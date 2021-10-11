7 способов приготовить сочного кролика на день рождения

Крольчатину в основном готовят не каждый день, а если пока не угощали ею гостей, то стоит поэкспериментировать. То есть праздничные мясные блюда можно красиво дополнить тушеным кроликом. Главное – замочить мясо в маринаде, так оно будет нежнее и вкуснее. Для особого аромата и текстуры готовой крольчатины нужно будет немного белого сухого вина.

Кролик в томатном соусе

Кролик в томатном соусе / Фото: instagram.com/mikhail_kovrigin/

Рецепты кролика на день рождения / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

мясо кролика;

4 шт. помидоры;

2 ст. л. томатная паста;

1 шт. лук;

2 зуб. чеснок;

1 ст. л. мука;

по 1 ч. л. розмарин, соль, сахар, перец, орегано;

40 г сливочное масло.

Как приготовить:

Мясо обвалять в муке, обжарить в растительном масле с добавлением сливочного масла с двух сторон по несколько минут. Убрать со сковороды. Обжарить в этой же сковороде измельченный лук, добавить мелко нарезанный чеснок, нарезанные без кожицы помидоры и томатную пасту. Перемешать. Добавить специи и готовить 3-5 минут. К соусу добавить кролика и тушить 25-30 минут под закрытой крышкой.

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Котлеты из кролика с цукини

Котлеты из кролика с цукини / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

500 г фарша из кролика;

250 г цукини или кабачков;

по 1 ст. л. рисовой муки, овсяных отрубей;

зелень, соль, перец.

Как приготовить:

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Натереть цукини на терке, посолить и оставить на 15 минут. Отжать сок, добавить в фарш с ложкой отрубей, посолить и поперчить по вкусу. Сформировать котлеты, немного присыпав рисовой мукой. Обжарить в течение 5 минут. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку и довести до готовности.

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Кролик, запеченный в йогурте

Кролик, запеченный в йогурте / Фото: instagram.com/svetlanaherbs/

Ингредиенты:

кролик;

2 шт. морковь;

350 г греческий йогурт;

соль, перец, специи.

Как приготовить:

Кролика предварительно замочить в воде на ночь. Разделать на части. Добавить специи. Сложить в кастрюлю с толстым дном, залить водой и тушить на маленьком огне 30-40 минут. Морковь нарезать мелко и добавить к кролику. Когда мясо начнет немного отставать от кости, переложить в форму для запекания. Добавить йогурт и запекать в разогретой духовке до золотистой корочки.

Кролик с маслинами и каперсами

Кролик с маслинами и каперсами / Фото: instagram.com/olivia.bruxelles/

Ингредиенты:

1 кг кролик;

2 шт. лук-порей;

5 зуб. чеснока;

200 мл вино белое сухое;

розмарин, петрушка;

маслины, каперсы.

Как приготовить:

Обжарить нарезанного кролика до золотистой корочки. Добавить измельченные лук и чеснок, специи. Через 10 минут влить белое вино. Накрыть крышкой и тушить в течение часа. За 10 минут до окончания добавить маслины и каперсы.

Кролик в медово-соевом соусе

Кролик в медово-соевом соусе / Фото: instagram.com/anjsha.anjsha/

Ингредиенты:

кролик;

по 2 ст. л. соевого соуса, оливкового масла;

по 1 ст. л. меда, лимонного сока;

1 шт. лук;

соль, черный перец, молотый имбирь, майоран – по вкусу.

Как приготовить:

Смешать все ингредиенты для соуса, добавить лук, нарезанный кольцами. Кролика разделить на порционные кусочки, перемешать с соусом и луком. Мариновать 10-12 часов. Выложить в форму для запекания, сверху – соус. Накрыть фольгой и запекать 30 минут при 200 градусах. Убрать фольгу и готовить еще 10 минут.

Кролик в сливочно-грибном соусе

Кролик в сливочно-грибном соусе / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кролик;

1/2 стакана сухого белого вина;

1-2 зубчика чеснока;

розмарин;

соль, свежемолотый черный перец.

Для соуса:

горсть сушеных белых грибов;

2 луковицы-шалота;

тимьян;

1/2 стакана белого сухого вина;

2 ст. л. неострой зернистой горчицы;

100-150 г жирных сливок;

соль.

Как приготовить:

Кролика посолить, поперчить, обвалять в мелко нарезанном розмарине, сложить в емкость с крышкой, добавить раздавленные зубчики чеснока и залить сухим вином. Мариновать 3-4 часа в холодильнике. Обтереть мясо бумажными полотенцами и обжарить до золотистого цвета. Выложить в сотейник. На той же сковороде обжарить мелко нарезанный лук-шалот, добавить предварительно замоченные грибы без жидкости, готовить 2-3 минуты. Добавить вино, жидкость от грибов или воду, тимьян, соль, горчицу, довести до кипения и залить ею кролика. Тушить на медленном огне под крышкой, доливая воду при необходимости, до мягкости мяса. Мясо достать из сковороды. Соус немного выпарить. Убавить огонь на минимум, добавить сливки, осторожно помешивая. Вернуть кролика в соус.

Кролик в кисло-сладком соусе, рецепт Джейми Оливера

Кролик в кисло-сладком соусе – рецепт Джейми Оливера / Фото: instagram.com/jamieoliver

Ингредиенты:

1 целый кролик (1,2 кг) с субпродуктами;

оливковое масло;

1 красная луковица;

5 спелых помидоров черри;

1 свежий красный перец чили;

5 свежих (или сухих) лавровых листьев;

50 г кедровых орехов;

50 г миндаля (заранее замоченного в кипятке);

½ ч. л. молотой гвоздики;

150 мл сухого красного вина;

100 мл густого бальзамического уксуса;

1 ст. л. жидкого меда.

Как приготовить:

Поместить куски кролика и субпродукты на сковороду и добавить три столовые ложки оливкового масла. Поставить на средне-сильный огонь, время от времени переворачивая. Почистить лук и нарезать мелкими кубиками, помидоры – четвертинками. Перец чили разрезать пополам и удалить семена. В сотейник положить овощи, орехи, гвоздику и залить вином. Добавить 350 мл воды, довести до кипения, затем тушить на слабом огне 15 минут. Затем влить бальзамический уксус и добавить мед. Готовить, помешивая, еще 30 минут или пока кролик не станет мягким и нежным, а жидкость не превратится в темную, густую, ароматную пленку.

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