3 рецепти пирогів зі сливами, що поліпшують мигдаль, сир і банани

Будь-яка випічка з фруктами – це практично свято. Навіть звичайна шарлотка зі сливами перетворюється на видовище. Усе завдяки самим сливам. При випіканні вони злегка розтікаються, залишаючи навколо себе тягучу ароматну масу, що забарвлює бісквіт у приємний колір. До слив можна додати горіхи, банан або сир – цікаве поєднання. Ну й не дарма легендарна The New York Times публікували один з рецептів пирога зі сливами 7 років поспіль.
Сливовий пиріг із сиром
Сливовий пиріг з сиром / Фото: instagram.com/ljubane1979/
/ Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- Сир 2% – 200 г
- Жовток – 2 шт.
- Вершкове масло – 80 г
- Борошно рисове -160 г
- Сіль – щіпка
- Цукор – 2 ч. л.
Для начинки:
- Сир – 400 г
- Білки – 3 шт.
- Цукор – 8 ст. л.
- Цукор ванільний – 1 ч. л.
- Сливи – 300 г
- Мигдальні пелюстки
Як приготувати:
- Змішати всі інгредієнти для тіста, скачати в кулю, відправити в холодильник на 20-30 хвилин.
- Білки збити з цукром, сіллю, ваніліном. Додати сир, змішати до однорідності. Сливи порізати на четвертинки.
- Форму змастити вершковим маслом. Тісто розподілити, зробивши бортики.
- Викласти начинку, розрівняти, зверху розкласти сливи зрізом вниз.
- Випікати 40 хвилин за 180 градусів. За 10 хвилин до готовності посипати мигдалем.
Сливовий пиріг з горіхами
Сливовий пиріг з горіхами / Фото: freepik.com
Інгредієнти:
- Сливи – 6 шт.
- Вершкове масло – 200 г
- Цукор – 50 г
- Яйця – 2 шт.
- Ванільна есенція або ванільний цукор – 1 ч. л.
- Борошно – 250 г
- Мелена кориця – за смаком
- Волоські горіхи – 100 г
Як приготувати:
- Зливи нарізати скибочками.
- Масло злегка розтопити і змішати з цукром, додати яйця, перемішати. Влити ванільну есенцію або додати ванільний цукор.
- Просіяти борошно з дрібкою солі, додати корицю, подрібнені волоські горіхи і перемішати в однорідну масу. Змастити маслом форму, викласти тісто.
- Зверху покласти сливи і злегка втиснути їх.
- Посипати цукром і випікати 40 хвилин за 180 градусів.
Сливовий пиріг з бананами
Сливовий пиріг з бананами / Фото: Depositphotos
Інгредієнти для тіста:
- Борошно – 100 г
- Вершкове масло, цукор – по 70 г
- Яйце – 1 шт.
- Розпушувач – половина пакетика
- Крохмаль – 1 ст. л.
- Ванілін, кориця мелена, гвоздика мелена
Для начинки:
- Сливи – 400 г
- Банан – 1 шт.
- Цукор, коньяк – по 1-2 ст. л.
- Сік лимона – 1 ч. л.
Як приготувати:
- Духовку розігріти до 200 градусів. Форму для випічки змастити маслом.
- Для тіста змішати борошно, цукор, крохмаль, розпушувач. Додати по щіпці ваніліну, кориці й гвоздики. Перемішати, додати терте вершкове масло і яйце. Замісити тісто, скачати в кулю і поставити в холодильник на пів години.
- Сливи і банан нарізати кубиками, перемішати разом з цукром, лимонним соком і коньяком.
- Викласти тісто у форму, зробити бортики. Додати фруктову начинку, випікати 40 хвилин.
Читайте також:
- Рецепт чорничного пирога з корицею для особливого кава-брейку
- Банофі – рецепт простого пирога з ідеальною бананово-карамельною начинкою
- 3 чизкейки з яблуками, які вразять своєю ніжною кислинкою
- Фіадоне – рецепт корсиканського пирога для любителів сирно-лимонних десертів