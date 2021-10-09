Змінити мову на: RU На головну Сьогодні
Головна Їжа

3 рецепти повітряно-ніжної випічки з натуральним йогуртом

Ірина Маслова
9 жовтня, 12:00
Натуральний йогурт у цій випічці служить основою для крему і начинки. Для одного з пирогів потрібні ягоди. Зберігати таку випічку краще в холодильнику

Натуральний або грецький йогурт – чудовий інгредієнт для випічки. Пироги і тарти з ним виходять максимально повітряними з концентрованим вершковим смаком. Доповнюватимуть ці десерти груші з волоськими горіхами і свіжі ягоди, які ви вибираєте на свій смак.

Йогуртовий пиріг з грушею і волоськими горіхами

Йогуртовий пиріг з грушею і волоськими горіхами / Фото: instagram.com/natti.tatti/

Рецепти випічки з натуральним йогуртом / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Інгредієнти:

  • Яйця – 2 шт.
  • Йогурт – 200 мл
  • Цукор – 100 г
  • Лимон – 1 шт.
  • Вершкове масло – 120 г
  • Борошно – 220 г
  • Розпушувач – 2 ч. Л.
  • Волоські горіхи – 100 г

Як приготувати:

  1. Яйця збити з цукром, додати злегка розтоплене вершкове масло, йогурт, цедру і сік лимона, добре перемішати.
  2. Всипати просіяне борошно з розпушувачем, змішати з йогуртовою сумішшю.
  3. Вилити в форму, викласти тонко нарізані груші, скропивши їх соком лимона.
  4. Зверху посипати волоськими горіхами.
  5. Випікати за180 градусів 45 хвилин.

Читайте також:

Реклама

Йогуртовий тарт з ягодою


Йогуртовий тарт з ягодами / Фото: instagram.com/alina_bakes_at_home/

Інгредієнти для основи:

  • Борошно – 200 г
  • Цукрова пудра – 50 г
  • Вершкове масло – 110 г
  • Мигдальне борошно – 30 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Ванілін – за смаком
  • Дрібка солі

Для начинки:

Реклама
  • Грецький йогурт – 600 г
  • Молоко -110 г
  • Яйце – 3 шт.
  • Мигдальне борошно – 30 г
  • Цедра 1 лимона
  • Цукор – 50 г
  • Ягоди – 300-400 г

Як приготувати:

  1. Змішати всі сухі інгредієнти, додати нарізане кубиками холодне масло, розтерти в крихту.
  2. Додати яйце, замісити тісто. Розкачати, зробити бортики і перенести в форму для запікання. Поставити на 1 годину в холодильник.
  3. Зверху укласти пергаментний папір, покласти вантаж і випікати 10 хвилин за 160 градусів. Прибрати вантаж і папір і запікати ще 10 хвилин.
  4. Для начинки перебити всі інгредієнти, крім ягід, блендером. Вилити на тісто і випікати 20 хвилин.
  5. Потім викласти ягоди і запікати ще 10-15 хвилин.

Читайте також:

Йогуртовий пиріг з крихтою

Йогуртовий пиріг з крихтою / Фото: instagram.com/nastena.mam/

Для тіста:

  • Жовток – 2 шт.
  • Вершкове масло – 80 г
  • Цукор – 70 г
  • Борошно – 300 г
  • Розпушувач – 1 ч. л.

Для начинки:

  • Білок – 2 шт.
  • Борошно – 100 г
  • Сік лимона – 1 ч. л.
  • Грецький йогурт – 350 г
  • Борошно – 50 г

Як приготувати:

  1. Збити жовтки з цукром до піни. Додати розтоплене вершкове масло.
  2. Частинами ввести борошно, має вийти крихта. Прибрати в холодильник на 30 хвилин.
  3. Для крему збити до густої маси білки з цукром і лимонним соком.
  4. Частинами додати йогурт і борошно, перемішуючи лопаткою.
  5. Духовку розігріти до 180 градусів, форму застелити папером і змастити вершковим маслом.
  6. Велику половину крихти висипати у форму і розподілити, добре притискаючи. Вилити крем.
  7. Посипати рештою крихти, випікати 30 хвилин.

Читайте також:

Реклама