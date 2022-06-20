Красивая яичница из Греции страпацада – для рецепта нужны помидоры

В Греции завтракают практически, как у нас. Очень вкусно используют вчерашний хлеб и готовят запеканку из него или жарят яичницу с помидорами.
То есть когда вы предложите такой простой завтрак, то гордо можете называть его греческой страпацадой.
Все хорошо нам знакомо: сначала обжариваются помидоры в виде практически пюре, потом заливаются взбитыми яйцами.
Ну и какая греческая кухня без нескольких листиков мяты и феты. Их добавьте при подаче.
Рецепт нашли у kitchen.727go.com.
Яичница страпацада
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.;
- спелые помидоры – 200 г;
- свежие листья мяты – несколько шт.;
- оливковое масло – 2-3 ст. л.;
- щепотка сахара;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Помидоры вымыть и мелко нарезать или протереть.
- В сковороде разогреть оливковое масло. Положить помидоры, добавить сахар, соль и черный перец. Тушить на медленном огне 10-15 минут до получения густого соуса.
- Мелко нарезать листья мяты и добавить к помидорам.
- Яйца взбить вилкой до однородности. Влить в сковороду и перемешать. Жарить до готовности яиц.
- Украсить свежей мятой. Подавать с фетой.
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