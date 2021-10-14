7 аппетитных блюд, чтобы сытно накормить мужчину

В этой подборке заведомо нет десертов, большинство мужчин к ним сравнительно равнодушны. Но приготовить их любимый тоже не помешает. А вот беспроигрышный вариант – разная еда с мясом и оригинальные салаты. Даже запеченным в духовке ребрам обрадуется каждый мужчина. Ну и если речь идет о праздничном ужине, подумайте над подачей, используя зелень и свежие овощи.

Мясные гнезда, запеченные в духовке

Мясные гнезда, запеченные в духовке / Фото: instagram.com/kristishveda/

Рецепты разных блюд для мужчины / Фото: pexels.com

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Ингредиенты:

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Фарш – 1 кг

Яйцо – 1 шт.

Помидор – 2 шт.

Шампиньоны – 4 шт.

Сыр – 80 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Майонез, соль, перец, специи

Как приготовить:

На мелкой терке натереть лук и чеснок, добавить в фарш и перемешать. Добавить яйцо, соль, перец и специи. Сформировать шарики с углублениями и выложить на смазанный маслом противень. Смазать майонезом. Для начинки мелко нарезать помидоры и грибы. Выложить в углубления помидоры, потом грибы. Посолить, поперчить. Запекать 40 минут при 200 градусах. За 10 минут до готовности посыпать твердым сыром и запекать до готовности.

Стейк в бальзамическом уксусе с розмарином

Стейк в бальзамическом уксусе с розмарином / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

Свиное филе – 500 г

Бальзамический уксус – 20 мл

Чеснок – 1 зуб.

Розмарин – 1 веточка

Оливковое масло – 40 мл

Соевый соус – 3 ст. л.

Коричневый сахар – 2 ч. л.

Соль, перец

Как приготовить:

Для маринада смешать уксус, оливковое масло, соевый соус, сахар, чеснок, розмарин и перец. Мясо промыть, порезать порционно, положить в маринад на несколько часов. Обжарить на раскаленной сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны. Дать отдохнуть, подавать с гарниром.

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Салат с курицей и йогуртовой заправкой

Салат с курицей и йогуртовой заправкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для заправки:

Натуральный йогурт – 2 ст. л.

Чеснок – 1 зуб.

Петрушка свежая

Лимонный сок – 1 ст. л.

Для курицы:

Курица

Оливковое масло

Соль, перец, специи

Для салата:

Листья салата, зелень

Лимонный сок, оливковое масло, пармезан – по 1 ст. л.

Как приготовить:

Обжарить курицу, посолить, поперчить. Зелень измельчить, листья салата порвать руками. Добавить сок лимона и оливковое масло. Посыпать пармезаном и выложить на тарелку. Смешать все ингредиенты для заправки. На зелень выложить курицу, полить заправкой.

Мясной пирог

Мясной пирог / Фото: instagram.com/e.lena_subot/

Ингредиенты:

Слоеное тесто – 500 г

Фарш – 400 г

Шампиньоны – 200 г

Лук – 1 шт.

Сыр – 50 г

Сметана – 2 ст. л.

Томатная паста – 1 ст. л.

Укроп, петрушка, кунжут

Яйцо для смазывания

Специи, соль, перец

Как приготовить:

Грибы и лук нарезать, обжарить и выпарить жидкость. Добавить в фарш, посолить, поперчить и добавить специи. Для соуса смешать сметану с томатной пастой, специями, свежей зеленью и добавить к фаршу. Тесто выложить в форму, на него – фарш с грибами и тертый сыр, затем – вторую часть теста, скрепить края. Смазать яйцом, посыпать кунжутом и запекать при 180 градусах до румяной корочки.

Теплый салат со свеклой, горошком и куриной грудкой

Салат из свеклы с курицей и горошка / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Куриная грудка, крупная свекла – по 1 шт.

Банка консервированного зеленого горошка

Пучок листьев салата

Петрушка, укроп

Яблочный уксус, оливковое масло – по 2 ст. л.

Соль, перец

Как приготовить:

Куриную грудку отварить в подсоленной воде до готовности и нарезать кубиками. Отдельно сварить свеклу, почистить и нарезать кубиками. С горошка слить жидкость, листья салата порвать, петрушку мелко порубить. В салатнике смешать мясо, свеклу, горошек, листья салата и петрушку. Заправить уксусом и растительным маслом. Посолить, поперчить и перемешать.

Мясо с баклажанами по-турецки

Мясо с баклажанами по-турецки / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Говяжий фарш – 500 г

Баклажаны – 3 шт.

Помидоры – 5 шт.

Томатная паста – 1 ст. л.

Миндаль – 50 г

Петрушка, кинза

Кориандр, острый перец, молотая корица

Соль, перец

Как приготовить:

Баклажаны проткнуть вилкой и запечь до мягкости в духовке при 200 градусах в течение 30 минут. Отделить мякоть от кожицы. Измельчить вилкой. Обжарить фарш с растительным маслом, добавить измельченные помидоры и столовую ложку томатной пасты, влить полстакана воды и тушить15 минут на слабом огне. Довести до вкуса специями. Добавить измельченные баклажаны и тушить еще 15 минут. Добавить измельченные орехи и специи. Готовить 10 минут, в конце посыпать нарезанной зеленью.

Блины с зеленью и сыром

Блины с зеленью и сыром / Фото: instagram.com/_katyasweets_/

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Молоко – 300 г

Разрыхлитель, сахар – по 1 ч. л.

Соль – щепотка

Растительное масло – 1 ст. л.

Сыр – 150 г

Мука – 110 г

Зелень

Как приготовить:

Молоко, муку, яйца, разрыхлитель, соль и сахар смешать в блендере. Добавить масло и еще раз перемешать. Сыр натереть, зелень мелко нарезать, добавить в тесто и приправить по вкусу. Выпекать блины до готовности, каждый раз хорошо перемешивая тесто, чтобы тертый сыр не оставался на дне. Подавать горячими со сметаной или натуральным йогуртом.

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