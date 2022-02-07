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Сирники, запечені у сметані – рецепт красивого сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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7 лютого, 07:02
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Сирники обсмажуються до напівготовності, потім потрапляють до сметанного соусу і запікаються 20-25 хвилин. Потім цей соус, якщо залишиться, можна використовувати для подачі будь-якої випічки
Сирники, запечені у сметані
Сирники, запечені у сметані / Фото: instagram.com/lidaieda/

Сирники – широке поле експериментів. Багато хто використовують сезонні фрукти, хурму, щоби посилити та урізноманітнити їхній смак.

Для цих сирників додаткові інгредієнти не потрібні. Тут головний козир – це ванільно-сметаний соус, у якому вони запікаються.

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Рецепт зі сторінки фудблогерки lidaieda.

Сирники, запечені у сметані

Сирники, запечені у сметані
Сирники, запечені у сметані / Фото: instagram.com/lidaieda/

Інгредієнти:

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  • 600 г сиру⁣⁣;⠀
  • 2 маленькі яйця або 1 велике;⁣⁣⠀
  • 3 ст. л. манки;⁣⁣⠀
  • 2 ст. л. борошна⁣⁣;⠀
  • 1,5 ст. л. цукру;⁣⁣⠀
  • ванілін. ⁣⁣⠀

Для соусу:⁣⁣⠀

  • 500 г сметани; ⁣⁣⠀
  • 1 яйце;⁣⁣⠀
  • 1 ст. л. цукру⁣⁣;⠀
  • ванілін.

Обов'язково спробуйте приготувати сирники з рикотою та шпинатом, рецепт шукайте тут. ⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
Як приготувати:

  1. Для сирників сир розім'яти виделкою, додати яйце і перемішати. Додати всі сухі інгредієнти та перемішати до однорідності.
  2. Сформувати сирники приблизно по 70 г кожен, злегка обваляти в борошні. Обсмажити на сковороді до золотавої скоринки, до готовності не доводити.⁣⁣⠀
  3. Для соусу змішати всі інгредієнти.
  4. У форму вилити соус, зверху викласти сирники і запікати 20-25 хвилин за 160 градусів.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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