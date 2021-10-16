3 рецепта пирогов со сливами, лучше которые сделают миндаль, творог и бананы

Любая выпечка с фруктами – это практически праздник. Даже обычная шарлотка со сливами превращается в зрелище. Все за счет самих слив. При выпекании они слега растекаются, оставляя вокруг себя тягучую ароматную массу, которая окрашивает бисквит в приятный цвет. К сливам можно добавить орехи, банан или творог – интересное сочетание. Ну и не зря легендарная The New York Times публиковали один из рецептов пирога со сливами 7 лет подряд.

Сливовый пирог с творогом

Сливовый пирог с творогом / Фото: instagram.com/ljubane1979/

Пирог со сливами / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

Творог 2% – 200 г

Желток – 2 шт.

Сливочное масло – 80 г

Мука рисовая -160 г

Соль – щепотка

Сахар – 2 ч. л.

Для начинки:

Творог – 400г

Белки – 3 шт.

Сахар – 8 ст. л.

Сахар ванильный – 1 ч. л.

Сливы – 300 г

Миндальные лепестки

Как приготовить:

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Смешать все ингредиенты для теста, скатать в шар, отправить в холодильник на 20-30 минут. Белки взбить с сахаром, солью, ванилином. Добавить творог, смешать до однородности. Сливы порезать на четвертинки. Форму смазать сливочным маслом. Тесто распределить, сделав бортики. Выложить начинку, разровнять, сверху разложить сливы срезом вниз. Выпекать 40 минут при 180 градусах. За 10 минут до готовности посыпать миндалем.

Сливовый пирог с орехами

Сливовый пирог с орехами / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

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Сливы – 6 шт.

Сливочное масло – 200 г

Сахар – 50 г

Яйца – 2 шт.

Ванильная эссенция или ванильный сахар – 1 ч. л.

Мука – 250 г

Молотая корица – по вкусу

Грецкие орехи – 100 г

Как приготовить:

Сливы нарезать ломтиками. Масло слегка растопить и смешать с сахаром, добавить яйца, перемешать. Влить ванильную эссенцию или добавить ванильный сахар. Просеять муку со щепоткой соли, добавить корицу, измельченные грецкие орехи и перемешать в однородную массу. Смазать маслом форму, выложить тесто. Сверху положить сливы и слегка вдавить их. Посыпать сахаром и выпекать 40 минут при 180 градусах.

Сливовый пирог с бананами

Сливовый пирог с бананами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста:

Мука – 100 г

Сливочное масло, сахар – по 70 г

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель – половина пакетика

Крахмал – 1 ст. л.

Ванилин, корица молотая, гвоздика молотая

Для начинки:

Сливы – 400 г

Банан – 1 шт.

Сахар, коньяк – по 1-2 ст. л.

Сок лимона – 1 ч. л.

Как приготовить:

Духовку разогреть до 200 градусов. Форму для выпечки смазать маслом. Для теста смешать муку, сахар, крахмал, разрыхлитель. Добавить по щепотке ванилина, корицы и гвоздики. Перемешать, добавить тертое сливочное масло и яйцо. Замесить тесто, скатать в шар и поставить в холодильник на полчаса. Сливы и банан нарезать кубиками, перемешать вместе с сахаром, лимонным соком и коньяком. Выложить тесто в форму, сделать бортики. Добавить фруктовую начинку, выпекать 40 минут.

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