Ризото з грибами – важливі правила страви та швидкий рецепт

Рис в Італії використовують з кількох приводів. Для начинки в соковитому пирогі й, звичайно, у ризото. Ця нескладна страва з'явилася приблизно в 15 столітті, коли іспанці завезли в Італію рис.
До ризото додають практично все – від грибів та овочів до курки та морепродуктів. Особливість – рис має томитися в бульйоні. У нашому випадку потрібний грибний.
Можна використовувати печериці, гливи, заморожені білі й трохи сушених.
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Щоб отримати правильне ризото, обов'язково підсушіть рис кілька хвилин. Так він швидко й максимально вбиратиме вологу.
Коли додаватимете бульйон до рису, то доведіть його до кипіння. Таким чином, ви не уповільните процес приготування.
Не тримайте ризото в сотейнику або каструлі до наступного разу, інакше воно втратить правильний стан. Краще розкласти на деку та дати охолонути.
На каналі Шеф Вів'єн пропонують рецепт на чотири порції.
Ризото з грибами
Для бульйону:
- гриби – 250 г + кілька сушених грибів;
- петрушка, лаврове листя, чебрець;
- часник – 2 зуб.;
- цибуля – 1 шт.;
- вода – 1,5 л;
- сіль, перець.
Для ризото:
- гриби – 500 г;
- великий рис – 220 г;
- цибуля – 1 шт.;
- сухе біле вино – 80 мл;
- пармезан – 80 г;
- оливкова олія, вершкове масло, сіль, перець.
Рецепт італійського супу павезе, який готується у духовці, читайте тут.
Як приготувати:
- Для бульйону нарізати цибулю і обсмажити в оливковій олії. Додати нарізані гриби. Готувати кілька хвилин. Залити окропом.
- Додати лаврове листя, чебрець, пропущений через прес часник, трохи солі та перцю. Готувати 30 хвилин.
- Для ризото нарізати цибулю дрібно. Обсмажити на оливковій олії.
- Гриби нарізати, додати до цибулі. Готувати кілька хвилин. Додати трохи вершкового масла, перемішати.
- Рис трохи обсмажити на сухій сковороді та додати до грибів та цибулі.
- Влити сухе вино. Випарити алкоголь. Через сито влити бульйон, помішуючи рис. Бульйон має накрити рис на кілька сантиметрів.
- Пармезан натерти, нарізати петрушку.
- Посолити та поперчити ризото. Додати сир, трохи вершкового масла та перемішати.
- Подавати з обсмаженими грибами та зеленню.
Дивіться відео про це ризото.
І ще один італійський рецепт – гречото з гречки та печериць – знайдете тут.