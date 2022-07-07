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Рецепт яскраво-жовтих млинців на сніданок – смачні з будь-якою начинкою (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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7 липня, 07:01
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Замішуються на молоці та рисовому або звичайному борошні. Після того, як усередину потрапить начинка і якщо є час, млинці можна запекти зі сметаною 5-7 хвилин
Як приготувати млинці на сніданок
Як приготувати млинці на сніданок

Зазвичай, якщо ми наважуємося насмажити млинців з ранку, то вони бувають частіше солодкими. Спробуйте їх з корицею та глазур'ю.

Яєчні млинці задовольнять ще й любителів омлетів. Смажити їх потрібно на повільному вогні близько двох хвилин з кожного боку.

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Для начинки можна взяти куряче філе із сиром та свіжим помідором. Шинку із сиром. Червону рибу з вершковим сиром і авокадо. Смажені з цибулею гриби.

Отже, буде смачно. Тож збільшуйте пропорції інгредієнтів у кілька разів, ніж у cookbook_darya.

Яєчні млинці на сніданок

Яєчні млинці на сніданок
Яєчні млинці на сніданок

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Інгредієнти:

  • 4 яйця;
  • 4 ст. л. молока;
  • 1 ст. л. рисового борошна або звичайного борошна;
  • сіль, перець, зелень.

Як приготувати:

  1. Поєднати всі інгредієнти. Посмажити яєчні млинці на повільному вогні до готовності.
  2. Викласти начинку, загорнути в рулетики, викласти у форму для запікання.
  3. Запікати 5 хвилин за 180 градусів.
  4. Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії. Випікати млинці на повільному вогні по 2 хвилини з кожного боку.

Якщо потрібно смачно нагодувати дитину вранці, спробуйте зелені "Млинці Шрека".

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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