3 рецепта пирогов со сливами, лучше которые сделают миндаль, творог и бананы

Любая выпечка с фруктами – это практически праздник. Даже обычная шарлотка со сливами превращается в зрелище. Все за счет самих слив. При выпекании они слега растекаются, оставляя вокруг себя тягучую ароматную массу, которая окрашивает бисквит в приятный цвет. К сливам можно добавить орехи, банан или творог – интересное сочетание. Ну и не зря легендарная The New York Times публиковали один из рецептов пирога со сливами 7 лет подряд.
Сливовый пирог с творогом
Сливовый пирог с творогом / Фото: instagram.com/ljubane1979/
Пирог со сливами / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- Творог 2% – 200 г
- Желток – 2 шт.
- Сливочное масло – 80 г
- Мука рисовая -160 г
- Соль – щепотка
- Сахар – 2 ч. л.
Для начинки:
- Творог – 400г
- Белки – 3 шт.
- Сахар – 8 ст. л.
- Сахар ванильный – 1 ч. л.
- Сливы – 300 г
- Миндальные лепестки
Как приготовить:
- Смешать все ингредиенты для теста, скатать в шар, отправить в холодильник на 20-30 минут.
- Белки взбить с сахаром, солью, ванилином. Добавить творог, смешать до однородности. Сливы порезать на четвертинки.
- Форму смазать сливочным маслом. Тесто распределить, сделав бортики.
- Выложить начинку, разровнять, сверху разложить сливы срезом вниз.
- Выпекать 40 минут при 180 градусах. За 10 минут до готовности посыпать миндалем.
Сливовый пирог с орехами
Сливовый пирог с орехами / Фото: freepik.com
Ингредиенты:
- Сливы – 6 шт.
- Сливочное масло – 200 г
- Сахар – 50 г
- Яйца – 2 шт.
- Ванильная эссенция или ванильный сахар – 1 ч. л.
- Мука – 250 г
- Молотая корица – по вкусу
- Грецкие орехи – 100 г
Как приготовить:
- Сливы нарезать ломтиками.
- Масло слегка растопить и смешать с сахаром, добавить яйца, перемешать. Влить ванильную эссенцию или добавить ванильный сахар.
- Просеять муку со щепоткой соли, добавить корицу, измельченные грецкие орехи и перемешать в однородную массу. Смазать маслом форму, выложить тесто.
- Сверху положить сливы и слегка вдавить их.
- Посыпать сахаром и выпекать 40 минут при 180 градусах.
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Сливовый пирог с бананами
Сливовый пирог с бананами / Фото: Depositphotos
Ингредиенты для теста:
- Мука – 100 г
- Сливочное масло, сахар – по 70 г
- Яйцо – 1 шт.
- Разрыхлитель – половина пакетика
- Крахмал – 1 ст. л.
- Ванилин, корица молотая, гвоздика молотая
Для начинки:
- Сливы – 400 г
- Банан – 1 шт.
- Сахар, коньяк – по 1-2 ст. л.
- Сок лимона – 1 ч. л.
Как приготовить:
- Духовку разогреть до 200 градусов. Форму для выпечки смазать маслом.
- Для теста смешать муку, сахар, крахмал, разрыхлитель. Добавить по щепотке ванилина, корицы и гвоздики. Перемешать, добавить тертое сливочное масло и яйцо. Замесить тесто, скатать в шар и поставить в холодильник на полчаса.
- Сливы и банан нарезать кубиками, перемешать вместе с сахаром, лимонным соком и коньяком.
- Выложить тесто в форму, сделать бортики. Добавить фруктовую начинку, выпекать 40 минут.
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