7 способов приготовить сочного кролика на день рождения

Крольчатину в основном готовят не каждый день, а если пока не угощали ею гостей, то стоит поэкспериментировать. То есть праздничные мясные блюда можно красиво дополнить тушеным кроликом. Главное – замочить мясо в маринаде, так оно будет нежнее и вкуснее. Для особого аромата и текстуры готовой крольчатины нужно будет немного белого сухого вина.
Кролик в томатном соусе
Кролик в томатном соусе / Фото: instagram.com/mikhail_kovrigin/
Рецепты кролика на день рождения / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- мясо кролика;
- 4 шт. помидоры;
- 2 ст. л. томатная паста;
- 1 шт. лук;
- 2 зуб. чеснок;
- 1 ст. л. мука;
- по 1 ч. л. розмарин, соль, сахар, перец, орегано;
- 40 г сливочное масло.
Как приготовить:
- Мясо обвалять в муке, обжарить в растительном масле с добавлением сливочного масла с двух сторон по несколько минут. Убрать со сковороды.
- Обжарить в этой же сковороде измельченный лук, добавить мелко нарезанный чеснок, нарезанные без кожицы помидоры и томатную пасту. Перемешать. Добавить специи и готовить 3-5 минут.
- К соусу добавить кролика и тушить 25-30 минут под закрытой крышкой.
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Котлеты из кролика с цукини
Котлеты из кролика с цукини / Фото: freepik.com
Ингредиенты:
- 500 г фарша из кролика;
- 250 г цукини или кабачков;
- по 1 ст. л. рисовой муки, овсяных отрубей;
- зелень, соль, перец.
Как приготовить:
- Натереть цукини на терке, посолить и оставить на 15 минут. Отжать сок, добавить в фарш с ложкой отрубей, посолить и поперчить по вкусу.
- Сформировать котлеты, немного присыпав рисовой мукой.
- Обжарить в течение 5 минут.
- Отправить в разогретую до 180 градусов духовку и довести до готовности.
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Кролик, запеченный в йогурте
Кролик, запеченный в йогурте / Фото: instagram.com/svetlanaherbs/
Ингредиенты:
- кролик;
- 2 шт. морковь;
- 350 г греческий йогурт;
- соль, перец, специи.
Как приготовить:
- Кролика предварительно замочить в воде на ночь. Разделать на части. Добавить специи.
- Сложить в кастрюлю с толстым дном, залить водой и тушить на маленьком огне 30-40 минут.
- Морковь нарезать мелко и добавить к кролику. Когда мясо начнет немного отставать от кости, переложить в форму для запекания.
- Добавить йогурт и запекать в разогретой духовке до золотистой корочки.
Кролик с маслинами и каперсами
Кролик с маслинами и каперсами / Фото: instagram.com/olivia.bruxelles/
Ингредиенты:
- 1 кг кролик;
- 2 шт. лук-порей;
- 5 зуб. чеснока;
- 200 мл вино белое сухое;
- розмарин, петрушка;
- маслины, каперсы.
Как приготовить:
- Обжарить нарезанного кролика до золотистой корочки. Добавить измельченные лук и чеснок, специи. Через 10 минут влить белое вино.
- Накрыть крышкой и тушить в течение часа.
- За 10 минут до окончания добавить маслины и каперсы.
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Кролик в медово-соевом соусе
Кролик в медово-соевом соусе / Фото: instagram.com/anjsha.anjsha/
Ингредиенты:
- кролик;
- по 2 ст. л. соевого соуса, оливкового масла;
- по 1 ст. л. меда, лимонного сока;
- 1 шт. лук;
- соль, черный перец, молотый имбирь, майоран – по вкусу.
Как приготовить:
- Смешать все ингредиенты для соуса, добавить лук, нарезанный кольцами.
- Кролика разделить на порционные кусочки, перемешать с соусом и луком. Мариновать 10-12 часов.
- Выложить в форму для запекания, сверху – соус. Накрыть фольгой и запекать 30 минут при 200 градусах.
- Убрать фольгу и готовить еще 10 минут.
Кролик в сливочно-грибном соусе
Кролик в сливочно-грибном соусе / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 1 кролик;
- 1/2 стакана сухого белого вина;
- 1-2 зубчика чеснока;
- розмарин;
- соль, свежемолотый черный перец.
Для соуса:
- горсть сушеных белых грибов;
- 2 луковицы-шалота;
- тимьян;
- 1/2 стакана белого сухого вина;
- 2 ст. л. неострой зернистой горчицы;
- 100-150 г жирных сливок;
- соль.
Как приготовить:
- Кролика посолить, поперчить, обвалять в мелко нарезанном розмарине, сложить в емкость с крышкой, добавить раздавленные зубчики чеснока и залить сухим вином. Мариновать 3-4 часа в холодильнике.
- Обтереть мясо бумажными полотенцами и обжарить до золотистого цвета. Выложить в сотейник.
- На той же сковороде обжарить мелко нарезанный лук-шалот, добавить предварительно замоченные грибы без жидкости, готовить 2-3 минуты.
- Добавить вино, жидкость от грибов или воду, тимьян, соль, горчицу, довести до кипения и залить ею кролика. Тушить на медленном огне под крышкой, доливая воду при необходимости, до мягкости мяса.
- Мясо достать из сковороды. Соус немного выпарить. Убавить огонь на минимум, добавить сливки, осторожно помешивая. Вернуть кролика в соус.
Кролик в кисло-сладком соусе, рецепт Джейми Оливера
Кролик в кисло-сладком соусе – рецепт Джейми Оливера / Фото: instagram.com/jamieoliver
Ингредиенты:
- 1 целый кролик (1,2 кг) с субпродуктами;
- оливковое масло;
- 1 красная луковица;
- 5 спелых помидоров черри;
- 1 свежий красный перец чили;
- 5 свежих (или сухих) лавровых листьев;
- 50 г кедровых орехов;
- 50 г миндаля (заранее замоченного в кипятке);
- ½ ч. л. молотой гвоздики;
- 150 мл сухого красного вина;
- 100 мл густого бальзамического уксуса;
- 1 ст. л. жидкого меда.
Как приготовить:
- Поместить куски кролика и субпродукты на сковороду и добавить три столовые ложки оливкового масла. Поставить на средне-сильный огонь, время от времени переворачивая.
- Почистить лук и нарезать мелкими кубиками, помидоры – четвертинками. Перец чили разрезать пополам и удалить семена.
- В сотейник положить овощи, орехи, гвоздику и залить вином. Добавить 350 мл воды, довести до кипения, затем тушить на слабом огне 15 минут.
- Затем влить бальзамический уксус и добавить мед. Готовить, помешивая, еще 30 минут или пока кролик не станет мягким и нежным, а жидкость не превратится в темную, густую, ароматную пленку.
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