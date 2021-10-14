7 аппетитных блюд, чтобы сытно накормить мужчину

В этой подборке заведомо нет десертов, большинство мужчин к ним сравнительно равнодушны. Но приготовить их любимый тоже не помешает. А вот беспроигрышный вариант – разная еда с мясом и оригинальные салаты. Даже запеченным в духовке ребрам обрадуется каждый мужчина. Ну и если речь идет о праздничном ужине, подумайте над подачей, используя зелень и свежие овощи.
Мясные гнезда, запеченные в духовке
Рецепты разных блюд для мужчины / Фото: pexels.com
Ингредиенты:
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- Фарш – 1 кг
- Яйцо – 1 шт.
- Помидор – 2 шт.
- Шампиньоны – 4 шт.
- Сыр – 80 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Майонез, соль, перец, специи
Как приготовить:
- На мелкой терке натереть лук и чеснок, добавить в фарш и перемешать.
- Добавить яйцо, соль, перец и специи.
- Сформировать шарики с углублениями и выложить на смазанный маслом противень. Смазать майонезом.
- Для начинки мелко нарезать помидоры и грибы. Выложить в углубления помидоры, потом грибы. Посолить, поперчить.
- Запекать 40 минут при 200 градусах. За 10 минут до готовности посыпать твердым сыром и запекать до готовности.
Стейк в бальзамическом уксусе с розмарином
Ингредиенты:
- Свиное филе – 500 г
- Бальзамический уксус – 20 мл
- Чеснок – 1 зуб.
- Розмарин – 1 веточка
- Оливковое масло – 40 мл
- Соевый соус – 3 ст. л.
- Коричневый сахар – 2 ч. л.
- Соль, перец
Как приготовить:
- Для маринада смешать уксус, оливковое масло, соевый соус, сахар, чеснок, розмарин и перец.
- Мясо промыть, порезать порционно, положить в маринад на несколько часов.
- Обжарить на раскаленной сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны. Дать отдохнуть, подавать с гарниром.
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Салат с курицей и йогуртовой заправкой
Ингредиенты для заправки:
- Натуральный йогурт – 2 ст. л.
- Чеснок – 1 зуб.
- Петрушка свежая
- Лимонный сок – 1 ст. л.
Для курицы:
- Курица
- Оливковое масло
- Соль, перец, специи
Для салата:
- Листья салата, зелень
- Лимонный сок, оливковое масло, пармезан – по 1 ст. л.
Как приготовить:
- Обжарить курицу, посолить, поперчить.
- Зелень измельчить, листья салата порвать руками. Добавить сок лимона и оливковое масло. Посыпать пармезаном и выложить на тарелку.
- Смешать все ингредиенты для заправки.
- На зелень выложить курицу, полить заправкой.
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Мясной пирог
Ингредиенты:
- Слоеное тесто – 500 г
- Фарш – 400 г
- Шампиньоны – 200 г
- Лук – 1 шт.
- Сыр – 50 г
- Сметана – 2 ст. л.
- Томатная паста – 1 ст. л.
- Укроп, петрушка, кунжут
- Яйцо для смазывания
- Специи, соль, перец
Как приготовить:
- Грибы и лук нарезать, обжарить и выпарить жидкость. Добавить в фарш, посолить, поперчить и добавить специи.
- Для соуса смешать сметану с томатной пастой, специями, свежей зеленью и добавить к фаршу.
- Тесто выложить в форму, на него – фарш с грибами и тертый сыр, затем – вторую часть теста, скрепить края.
- Смазать яйцом, посыпать кунжутом и запекать при 180 градусах до румяной корочки.
Теплый салат со свеклой, горошком и куриной грудкой
Ингредиенты:
- Куриная грудка, крупная свекла – по 1 шт.
- Банка консервированного зеленого горошка
- Пучок листьев салата
- Петрушка, укроп
- Яблочный уксус, оливковое масло – по 2 ст. л.
- Соль, перец
Как приготовить:
- Куриную грудку отварить в подсоленной воде до готовности и нарезать кубиками.
- Отдельно сварить свеклу, почистить и нарезать кубиками.
- С горошка слить жидкость, листья салата порвать, петрушку мелко порубить.
- В салатнике смешать мясо, свеклу, горошек, листья салата и петрушку.
- Заправить уксусом и растительным маслом. Посолить, поперчить и перемешать.
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Мясо с баклажанами по-турецки
Ингредиенты:
- Говяжий фарш – 500 г
- Баклажаны – 3 шт.
- Помидоры – 5 шт.
- Томатная паста – 1 ст. л.
- Миндаль – 50 г
- Петрушка, кинза
- Кориандр, острый перец, молотая корица
- Соль, перец
Как приготовить:
- Баклажаны проткнуть вилкой и запечь до мягкости в духовке при 200 градусах в течение 30 минут. Отделить мякоть от кожицы. Измельчить вилкой.
- Обжарить фарш с растительным маслом, добавить измельченные помидоры и столовую ложку томатной пасты, влить полстакана воды и тушить15 минут на слабом огне. Довести до вкуса специями.
- Добавить измельченные баклажаны и тушить еще 15 минут.
- Добавить измельченные орехи и специи. Готовить 10 минут, в конце посыпать нарезанной зеленью.
Блины с зеленью и сыром
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Молоко – 300 г
- Разрыхлитель, сахар – по 1 ч. л.
- Соль – щепотка
- Растительное масло – 1 ст. л.
- Сыр – 150 г
- Мука – 110 г
- Зелень
Как приготовить:
- Молоко, муку, яйца, разрыхлитель, соль и сахар смешать в блендере. Добавить масло и еще раз перемешать.
- Сыр натереть, зелень мелко нарезать, добавить в тесто и приправить по вкусу.
- Выпекать блины до готовности, каждый раз хорошо перемешивая тесто, чтобы тертый сыр не оставался на дне.
- Подавать горячими со сметаной или натуральным йогуртом.
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