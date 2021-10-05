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Рецепт лосося у вершковому маслі, який зробить вашу вечерю святом

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
5 жовтня, 15:08
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Особливість – це соус, в якому риба готуватиметься. Для нього знадобиться хороше вершкове масло, його потрібно розігріти разом зі спеціями і цедрою лимона
Лосось у вершковому маслі з цибулею і лимоном
Лосось у вершковому маслі з цибулею і лимоном / Фото: cooking.nytimes.com

Лосось – це та риба, яку неможливо зіпсувати. Його можна приготувати по-різному. Наприклад, посмажити на грилі, а до нього подати сальсу з манго. А можна просто запекти в простому, але дуже ароматному й ніжному вершковому соусі. Автори рецепта пропонують подавати лосось з найпростішим гарніром – стручковою квасолею або макаронами.

Лосось у вершковому маслі з цибулею і лимоном

Інгредієнти:

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  • 4 філе лосося;
  • сіль і чорний перець;
  • 1 лимон;
  • 6 ст. л. вершкового масла;
  • 1 пучок зеленої цибулі, тонко нарізаної.

Як приготувати:

  1. Духовку розігрійте до 160 градусів. Промокніть лосося насухо серветкою і приправте сіллю і перцем. Відкладіть.
  2. Очистіть цедру лимона широкими смужками. Наріжте лимон часточками для сервірування.
  3. У великій жаростійкій сковороді розтопіть масло на середньому вогні. Коли воно спіниться, додайте зелену цибулю і цедру лимона, приправте сіллю і перцем. Готуйте, періодично помішуючи, від 3 до 6 хвилин, доки масло не стане коричневим і ви відчуєте горіховий аромат. Додайте склянку води. Перемішайте.
  4. Викладіть лосось шкірою вниз, накрийте сковороду і запікайте до готовності.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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