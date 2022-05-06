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Ризотто з грибами – важные правила блюда и быстрый рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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6 мая, 12:04
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Грибы могут быть любыми, но с добавлением сушеных в бульон будет вкуснее. Промытый рис обязательно нужно просушить на сковороде
Грибное ризотто - классический рецепт
Грибное ризотто - классический рецепт / Фото: Depositphotos

Рис в Италии используют по нескольким поводом. Для начинки в сочном пироге и, конечно, в ризотто. Это несложное блюдо появилось примерно в 15-ом веке, когда испанцы завезли в Италию рис.

К ризотто добавляют практически все – от грибов и овощей до курицы и морепродуктов. Особенность – рис должен томиться в бульоне. В нашем случае нужен грибной.

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Можно использовать шампиньоны, вешенки, замороженные белые и немного сушеных.

Чтобы получить правильное ризотто, обязательно подсушите рис несколько минут. Так он будет быстро и максимально впитывать влагу.

Когда будете добавлять бульон к рису, то доведите его до кипения. Таким образом вы не замедлите процесс приготовления.

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Не держите ризотто в сотейнике или кастрюле до следующего раза, иначе оно утратит свое правильное состояние. Лучше разложить на противне и дать остыть.

На канале Шеф Вивьен предлагают рецепт на четыре порции.

Ризотто с грибами

Ризотто с грибами
Ризотто с грибами / Фото: Depositphotos

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Для бульона:

  • грибы – 250 г + несколько сушеных грибов;
  • петрушка, лавровый лист, тимьян;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • репчатый лук – 1 шт.;
  • вода – 1,5 л;
  • соль, перец.

Для ризотто:

  • грибы – 500 г;
  • крупный рис – 220 г;
  • лук – 1 шт.;
  • сухое белое вино – 80 мл;
  • пармезан – 80 г;
  • оливковое масло, сливочное масло, соль, перец.

Рецепт итальянского супа павезе, который готовится в духовке, читайте здесь.

Как приготовить:

  1. Для бульона нарезать лук и обжарить в оливковом масле. Добавить нарезанные грибы. Готовить несколько минут. Залить кипятком.
  2. Добавить лавровый лист, тимьян, пропущенный через пресс чеснок, немного соли и перца. Готовить 30 минут.
  3. Для ризотто нарезать лук мелко. Обжарить на оливковом масле.
  4. Грибы нарезать, добавить к луку. Готовить несколько минут. Добавить немного сливочного масла, перемешать.
  5. Рис немного обжарить на сухой сковороде и добавить к грибам и луку.
  6. Влить сухое вино. Выпарить алкоголь. Через сито влить бульон, помешивая рис. Бульон должен накрыть рис на несколько сантиметров.
  7. Пармезан натереть, петрушку нарезать.
  8. Посолить и поперчить ризотто. Добавить сыр, немного сливочного масла и перемешать.
  9. Подавать с обжаренными грибами и зеленью.

Смотрите видео подробней об этом ризотто.

И еще один итальянский рецепт – гречотто из гречки и шампиньонов – найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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