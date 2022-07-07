Рецепт ярко-желтых яичных блинов на завтрак – вкусные с любой начинкой (фото)

Замешиваются на молоке и рисовой или обычной муке. После того, когда внутрь попадет начинка и если есть время, блины можно запечь со сметаной 5-7 минут

Как приготовить яичные блины на завтрак

Обычно, если мы решаемся нажарить блинов с утра, то они бывают чаще сладкими. Попробуйте их с корицей и глазурью.

Яичные блины удовлетворят еще и любителей омлетов. Жарить их нужно на медленном огне около двух минут с каждой стороны.

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Для начинки можно взять куриное филе с сыром и свежим помидором. Ветчину с сыром. Красную рыбу со сливочным сыром и авокадо. Обжаренные с луком грибы.

В общем, будет вкусно. Так что увеличивайте пропорции ингредиентов в несколько раз, чем у cookbook_darya.

Яичные блины на завтрак

Яичные блины на завтрак

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Ингредиенты:

4 яйца;

4 ст. л. молока;

1 ст. л. рисовой муки или обычной муки;

соль, перец, зелень.

Как приготовить:

Соединить все ингредиенты. Пожарить яичные блины на медленном огне до готовности. Выложить начинку, завернуть в рулетики, выложить в форму для запекания. Запекать 5 минут при 180 градусах. Разогреть сковородку с небольшим количеством растительного масла. Выпечь блины на медленном огне по 2 минуты с каждой стороны.

Если нужно вкусно накормить ребенка утром, попробуйте зеленые "Блины Шрека".