Сырники, запеченные в сметане – рецепт красивого завтрака

Сырники, запеченные в сметане / Фото: instagram.com/lidaieda/
Сырники – широкое поле для экспериментов. Многие используют сезонные фрукты, хурму, чтобы усилить и разнообразить их вкус.
Для этих сырников дополнительные ингредиенты не нужны. Здесь главный козырь – это ванильно-сметанный соус, в котором они запекаются.
Рецепт со страницы фудблогера lidaieda.
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Сырники, запеченные в сметане
Сырники, запеченные в сметане / Фото: instagram.com/lidaieda/
Ингредиенты:
- 600 г творога;⠀
- 2 маленьких яйца или 1 большое;⠀
- 3 ст. л. манки;⠀
- 2 ст. л. муки;⠀
- 1,5 ст. л. сахара;⠀
- ванилин. ⠀
Для соуса:⠀
- 500 г сметаны;⠀
- 1 яйцо;⠀
- 1 ст. л. сахара;⠀
- ванилин.
Обязательно попробуйте приготовить сырники с рикоттой и шпинатом, рецепт ищите здесь. ⠀
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Как приготовить:
- Для сырников творог размять вилкой, добавить яйцо и перемешать. Добавить все сухие ингредиенты и перемешать до однородности.⠀
- Сформировать сырники примерно по 70 г каждый, слегка обвалять в муке. Обжарить на сковороде до золотистой корочки, до готовности не доводить.⠀
- Для соуса смешать все ингредиенты.⠀
- В форму вылить соус, сверху выложить сырники и запекать 20-25 минут при 160 градусах.