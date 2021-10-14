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7 аппетитных блюд, чтобы сытно накормить мужчину

Ирина Маслова
14 октября, 10:09
Акцент на мясе. Это не только сочные стейки, но и быстрый мясной пирог, баклажаны с говядиной по-турецки, теплый салат с куриной грудкой и мясные гнезда с помидорами и грибами

В этой подборке заведомо нет десертов, большинство мужчин к ним сравнительно равнодушны. Но приготовить их любимый тоже не помешает. А вот беспроигрышный вариант – разная еда с мясом и оригинальные салаты. Даже запеченным в духовке ребрам обрадуется каждый мужчина. Ну и если речь идет о праздничном ужине, подумайте над подачей, используя зелень и свежие овощи.

Мясные гнезда, запеченные в духовке

Мясные гнезда, запеченные в духовке / Фото: instagram.com/kristishveda/

Рецепты разных блюд для мужчины / Фото: pexels.com

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Ингредиенты:

  • Фарш – 1 кг
  • Яйцо – 1 шт.
  • Помидор – 2 шт.
  • Шампиньоны – 4 шт.
  • Сыр – 80 г
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Майонез, соль, перец, специи

Как приготовить:

  1. На мелкой терке натереть лук и чеснок, добавить в фарш и перемешать.
  2. Добавить яйцо, соль, перец и специи.
  3. Сформировать шарики с углублениями и выложить на смазанный маслом противень. Смазать майонезом.
  4. Для начинки мелко нарезать помидоры и грибы. Выложить в углубления помидоры, потом грибы. Посолить, поперчить.
  5. Запекать 40 минут при 200 градусах. За 10 минут до готовности посыпать твердым сыром и запекать до готовности.

Стейк в бальзамическом уксусе с розмарином

Стейк в бальзамическом уксусе с розмарином / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • Свиное филе – 500 г
  • Бальзамический уксус – 20 мл
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Розмарин – 1 веточка
  • Оливковое масло – 40 мл
  • Соевый соус – 3 ст. л.
  • Коричневый сахар – 2 ч. л.
  • Соль, перец

Как приготовить:

  1. Для маринада смешать уксус, оливковое масло, соевый соус, сахар, чеснок, розмарин и перец.
  2. Мясо промыть, порезать порционно, положить в маринад на несколько часов.
  3. Обжарить на раскаленной сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны. Дать отдохнуть, подавать с гарниром.

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Салат с курицей и йогуртовой заправкой

Салат с курицей и йогуртовой заправкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для заправки:

  • Натуральный йогурт – 2 ст. л.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Петрушка свежая
  • Лимонный сок – 1 ст. л.

Для курицы:

  • Курица
  • Оливковое масло
  • Соль, перец, специи

Для салата:

  • Листья салата, зелень
  • Лимонный сок, оливковое масло, пармезан – по 1 ст. л.

Как приготовить:

  1. Обжарить курицу, посолить, поперчить.
  2. Зелень измельчить, листья салата порвать руками. Добавить сок лимона и оливковое масло. Посыпать пармезаном и выложить на тарелку.
  3. Смешать все ингредиенты для заправки.
  4. На зелень выложить курицу, полить заправкой.

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Мясной пирог

Мясной пирог / Фото: instagram.com/e.lena_subot/

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто – 500 г
  • Фарш – 400 г
  • Шампиньоны – 200 г
  • Лук – 1 шт.
  • Сыр – 50 г
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Томатная паста – 1 ст. л.
  • Укроп, петрушка, кунжут
  • Яйцо для смазывания
  • Специи, соль, перец

Как приготовить:

  1. Грибы и лук нарезать, обжарить и выпарить жидкость. Добавить в фарш, посолить, поперчить и добавить специи.
  2. Для соуса смешать сметану с томатной пастой, специями, свежей зеленью и добавить к фаршу.
  3. Тесто выложить в форму, на него – фарш с грибами и тертый сыр, затем – вторую часть теста, скрепить края.
  4. Смазать яйцом, посыпать кунжутом и запекать при 180 градусах до румяной корочки.

Теплый салат со свеклой, горошком и куриной грудкой

Салат из свеклы с курицей и горошка / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Куриная грудка, крупная свекла – по 1 шт.
  • Банка консервированного зеленого горошка
  • Пучок листьев салата
  • Петрушка, укроп
  • Яблочный уксус, оливковое масло – по 2 ст. л.
  • Соль, перец

Как приготовить:

  1. Куриную грудку отварить в подсоленной воде до готовности и нарезать кубиками.
  2. Отдельно сварить свеклу, почистить и нарезать кубиками.
  3. С горошка слить жидкость, листья салата порвать, петрушку мелко порубить.
  4. В салатнике смешать мясо, свеклу, горошек, листья салата и петрушку.
  5. Заправить уксусом и растительным маслом. Посолить, поперчить и перемешать.

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Мясо с баклажанами по-турецки

Мясо с баклажанами по-турецки / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Говяжий фарш – 500 г
  • Баклажаны – 3 шт.
  • Помидоры – 5 шт.
  • Томатная паста – 1 ст. л.
  • Миндаль – 50 г
  • Петрушка, кинза
  • Кориандр, острый перец, молотая корица
  • Соль, перец

Как приготовить:

  1. Баклажаны проткнуть вилкой и запечь до мягкости в духовке при 200 градусах в течение 30 минут. Отделить мякоть от кожицы. Измельчить вилкой.
  2. Обжарить фарш с растительным маслом, добавить измельченные помидоры и столовую ложку томатной пасты, влить полстакана воды и тушить15 минут на слабом огне. Довести до вкуса специями.
  3. Добавить измельченные баклажаны и тушить еще 15 минут.
  4. Добавить измельченные орехи и специи. Готовить 10 минут, в конце посыпать нарезанной зеленью.

Блины с зеленью и сыром

Блины с зеленью и сыром / Фото: instagram.com/_katyasweets_/

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Молоко – 300 г
  • Разрыхлитель, сахар – по 1 ч. л.
  • Соль – щепотка
  • Растительное масло – 1 ст. л.
  • Сыр – 150 г
  • Мука – 110 г
  • Зелень

Как приготовить:

  1. Молоко, муку, яйца, разрыхлитель, соль и сахар смешать в блендере. Добавить масло и еще раз перемешать.
  2. Сыр натереть, зелень мелко нарезать, добавить в тесто и приправить по вкусу.
  3. Выпекать блины до готовности, каждый раз хорошо перемешивая тесто, чтобы тертый сыр не оставался на дне.
  4. Подавать горячими со сметаной или натуральным йогуртом.

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