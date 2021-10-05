Рецепт лосося у вершковому маслі, який зробить вашу вечерю святом

Лосось – це та риба, яку неможливо зіпсувати. Його можна приготувати по-різному. Наприклад, посмажити на грилі, а до нього подати сальсу з манго. А можна просто запекти в простому, але дуже ароматному й ніжному вершковому соусі. Автори рецепта пропонують подавати лосось з найпростішим гарніром – стручковою квасолею або макаронами.
Лосось у вершковому маслі з цибулею і лимоном
Інгредієнти:
- 4 філе лосося;
- сіль і чорний перець;
- 1 лимон;
- 6 ст. л. вершкового масла;
- 1 пучок зеленої цибулі, тонко нарізаної.
Як приготувати:
- Духовку розігрійте до 160 градусів. Промокніть лосося насухо серветкою і приправте сіллю і перцем. Відкладіть.
- Очистіть цедру лимона широкими смужками. Наріжте лимон часточками для сервірування.
- У великій жаростійкій сковороді розтопіть масло на середньому вогні. Коли воно спіниться, додайте зелену цибулю і цедру лимона, приправте сіллю і перцем. Готуйте, періодично помішуючи, від 3 до 6 хвилин, доки масло не стане коричневим і ви відчуєте горіховий аромат. Додайте склянку води. Перемішайте.
- Викладіть лосось шкірою вниз, накрийте сковороду і запікайте до готовності.
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