7 апетитних страв, щоб ситно нагодувати чоловіка

У цій добірці свідомо немає десертів, більшість чоловіків до них порівняно байдужі. Але приготувати їхній улюблений теж не завадить. А ось безпрограшний варіянт – різна їжа з м'ясом і оригінальні салати. Навіть запеченим у духовці ребрам зрадіє кожен чоловік. Ну і якщо йдеться про святкову вечерю, подумайте над подачею, використовуючи зелень і свіжі овочі.
М'ясні гнізда, запечені в духовці
Рецепти різних страв для чоловіка / Фото: pexels.com
Інгредієнти:
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- Фарш – 1 кг
- Яйце – 1 шт.
- Помідор – 2 шт.
- Печериці – 4 шт.
- Сир – 80 г
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – 3 зуб.
- Майонез, сіль, перець, спеції
Як приготувати:
- На дрібній тертці натерти цибулю і часник, додати в фарш і перемішати.
- Додати яйце, сіль, перець і спеції.
- Сформувати кульки із заглибленнями і викласти на змащене олією деко. Змастити майонезом.
- Для начинки дрібно нарізати помідори і гриби. Викласти в заглиблення помідори, потім гриби. Посолити, поперчити.
- Запікати 40 хвилин за 200 градусів. За 10 хвилин до готовності посипати твердим сиром і запікати до готовності.
Стейк у бальзамічному оцті з розмарином
Інгредієнти:
- Свиняче філе – 500 г
- Бальзамічний оцет – 20 мл
- Часник – 1 зуб.
- Розмарин – 1 гілочка
- Оливкова олія – 40 мл
- Соєвий соус – 3 ст. л.
- Коричневий цукор – 2 ч. л.
- Сіль, перець
Як приготувати:
- Для маринаду змішати оцет, оливкову олію, соєвий соус, цукор, часник, розмарин і перець.
- М'ясо промити, порізати порційно, покласти в маринад на кілька годин.
- Обсмажити на добре розігрітій сковороді по 3-4 хвилини з кожного боку. Дати відпочити, подавати з гарніром.
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Салат з куркою і йогуртовою заправкою
Інгредієнти для заправки:
- Натуральний йогурт – 2 ст. л.
- Часник – 1 зуб.
- Петрушка свіжа
- Лимонний сік – 1 ст. л.
Для курки:
- Курка
- Оливкова олія
- Сіль, перець, спеції
Для салату:
- Листя салату, зелень
- Лимонний сік, оливкова олія, пармезан – по 1 ст. л.
Як приготувати:
- Обсмажити курку, посолити, поперчити.
- Зелень подрібнити, листя салату порвати руками. Додати сік лимона і оливкову олію. Посипати пармезаном і викласти на тарілку.
- Змішати всі інгредієнти для заправки.
- На зелень викласти курку, полити заправкою.
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М'ясний пиріг
Інгредієнти:
- Листкове тісто – 500 г
- Фарш – 400 г
- Печериці – 200 г
- Цибуля – 1 шт.
- Сир – 50 г
- Сметана – 2 ст. л.
- Томатна паста – 1 ст. л.
- Кріп, петрушка, кунжут
- Яйце для змазування
- Спеції, сіль, перець
Як приготувати:
- Гриби і цибулю нарізати, обсмажити і випарувати рідину. Додати в фарш, посолити, поперчити і додати спеції.
- Для соусу змішати сметану з томатною пастою, спеціями, свіжою зеленню і додати у фарш.
- Тісто викласти в форму, на нього – фарш з грибами і тертий сир, потім – другу частину тіста, скріпити краї.
- Змастити яйцем, посипати кунжутом і запікати за 180 градусів до рум'яної скоринки.
Теплий салат з буряком, горошком і курячими грудками
Інгредієнти:
- Куряча грудка, великий буряк – по 1 шт.
- Бляшанка консервованого зеленого горошку
- Пучок листя салату
- Петрушка кріп
- Яблучний оцет, оливкова олія – по 2 ст. л.
- Сіль, перець
Як приготувати:
- Курячі грудки відварити в підсоленій воді до готовності і нарізати кубиками.
- Окремо зварити буряк, почистити і нарізати кубиками.
- З горошку злити рідину, листя салату порвати, петрушку дрібно посікти.
- У салатнику змішати м'ясо, буряк, горошок, листя салату і петрушку.
- Заправити оцтом та олією. Посолити, поперчити і перемішати.
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М'ясо з баклажанами по-турецьки
Інгредієнти:
- Яловичий фарш – 500 г
- Баклажани – 3 шт.
- Помідори – 5 шт.
- Томатна паста – 1 ст. л.
- Мигдаль – 50 г
- Петрушка, кінза
- Коріандр, гострий перець, мелена кориця
- Сіль, перець
Як приготувати:
- Баклажани проткнути виделкою і запекти до м'якості в духовці за 200 градусів впродовж 30 хвилин. Відокремити м'якоть від шкірки. Подрібнити виделкою.
- Обсмажити фарш з олією, додати подрібнені помідори і столову ложку томатної пасти, влити пів склянки води і тушкувати 15 хвилин на слабкому вогні. Довести до смаку спеціями.
- Додати подрібнені баклажани і тушкувати ще 15 хвилин.
- Додати подрібнені горіхи і спеції. Готувати 10 хвилин, наприкінці посипати нарізаною зеленню.
Млинці із зеленню і сиром
Інгредієнти:
- Яйця – 2 шт.
- Часник – 1 зуб.
- Молоко – 300 г
- Розпушувач, цукор – по 1 ч. л.
- Сіль – щіпка
- Олія – 1 ст. л.
- Сир – 150 г
- Борошно – 110 г
- зелень
Як приготувати:
- Молоко, борошно, яйця, розпушувач, сіль і цукор змішати в блендері. Додати олію і ще раз перемішати.
- Сир натерти, зелень дрібно нарізати, додати в тісто і приправити за смаком.
- Випікати млинці до готовності, щоразу добре перемішуючи тісто, щоб тертий сир не залишався на дні.
- Подавати гарячими зі сметаною або натуральним йогуртом.
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