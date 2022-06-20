Красива яєчня з Греції страпацада – для рецепта потрібні помідори

У Греції снідають практично, як у нас. Дуже смачно використовують учорашній хліб та готують запіканку або смажать яєчню з помідорами.
Тобто коли ви запропонуєте такий простий сніданок, то гордо можете називати його грецькою страпацадою.
Усе добре нам знайоме: спочатку обсмажуються помідори у вигляді практично пюре, потім заливаються збитими яйцями.
Ну і яка грецька кухня без листя м'яти та фети. Їх додайте під час подачі.
Рецепт знайшли у kitchen.727go.com.
Яєчня страпацада
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт.;
- стиглі помідори – 200 г;
- свіже листя м'яти – кілька шт.;
- оливкова олія – 2-3 ст. л.;
- щіпка цукру;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Помідори вимити та дрібно нарізати або протерти.
- У сковороді розігріти оливкову олію. Покласти помідори, додати цукор, сіль та чорний перець. Тушкувати на повільному вогні 10-15 хвилин до отримання густого соусу.
- Дрібно нарізати листя м'яти та додати до помідорів.
- Яйця збити виделкою до однорідності. Влити в сковороду та перемішати. Смажити до готовності яєць.
- Прикрасити листям свіжої м'яти. Подавати з фетою.
Обов'язково спробуйте грецьку запіканку сфугато, вона готується з баклажанів.