3 рецепти повітряно-ніжної випічки з натуральним йогуртом

Натуральний або грецький йогурт – чудовий інгредієнт для випічки. Пироги і тарти з ним виходять максимально повітряними з концентрованим вершковим смаком. Доповнюватимуть ці десерти груші з волоськими горіхами і свіжі ягоди, які ви вибираєте на свій смак.

Йогуртовий пиріг з грушею і волоськими горіхами

Йогуртовий пиріг з грушею і волоськими горіхами / Фото: instagram.com/natti.tatti/

Рецепти випічки з натуральним йогуртом / Фото: Колаж: Сьогодні

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Інгредієнти:

Яйця – 2 шт.

Йогурт – 200 мл

Цукор – 100 г

Лимон – 1 шт.

Вершкове масло – 120 г

Борошно – 220 г

Розпушувач – 2 ч. Л.

Волоські горіхи – 100 г

Як приготувати:

Яйця збити з цукром, додати злегка розтоплене вершкове масло, йогурт, цедру і сік лимона, добре перемішати. Всипати просіяне борошно з розпушувачем, змішати з йогуртовою сумішшю. Вилити в форму, викласти тонко нарізані груші, скропивши їх соком лимона. Зверху посипати волоськими горіхами. Випікати за180 градусів 45 хвилин.

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Йогуртовий тарт з ягодою





Йогуртовий тарт з ягодами / Фото: instagram.com/alina_bakes_at_home/

Інгредієнти для основи:

Борошно – 200 г

Цукрова пудра – 50 г

Вершкове масло – 110 г

Мигдальне борошно – 30 г

Яйце – 1 шт.

Ванілін – за смаком

Дрібка солі

Для начинки:

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Грецький йогурт – 600 г

Молоко -110 г

Яйце – 3 шт.

Мигдальне борошно – 30 г

Цедра 1 лимона

Цукор – 50 г

Ягоди – 300-400 г

Як приготувати:

Змішати всі сухі інгредієнти, додати нарізане кубиками холодне масло, розтерти в крихту. Додати яйце, замісити тісто. Розкачати, зробити бортики і перенести в форму для запікання. Поставити на 1 годину в холодильник. Зверху укласти пергаментний папір, покласти вантаж і випікати 10 хвилин за 160 градусів. Прибрати вантаж і папір і запікати ще 10 хвилин. Для начинки перебити всі інгредієнти, крім ягід, блендером. Вилити на тісто і випікати 20 хвилин. Потім викласти ягоди і запікати ще 10-15 хвилин.

Йогуртовий пиріг з крихтою

Йогуртовий пиріг з крихтою / Фото: instagram.com/nastena.mam/

Для тіста:

Жовток – 2 шт.

Вершкове масло – 80 г

Цукор – 70 г

Борошно – 300 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Для начинки:

Білок – 2 шт.

Борошно – 100 г

Сік лимона – 1 ч. л.

Грецький йогурт – 350 г

Борошно – 50 г

Як приготувати:

Збити жовтки з цукром до піни. Додати розтоплене вершкове масло. Частинами ввести борошно, має вийти крихта. Прибрати в холодильник на 30 хвилин. Для крему збити до густої маси білки з цукром і лимонним соком. Частинами додати йогурт і борошно, перемішуючи лопаткою. Духовку розігріти до 180 градусів, форму застелити папером і змастити вершковим маслом. Велику половину крихти висипати у форму і розподілити, добре притискаючи. Вилити крем. Посипати рештою крихти, випікати 30 хвилин.

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