera нужна упаковка слоеного теста.
Рулет из свиной шеи по рецепту pav_lova_y можно подавать как горячим, так и в виде холодной закуски. И наконец – "Снежные вершины" от kitchen_kulinar – для любителей шоколадной выпечки.
Свиной рулет со творожным сыром и болгарским перцем
Ингредиенты:
- 1 кг свиной шеи;
- творожный сыр;
- болгарский перец;
- свежая морковь;
- соль, перец, специи;
Для маринада:
- 1 яйцо;
- по 1 ч. л. горчицы, сока лимона;
- 125 мл растительного масла.
Как приготовить:
- Для маринада взбить в блендере 1 яйцо с 1 ч. л. горчицы. Постепенно влить масло и продолжать взбивать. Добавить 1 ч. л. лимонного сока и щепотку соли.
- Свинину разрезать вдоль и отбить. Немного натереть солью. Смазать творожным сыром и выложить мелко нарезанные болгарский перец и морковь.
- Свернуть в рулет, сверху смазать домашним майонезом и скрепить шпажками/зубочистками.
- Посыпать солью, перцем и специями.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовку на 30-40 минут.
Волованы с курицей и грибами
Ингредиенты:
- упаковка слоеного бездрожжевого теста;
- по 200 г филе, шампиньонов;
- 100 г сметаны;
- 1 ст. л. муки;
- 1 шт. лук;
- сливочное масло;
- соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Разморозить тесто при комнатной температуре, присыпать мукой рабочую поверхность и немного раскатать. С помощью стакана вырезать круги. В центре вырезать круги меньшим размером, чтобы получились кольца.
- Выложить на застеленный противень, сверху – кольца. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут до румяности.
- Куриное филе отварить, остудить и мелко нарезать. Лук и грибы мелко нарезать и обжарить в небольшом количестве сливочного масла в течение 10 минут. Добавить 1 ст. л. муки, перемешать и слегка обжарить.
- Добавить сметану, курицу и специи. Все хорошо перемешать и начинить волованы, немного освободив центр волованов.
Куриное филе в лимонно-соевом маринаде
Ингредиенты:
- 1 кг куриное филе;
- сок половины лимона;
- по 2 ст. л. соевого соуса, оливкового масла;
- горчица дижонская, соль и паприка – по вкусу.
Как приготовить:
- Куриное филе помыть и обсушить. Посолить, поперчить, добавить специи. Смазать горчицей и сложить в глубокую миску.
- Соевый соус смешать с лимонным соком и залить филе маринадом. Накрыть тарелкой и поставить небольшой груз.
- Мариновать не менее 2 часов.
- Маринованные куриные грудки выложить на противень, смазать оливковым маслом при помощи кисточки.
- Запекать при температуре 200 градусов около 1 часа.
Салат "Лапа тигра"
Ингредиенты:
- по 2 шт. сердце свиное, лук;
- 2 ст. л. яблочного уксуса;
- 4 шт. яйца;
- 3 ст. л. майонеза;
- 120 г тертого сыра (для украшения);
- 2 ст. л. тертых грецких орехов (для украшения);
- 15 шт. маслины;
- соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Отварить свиные сердца до готовности в течение одного часа, остудить. Лук нарезать тонко полукольцами, сбрызнуть двумя ложками уксуса, добавить щепотку соли и оставить на 10 минут.
- Сердца и яйца порезать тонкими полосками.
- В салатник выложить сердце, яйца, маринованный лук. Заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Перемешать.
- Для украшения мелко натереть сыр и орехи.
- Выложить салат в виде лапы. Сделать слой тертого сыра, повторяя контуры лапы. Сделать из порезанных маслин контуры "подушечек", "когти". Внутрь выложить немного молотых грецких орехов.
Печенье "Снежные вершины"
Ингредиенты на 25 штук:
- 200-220 г муки;
- 40 г какао;
- 75 г сахарной пудры;
- яйцо;
- 40 г шоколадной пасты;
- 100 г сливочного масла;
- щепотка соли.
Дополнительно:
- 70 г белого шоколада;
- кокосовая стружка.
Как приготовить:
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. В миске венчиком взбить масло, сахарную пудру, соль. Растереть.
- Добавить яйцо, шоколадную пасту и перемешать. Всыпать просеянную муку и какао.
- Замесить мягкое, пластичное тесто.
- Тесто поделить на 25 частей, скатать гладкий шарик, из шарика сделать конус.
- Переложить на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекать при 170 градусах около 20 минут.
- Важно не передержать печенье в духовке.
- Остывшее печенье покрыть растопленным белым шоколадом, посыпать кокосовой стружкой.