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5 простых и классных блюд на Новый год, если пока не определились с меню

Ирина Маслова
29 декабря, 12:18
Это куриное филе, которое маринуется в лимонно-соевом соусе. Из свинины можно сделать рулет с начинкой из болгарского перца и мягкого сыра. А на десерт – шоколадное печенье "Снежные вершины"

Новогодний стол – это большая ответственность, прежде всего для тех, кто этот стол будет подготавливать.

Итак, учитываем все требования хозяина года – Тигра – и пробуем воспроизвести эти блюда. Наверняка в этом списке найдется что-то подходящее.

Рецепты блюд на Новый год-2022 / Фото: pexels.com

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Филе в лимонно-соевом маринаде от pp.vkusnopolezno подойдет тем, кто придерживается правильного питания.

Салат "Лапа тигра" по рецепту alena__dubrovina готовится из свиного сердца, а для украшения нужны твердый сыр и грецкие орехи. Для волованов от nutelslera нужна упаковка слоеного теста.

Рулет из свиной шеи по рецепту pav_lova_y можно подавать как горячим, так и в виде холодной закуски. И наконец – "Снежные вершины" от kitchen_kulinar – для любителей шоколадной выпечки.

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Свиной рулет со творожным сыром и болгарским перцем

Свиной рулет с творожным сыром и болгарским перцем / Фото: instagram.com/pav_lova_y/

Ингредиенты:

  • 1 кг свиной шеи;
  • творожный сыр;
  • болгарский перец;
  • свежая морковь;
  • соль, перец, специи;

Для маринада:

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  • 1 яйцо;
  • по 1 ч. л. горчицы, сока лимона;
  • 125 мл растительного масла.

Как приготовить:

  1. Для маринада взбить в блендере 1 яйцо с 1 ч. л. горчицы. Постепенно влить масло и продолжать взбивать. Добавить 1 ч. л. лимонного сока и щепотку соли.
  2. Свинину разрезать вдоль и отбить. Немного натереть солью. Смазать творожным сыром и выложить мелко нарезанные болгарский перец и морковь.
  3. Свернуть в рулет, сверху смазать домашним майонезом и скрепить шпажками/зубочистками.
  4. Посыпать солью, перцем и специями.
  5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

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Волованы с курицей и грибами

Волованы с курицей и грибами / Фото: instagram.com/nutelslera

Ингредиенты:

  • упаковка слоеного бездрожжевого теста;
  • по 200 г филе, шампиньонов;
  • 100 г сметаны;
  • 1 ст. л. муки;
  • 1 шт. лук;
  • сливочное масло;
  • соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Разморозить тесто при комнатной температуре, присыпать мукой рабочую поверхность и немного раскатать. С помощью стакана вырезать круги. В центре вырезать круги меньшим размером, чтобы получились кольца.
  2. Выложить на застеленный противень, сверху – кольца. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут до румяности.
  3. Куриное филе отварить, остудить и мелко нарезать. Лук и грибы мелко нарезать и обжарить в небольшом количестве сливочного масла в течение 10 минут. Добавить 1 ст. л. муки, перемешать и слегка обжарить.
  4. Добавить сметану, курицу и специи. Все хорошо перемешать и начинить волованы, немного освободив центр волованов.

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Куриное филе в лимонно-соевом маринаде

Куриное филе в лимонно-соевом маринаде / Фото: instagram.com/pp.vkusnopolezno

Ингредиенты:

  • 1 кг куриное филе;
  • сок половины лимона;
  • по 2 ст. л. соевого соуса, оливкового масла;
  • горчица дижонская, соль и паприка – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Куриное филе помыть и обсушить. Посолить, поперчить, добавить специи. Смазать горчицей и сложить в глубокую миску.
  2. Соевый соус смешать с лимонным соком и залить филе маринадом. Накрыть тарелкой и поставить небольшой груз.
  3. Мариновать не менее 2 часов.
  4. Маринованные куриные грудки выложить на противень, смазать оливковым маслом при помощи кисточки.
  5. Запекать при температуре 200 градусов около 1 часа.

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Салат "Лапа тигра"

Салат "Лапа тигра" / Фото: instagram.com/alena__dubrovina/

Ингредиенты:

  • по 2 шт. сердце свиное, лук;
  • 2 ст. л. яблочного уксуса;
  • 4 шт. яйца;
  • 3 ст. л. майонеза;
  • 120 г тертого сыра (для украшения);
  • 2 ст. л. тертых грецких орехов (для украшения);
  • 15 шт. маслины;
  • соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Отварить свиные сердца до готовности в течение одного часа, остудить. Лук нарезать тонко полукольцами, сбрызнуть двумя ложками уксуса, добавить щепотку соли и оставить на 10 минут.
  2. Сердца и яйца порезать тонкими полосками.
  3. В салатник выложить сердце, яйца, маринованный лук. Заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Перемешать.
  4. Для украшения мелко натереть сыр и орехи.
  5. Выложить салат в виде лапы. Сделать слой тертого сыра, повторяя контуры лапы. Сделать из порезанных маслин контуры "подушечек", "когти". Внутрь выложить немного молотых грецких орехов.

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Печенье "Снежные вершины"

Печенье "Снежные вершины" / Фото: instagram.com/kitchen_kulinars/

Ингредиенты на 25 штук:

  • 200-220 г муки;
  • 40 г какао;
  • 75 г сахарной пудры;
  • яйцо;
  • 40 г шоколадной пасты;
  • 100 г сливочного масла;
  • щепотка соли.

Дополнительно:

  • 70 г белого шоколада;
  • кокосовая стружка.

Как приготовить:

  1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. В миске венчиком взбить масло, сахарную пудру, соль. Растереть.
  2. Добавить яйцо, шоколадную пасту и перемешать. Всыпать просеянную муку и какао.
  3. Замесить мягкое, пластичное тесто.
  4. Тесто поделить на 25 частей, скатать гладкий шарик, из шарика сделать конус.
  5. Переложить на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекать при 170 градусах около 20 минут.
  6. Важно не передержать печенье в духовке.
  7. Остывшее печенье покрыть растопленным белым шоколадом, посыпать кокосовой стружкой.