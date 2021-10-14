7 апетитних страв, щоб ситно нагодувати чоловіка

У цій добірці свідомо немає десертів, більшість чоловіків до них порівняно байдужі. Але приготувати їхній улюблений теж не завадить. А ось безпрограшний варіянт – різна їжа з м'ясом і оригінальні салати. Навіть запеченим у духовці ребрам зрадіє кожен чоловік. Ну і якщо йдеться про святкову вечерю, подумайте над подачею, використовуючи зелень і свіжі овочі.

М'ясні гнізда, запечені в духовці

М'ясні гнізда, запечені в духовці / Фото: instagram.com/kristishveda/

Рецепти різних страв для чоловіка / Фото: pexels.com

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Інгредієнти:

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Фарш – 1 кг

Яйце – 1 шт.

Помідор – 2 шт.

Печериці – 4 шт.

Сир – 80 г

Цибуля – 1 шт.

Часник – 3 зуб.

Майонез, сіль, перець, спеції

Як приготувати:

На дрібній тертці натерти цибулю і часник, додати в фарш і перемішати. Додати яйце, сіль, перець і спеції. Сформувати кульки із заглибленнями і викласти на змащене олією деко. Змастити майонезом. Для начинки дрібно нарізати помідори і гриби. Викласти в заглиблення помідори, потім гриби. Посолити, поперчити. Запікати 40 хвилин за 200 градусів. За 10 хвилин до готовності посипати твердим сиром і запікати до готовності.

Стейк у бальзамічному оцті з розмарином

Стейк в бальзамічниму оцті з розмарином / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

Свиняче філе – 500 г

Бальзамічний оцет – 20 мл

Часник – 1 зуб.

Розмарин – 1 гілочка

Оливкова олія – 40 мл

Соєвий соус – 3 ст. л.

Коричневий цукор – 2 ч. л.

Сіль, перець

Як приготувати:

Для маринаду змішати оцет, оливкову олію, соєвий соус, цукор, часник, розмарин і перець. М'ясо промити, порізати порційно, покласти в маринад на кілька годин. Обсмажити на добре розігрітій сковороді по 3-4 хвилини з кожного боку. Дати відпочити, подавати з гарніром.

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Салат з куркою і йогуртовою заправкою

Салат з куркою і йогуртовою заправкою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для заправки:

Натуральний йогурт – 2 ст. л.

Часник – 1 зуб.

Петрушка свіжа

Лимонний сік – 1 ст. л.

Для курки:

Курка

Оливкова олія

Сіль, перець, спеції

Для салату:

Листя салату, зелень

Лимонний сік, оливкова олія, пармезан – по 1 ст. л.

Як приготувати:

Обсмажити курку, посолити, поперчити. Зелень подрібнити, листя салату порвати руками. Додати сік лимона і оливкову олію. Посипати пармезаном і викласти на тарілку. Змішати всі інгредієнти для заправки. На зелень викласти курку, полити заправкою.

М'ясний пиріг

М'ясний пиріг / Фото: instagram.com/e.lena_subot/

Інгредієнти:

Листкове тісто – 500 г

Фарш – 400 г

Печериці – 200 г

Цибуля – 1 шт.

Сир – 50 г

Сметана – 2 ст. л.

Томатна паста – 1 ст. л.

Кріп, петрушка, кунжут

Яйце для змазування

Спеції, сіль, перець

Як приготувати:

Гриби і цибулю нарізати, обсмажити і випарувати рідину. Додати в фарш, посолити, поперчити і додати спеції. Для соусу змішати сметану з томатною пастою, спеціями, свіжою зеленню і додати у фарш. Тісто викласти в форму, на нього – фарш з грибами і тертий сир, потім – другу частину тіста, скріпити краї. Змастити яйцем, посипати кунжутом і запікати за 180 градусів до рум'яної скоринки.

Теплий салат з буряком, горошком і курячими грудками

Салат з буряка з куркою и горошком / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Куряча грудка, великий буряк – по 1 шт.

Бляшанка консервованого зеленого горошку

Пучок листя салату

Петрушка кріп

Яблучний оцет, оливкова олія – по 2 ст. л.

Сіль, перець

Як приготувати:

Курячі грудки відварити в підсоленій воді до готовності і нарізати кубиками. Окремо зварити буряк, почистити і нарізати кубиками. З горошку злити рідину, листя салату порвати, петрушку дрібно посікти. У салатнику змішати м'ясо, буряк, горошок, листя салату і петрушку. Заправити оцтом та олією. Посолити, поперчити і перемішати.

М'ясо з баклажанами по-турецьки

М'ясо з баклажанами по-турецьки / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

Яловичий фарш – 500 г

Баклажани – 3 шт.

Помідори – 5 шт.

Томатна паста – 1 ст. л.

Мигдаль – 50 г

Петрушка, кінза

Коріандр, гострий перець, мелена кориця

Сіль, перець

Як приготувати:

Баклажани проткнути виделкою і запекти до м'якості в духовці за 200 градусів впродовж 30 хвилин. Відокремити м'якоть від шкірки. Подрібнити виделкою. Обсмажити фарш з олією, додати подрібнені помідори і столову ложку томатної пасти, влити пів склянки води і тушкувати 15 хвилин на слабкому вогні. Довести до смаку спеціями. Додати подрібнені баклажани і тушкувати ще 15 хвилин. Додати подрібнені горіхи і спеції. Готувати 10 хвилин, наприкінці посипати нарізаною зеленню.

Млинці із зеленню і сиром

Млинці із зеленню і сиром / Фото: instagram.com/_katyasweets_/

Інгредієнти:

Яйця – 2 шт.

Часник – 1 зуб.

Молоко – 300 г

Розпушувач, цукор – по 1 ч. л.

Сіль – щіпка

Олія – 1 ст. л.

Сир – 150 г

Борошно – 110 г

зелень

Як приготувати:

Молоко, борошно, яйця, розпушувач, сіль і цукор змішати в блендері. Додати олію і ще раз перемішати. Сир натерти, зелень дрібно нарізати, додати в тісто і приправити за смаком. Випікати млинці до готовності, щоразу добре перемішуючи тісто, щоб тертий сир не залишався на дні. Подавати гарячими зі сметаною або натуральним йогуртом.

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