Как просто и вкусно приготовить хинкали – рецепт от грузинского повара (видео)

Оказывается, самое сложное – работа с тестом. Оно очень плотное и вымешивать его нужно с усилиями. В начинку обязательно добавляется ледяная вода

Хинкали с мясным фаршем / Фото: Depositphotos, pixabay.com, Коллаж: Сегодня

Говорят, что сделать хинкали – сложное дело. Потому что идеальными они выходят из-под рук профессионалов. И хорошо, что эти профессионалы охотно делятся своими секретами, каждый раз убеждая, – при желании все получится.

Так было с харчо, у него тоже есть свои тайны, тоже самое произойдет ниже с хинкали. Все детали нашли на канале КУХНЯ С АКЦЕНТОМ.

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5 секретов вкусных хинкали

Хинкали нужно замешивать на ледяной воде

Мука. Она должна быть высшего сорта, чтобы хинкали были светлыми. Винный уксус. Поможет придать тесту эластичность и сделать его прочным. Ледяная вода. Именно такой она должна быть при замесе теста. Ее нужно частями добавить к мясу, чтобы сделать фарш жидким, а саму начинку – сочной. Мясо для начинки нужно мелко нарубить. Если не получится это сделать, то пропустите его через крупную решетку мясорубки. Отправлять в воду хвостиками вниз. В таком случае хинкали не разорвутся.

Хинкали

Хинкали / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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мука (высшего сорта) – 1 кг;

ледяная вода – 600 мл (+-);

винный уксус – 2 ст. л.

Начинка:

говядина – 700 г;

свинина – 300 г;

лук – 3 шт.;

чеснок – 5 зубчиков;

кинза и петрушка – 40 г;

красный молотый перец хлопьями – 1/2 ч. л.;

сладкая молотая паприка, тмин – по 1 ч. л.;

соль, перец.

Как приготовить:

Муку посолить, в воду добавить уксус. Добавлять воду в муку маленькими частями, замешивая тесто. Оно должно быть крутым. Вымесить руками до однородности 15-20 минут. Убрать в холодильник на несколько часов. Мясо и лук пропустить через крупную решетку мясорубки, зелень нарезать мелко. Соединить все ингредиенты для начинки, перемешать. Добавить частями ледяную воду, чтобы начинка была жидкой. Тесто разделить на части, раскатать тонкий приблизительный круг диаметром 10-12 см. Выложить начинку, 3 ст. л., и сформировать хинкали, закручивая тесто гармошкой по кругу. Верхушку теста срезать. Опустить в кипящую воду хвостиками вниз, варить 7-10 минут, помешивая.

Каким должно получиться правильное тесто, начинка для хинкали и как их правильно лепить – можно посмотреть в видео ниже.

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