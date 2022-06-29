5 корисних та недорогих продуктів, які замінять авокадо (фото)

Зазвичай ми шукаємо замінники того, що не дуже корисно для здоров'я, наприклад, магазинний майонез. Знайти йому альтернативи все-таки швидко та легко.
Авокадо вважають одним з найкорисніших не лише серед овочів, його називають суперфудом. У ньому зібралася низка найкорисніших для нас речовин.
Звичайно, ці продукти не замінять авокадо за властивостями на всі сто, але наближені є. Знайшли такий список у www.avoseedo.com.
Чим замінити авокадо
Гарбузове насіння
Попри те, що гарбузове насіння вдвічі калорійніше, кальцію в ньому втричі більше, а магнію – в разів 30 більше, ніж в авокадо. Приблизно 50 грамів авокадо можна замінити 30 грамами гарбузового насіння.
Сирі горіхи
Саме сирі, а не смажені. Смажені горіхи – зайві калорії. Більшість сирих горіхів мають такий самий склад поживних речовин, як і авокадо, насамперед волоські горіхи, кеш'ю та мигдаль.
Яйця
Дослідження показали, що курячі яйця – один з ідеальних продуктів харчування для людини. Це джерело білка та вітамінів, а їхнє вживання з іншими продуктами допомагає ефективніше засвоювати вітаміни.
Яйця містять близько 80 калорій, є одним з кращих замінників авокадо з низьким вмістом вуглеводів.
Оливки
Оливки також входять до списку чудових замінників авокадо. Вони багаті на корисні жири, такі як у авокадо, і має приємний смак.
Оливки стануть чудовим доповненням до їжі та підійдуть як самостійне перекушування.
М'які сири
Можуть замінити авокадо, вони мають схожу текстуру. М'які сири, такі як рикота, козячий сир, фета або вершковий сир є прекрасними прикладами замінників авокадо.
Так, у них менше клітковини, але натомість ви отримаєте більше білка.
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