5 корисних та недорогих продуктів, які замінять авокадо (фото)

Це не означає, що за вмістом корисних речовин вони такі ж, як цей зелений овоч. Але наближені до нього – точно

Якими продуктами можна замінити авокадо

Зазвичай ми шукаємо замінники того, що не дуже корисно для здоров'я, наприклад, магазинний майонез. Знайти йому альтернативи все-таки швидко та легко.

Авокадо вважають одним з найкорисніших не лише серед овочів, його називають суперфудом. У ньому зібралася низка найкорисніших для нас речовин.

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Звичайно, ці продукти не замінять авокадо за властивостями на всі сто, але наближені є. Знайшли такий список у www.avoseedo.com.

Чим замінити авокадо

Гарбузове насіння

50 грамами авокадо можна замінити 30 грамів гарбузового насіння

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Попри те, що гарбузове насіння вдвічі калорійніше, кальцію в ньому втричі більше, а магнію – в разів 30 більше, ніж в авокадо. Приблизно 50 грамів авокадо можна замінити 30 грамами гарбузового насіння.

Сирі горіхи

Горіхи знижують рівень холестерину і високий кров'яний тиск

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Саме сирі, а не смажені. Смажені горіхи – зайві калорії. Більшість сирих горіхів мають такий самий склад поживних речовин, як і авокадо, насамперед волоські горіхи, кеш'ю та мигдаль.

Яйця

Яйця – один з найкращих замінників авокадо

Дослідження показали, що курячі яйця – один з ідеальних продуктів харчування для людини. Це джерело білка та вітамінів, а їхнє вживання з іншими продуктами допомагає ефективніше засвоювати вітаміни.

Яйця містять близько 80 калорій, є одним з кращих замінників авокадо з низьким вмістом вуглеводів.

Оливки

В оливках багато корисних жирів

Оливки також входять до списку чудових замінників авокадо. Вони багаті на корисні жири, такі як у авокадо, і має приємний смак.

Оливки стануть чудовим доповненням до їжі та підійдуть як самостійне перекушування.

М'які сири

М'які сири небагаті на клітковину, але в них багато білка

Можуть замінити авокадо, вони мають схожу текстуру. М'які сири, такі як рикота, козячий сир, фета або вершковий сир є прекрасними прикладами замінників авокадо.

Так, у них менше клітковини, але натомість ви отримаєте більше білка.

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