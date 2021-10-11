7 способів приготувати соковитого кролика на день народження

Кролятину здебільшого готують не щодня, а якщо поки не пригощали нею гостей, то варто поекспериментувати. Тобто святкові м'ясні страви можна красиво доповнити тушкованим кроликом. Головне – замочити м'ясо в маринаді, так воно буде ніжніше і смачніше. Для особливого аромату і текстури готової кролятини потрібно буде трохи білого сухого вина.

Кролик у томатному соусі

Кролик у томатному соусі / Фото: instagram.com/mikhail_kovrigin/

Рецепти кролика на день народження / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

м'ясо кролика;

4 шт. помідори;

2 ст. л. томатна паста;

1 шт. цибуля;

2 зуб. часник;

1 ст. л. борошно;

по 1 ч. л. розмарин, сіль, цукор, перець, орегано;

40 г вершкове масло.

Як приготувати:

М'ясо обваляти в борошні, обсмажити в олії з додаванням вершкового масла з двох боків по кілька хвилин. Прибрати зі сковороди. Обсмажити в цій же сковороді подрібнену цибулю, додати дрібно нарізаний часник, нарізані без шкірки помідори і томатну пасту. Перемішати. Додати спеції та готувати 3-5 хвилин. До соусу додати кролика і тушкувати 25-30 хвилин під закритою кришкою.

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Котлети з кролика з цукіні

Котлети з кролика з цукіні / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

500 г фаршу з кролика;

250 г цукіні або кабачків;

по 1 ст. л. рисового борошна, вівсяних пластівців;

зелень, сіль, перець.

Як приготувати:

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Натерти цукіні на тертці, посолити і залишити на 15 хвилин. Віджати сік, додати у фарш з ложкою пластівців, посолити і поперчити за смаком. Сформувати котлети, трохи присипавши рисовим борошном. Обсмажити 5 хвилин. Відправити в розігріту до 180 градусів духовку і довести до готовності.

Кролик, запечений у йогурті

Кролик, запечений у йогурті / Фото: instagram.com/svetlanaherbs/

Інгредієнти:

кролик;

2 шт. морква;

350 г грецький йогурт;

сіль, перець, спеції.

Як приготувати:

Кролика попередньо замочити у воді на ніч. Нарізати на частини. Додати спеції. Скласти в каструлю з товстим дном, залити водою і тушкувати на маленькому вогні 30-40 хвилин. Моркву нарізати дрібно і додати до кролика. Коли м'ясо почне трохи відставати від кістки, перекласти у форму для запікання. Додати йогурт і запікати в розігрітій духовці до золотавої скоринки.

Кролик з маслинами і каперсами

Кролик з маслинами і каперсами / Фото: instagram.com/olivia.bruxelles/

Інгредієнти:

1 кг кролик;

2 шт. зелена цибуля;

5 зуб. часнику;

200 мл вино біле сухе;

розмарин, петрушка;

маслини, каперси.

Як приготувати:

Обсмажити нарізаного кролика до золотистої скоринки. Додати подрібнені цибулю і часник, спеції. За 10 хвилин влити біле вино. Накрити кришкою і тушкувати впродовж години. За 10 хвилин до закінчення додати маслини і каперси.

Кролик у медово-соєвому соусі

Кролик у медово-соєвому соусі / Фото: instagram.com/anjsha.anjsha/

Інгредієнти:

кролик;

по 2 ст. л. соєвого соусу, оливкової олії;

по 1 ст. л. меду, лимонного соку;

1 шт. цибуля;

сіль, чорний перець, мелений імбир, майоран – за смаком.

Як приготувати:

Змішати всі інгредієнти для соусу, додати цибулю, нарізану кільцями. Кролика розділити на порційні шматки, перемішати із соусом і цибулею. Маринувати 10-12 годин. Викласти в форму для запікання, зверху – соус. Накрити фольгою і запікати 30 хвилин за 200 градусів. Прибрати фольгу і готувати ще 10 хвилин.

Кролик у вершково-грибному соусі

Кролик у вершково-грибному соусі / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

1 кролик;

1/2 склянки сухого білого вина;

1-2 зубчики часнику;

розмарин;

сіль, мелений чорний перець.

Для соусу:

жменя сушених білих грибів;

2 цибулини-шалот;

чебрець;

1/2 склянки білого сухого вина;

2 ст. л. негострої зернистої гірчиці;

100-150 г жирних вершків;

сіль.

Як приготувати:

Кролика посолити, поперчити, обваляти в дрібно нарізаному розмарині, скласти в ємність з кришкою, додати розчавлені зубчики часнику і залити сухим вином. Маринувати 3-4 години в холодильнику. Обтерти м'ясо паперовими рушниками і обсмажити до золотавого кольору. Викласти в сотейник. На тій же сковороді обсмажити дрібно нарізану цибулю-шалот, додати попередньо замочені гриби без рідини, готувати 2-3 хвилини. Додати вино, рідина від грибів або воду, чебрець, сіль, гірчицю, довести до кипіння і залити нею кролика. Тушкувати на повільному вогні під кришкою, доливаючи воду заи необхідності, до м'якості м'яса. М'ясо дістати зі сковороди. Соус трохи випарити. Зменшити вогонь на мінімум, додати вершки, обережно помішуючи. Повернути кролика в соус.

Кролик у кисло-солодкому соусі, рецепт Джеймі Олівера

Кролик у кисло-солодкому соусі – рецепт Джеймі Олівера / Фото: instagram.com/jamieoliver

Інгредієнти:

1 цілий кролик (1,2 кг) із субпродуктами;

оливкова олія;

1 червона цибулина;

5 стиглих помідорів чері;

1 свіжий червоний перець чилі;

5 свіжих (або сухих) лаврового листя;

50 г кедрових горіхів;

50 г мигдалю (заздалегідь замоченого в окропі);

половина ч. л. меленої гвоздики;

150 мл сухого червоного вина;

100 мл густого бальзамічного оцту;

1 ст. л. рідкого меду.

Як приготувати:

Помістити шматки кролика і субпродукти на сковороду і додати три столові ложки оливкової олії. Поставити на середньо-сильний вогонь, час від часу перевертаючи. Почистити цибулю і нарізати дрібними кубиками, помідори – четвертинками. Перець чилі розрізати навпіл і видалити насіння. У сотейник покласти овочі, горіхи, гвоздику і залити вином. Додати 350 мл води, довести до кипіння, потім тушкувати на слабкому вогні 15 хвилин. Потім влити бальзамічний оцет і додати мед. Готувати, помішуючи, ще 30 хвилин або поки кролик не стане м'яким і ніжним, а рідина не перетвориться на темну, густу, ароматну плівку.

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