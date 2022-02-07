Сирники, запечені у сметані – рецепт красивого сніданку

Сирники, запечені у сметані / Фото: instagram.com/lidaieda/
Сирники – широке поле експериментів. Багато хто використовують сезонні фрукти, хурму, щоби посилити та урізноманітнити їхній смак.
Для цих сирників додаткові інгредієнти не потрібні. Тут головний козир – це ванільно-сметаний соус, у якому вони запікаються.
Рецепт зі сторінки фудблогерки lidaieda.
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Сирники, запечені у сметані
Сирники, запечені у сметані / Фото: instagram.com/lidaieda/
Інгредієнти:
- 600 г сиру;⠀
- 2 маленькі яйця або 1 велике;⠀
- 3 ст. л. манки;⠀
- 2 ст. л. борошна;⠀
- 1,5 ст. л. цукру;⠀
- ванілін. ⠀
Для соусу:⠀
- 500 г сметани; ⠀
- 1 яйце;⠀
- 1 ст. л. цукру;⠀
- ванілін.
Обов'язково спробуйте приготувати сирники з рикотою та шпинатом, рецепт шукайте тут. ⠀
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Як приготувати:
- Для сирників сир розім'яти виделкою, додати яйце і перемішати. Додати всі сухі інгредієнти та перемішати до однорідності.
- Сформувати сирники приблизно по 70 г кожен, злегка обваляти в борошні. Обсмажити на сковороді до золотавої скоринки, до готовності не доводити.⠀
- Для соусу змішати всі інгредієнти.
- У форму вилити соус, зверху викласти сирники і запікати 20-25 хвилин за 160 градусів.