5 простих та класних страв на Новий рік, якщо поки визначилися з меню

Новорічний стіл – це велика відповідальність, насамперед для тих, хто цей стіл готуватиме.

Отже, враховуємо всі вимоги господаря року – Тигра – і спробуємо відтворити ці страви. Точно в цьому списку знайдеться щось, що стане в нагоді.

Рецепти страв на Новий рік-2022 / Фото: pexels.com

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Філе в лимонно-соєвому маринаді від pp.vkusnopolezno підійде тим, хто дотримується правильного харчування.

Салат "Лапа тигра" за рецептом alena__dubrovina готується зі свинячого серця, а для прикраси потрібні твердий сир та волоські горіхи. Для волованів від nutelslera потрібна упаковка листкового тіста.

Рулет зі свинячої шиї за рецептом pav_lova_y можна подавати як гарячим, так і у вигляді холодної закуски. І нарешті – "Снігові вершини" від kitchen_kulinar – для любителів шоколадної випічки.

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Свинячий рулет з вершковим сиром та болгарським перцем

Свинячий рулет з вершковим сиром та болгарським перцем / Фото: instagram.com/pav_lova_y/

Інгредієнти:

1 кг свинячої шиї;

сир;

болгарський перець;

свіжа морква;

сіль, перець, спеції;

Для маринаду:

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1 яйце;

по 1 ч. л. гірчиці, соку лимона;

125 мл олії.

Як приготувати:

Для маринаду збити у блендері 1 яйце з 1 ч. л. гірчиці. Поступово влити олію і продовжувати збивати. Додати 1 ч. л. лимонного соку та щіпку солі. Свинину розрізати вздовж та відбити. Небагато натерти сіллю. Змастити сиром і викласти дрібно нарізані болгарський перець та моркву. Згорнути в рулет, зверху змастити домашнім майонезом і скріпити шпажками/зубочистками. Посипати сіллю, перцем та спеціями. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин.

Воловани з куркою та грибами

Воловани з куркою та грибами / Фото: instagram.com/nutelslera

Інгредієнти:

упаковка листкового бездріжджового тіста;

по 200 г філе, печериць;

100 г сметани;

1 ст. л. борошна;

1 шт. цибуля;

вершкове масло;

сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

Розморозити тісто за кімнатної температури, присипати борошном робочу поверхню і трохи розкочати. За допомогою склянки вирізати кола. У центрі вирізати кола меншим розміром, щоб вийшли кільця. Викласти на застелене деко, зверху – кільця. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин до рум'яності. Куряче філе відварити, остудити та дрібно нарізати. Цибулю та гриби дрібно нарізати та обсмажити у невеликій кількості вершкового масла 10 хвилин. Додати 1 ст. л. борошна, перемішати і злегка обсмажити. Додати сметану, курку та спеції. Усе добре перемішати та начинити воловани, трохи звільнивши центр волованів.

Куряче філе у лимонно-соєвому маринаді

Куряче філе у лимонно-соєвому маринаді / Фото: instagram.com/pp.vkusnopolezno

Інгредієнти:

1 кг куряче філе;

сік половини лимона;

по 2 ст. л. соєвого соусу, оливкової олії;

гірчиця діжонська, сіль та паприка – за смаком.

Як приготувати:

Куряче філе помити та обсушити. Посолити, поперчити, додати спеції. Змастити гірчицею і скласти у глибоку миску. Соєвий соус змішати з лимонним соком та залити філе маринадом. Накрити тарілкою та поставити невеликий вантаж. Маринувати щонайменше 2 годин. Мариновані курячі грудки викласти на деко, змастити оливковою олією за допомогою пензлика. Запікати за температури 200 градусів близько однієї години.

Салат "Лапа тигра"

Салат "Лапа тигра" / Фото: instagram.com/alena__dubrovina/

Інгредієнти:

по 2 шт. серце свиняче, цибуля;

2 ст. л. яблучного оцту;

4 шт. яйця;

3 ст. л. майонезу;

120 г тертого сиру (для прикраси);

2 ст. л. тертих волоських горіхів (для прикраси);

15 шт. маслини;

сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

Відварити свинячі серця до готовності впродовж однієї години, остудити. Цибулю нарізати тонко півкільцями, збризкати двома ложками оцту, додати щіпку солі та залишити на 10 хвилин. Серця та яйця порізати тонкими смужками. У салатник викласти серце, яйця, мариновану цибулю. Заправити майонезом, посолити і поперчити за смаком. Перемішати. Для прикраси дрібно натерти сир та горіхи. Викласти салат у вигляді лапи. Зробити шар тертого сиру, повторюючи контури лапи. Зробити з порізаних маслин контури "подушечок", "кігті". Усередину викласти трохи мелених волоських горіхів.

Печиво "Снігові вершини"

Печиво "Снігові вершини" / Фото: instagram.com/kitchen_kulinars/

Інгредієнти на 25 штук:

200-220 г борошна;

40 г какао;

75 г цукрової пудри;

яйце;

40 г шоколадної пасти;

100 г вершкового масла;

дрібка солі.

Додатково:

70 г білого шоколаду;

кокосова стружка.

Як приготувати: