Сирники, запечені у сметані – рецепт красивого сніданку

Сирники обсмажуються до напівготовності, потім потрапляють до сметанного соусу і запікаються 20-25 хвилин. Потім цей соус, якщо залишиться, можна використовувати для подачі будь-якої випічки