3 рецепти пирогів зі сливами, що поліпшують мигдаль, сир і банани

Будь-яка випічка з фруктами – це практично свято. Навіть звичайна шарлотка зі сливами перетворюється на видовище. Усе завдяки самим сливам. При випіканні вони злегка розтікаються, залишаючи навколо себе тягучу ароматну масу, що забарвлює бісквіт у приємний колір. До слив можна додати горіхи, банан або сир – цікаве поєднання. Ну й не дарма легендарна The New York Times публікували один з рецептів пирога зі сливами 7 років поспіль.

Сливовий пиріг із сиром

Сливовий пиріг з сиром / Фото: instagram.com/ljubane1979/

/ Фото: Depositphotos

Реклама

Інгредієнти:

Сир 2% – 200 г

Жовток – 2 шт.

Вершкове масло – 80 г

Борошно рисове -160 г

Сіль – щіпка

Цукор – 2 ч. л.

Для начинки:

Сир – 400 г

Білки – 3 шт.

Цукор – 8 ст. л.

Цукор ванільний – 1 ч. л.

Сливи – 300 г

Мигдальні пелюстки

Як приготувати:

Реклама

Змішати всі інгредієнти для тіста, скачати в кулю, відправити в холодильник на 20-30 хвилин. Білки збити з цукром, сіллю, ваніліном. Додати сир, змішати до однорідності. Сливи порізати на четвертинки. Форму змастити вершковим маслом. Тісто розподілити, зробивши бортики. Викласти начинку, розрівняти, зверху розкласти сливи зрізом вниз. Випікати 40 хвилин за 180 градусів. За 10 хвилин до готовності посипати мигдалем.

Сливовий пиріг з горіхами

Сливовий пиріг з горіхами / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

Реклама

Сливи – 6 шт.

Вершкове масло – 200 г

Цукор – 50 г

Яйця – 2 шт.

Ванільна есенція або ванільний цукор – 1 ч. л.

Борошно – 250 г

Мелена кориця – за смаком

Волоські горіхи – 100 г

Як приготувати:

Зливи нарізати скибочками. Масло злегка розтопити і змішати з цукром, додати яйця, перемішати. Влити ванільну есенцію або додати ванільний цукор. Просіяти борошно з дрібкою солі, додати корицю, подрібнені волоські горіхи і перемішати в однорідну масу. Змастити маслом форму, викласти тісто. Зверху покласти сливи і злегка втиснути їх. Посипати цукром і випікати 40 хвилин за 180 градусів.

Сливовий пиріг з бананами

Сливовий пиріг з бананами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для тіста:

Борошно – 100 г

Вершкове масло, цукор – по 70 г

Яйце – 1 шт.

Розпушувач – половина пакетика

Крохмаль – 1 ст. л.

Ванілін, кориця мелена, гвоздика мелена

Для начинки:

Сливи – 400 г

Банан – 1 шт.

Цукор, коньяк – по 1-2 ст. л.

Сік лимона – 1 ч. л.

Як приготувати:

Духовку розігріти до 200 градусів. Форму для випічки змастити маслом. Для тіста змішати борошно, цукор, крохмаль, розпушувач. Додати по щіпці ваніліну, кориці й гвоздики. Перемішати, додати терте вершкове масло і яйце. Замісити тісто, скачати в кулю і поставити в холодильник на пів години. Сливи і банан нарізати кубиками, перемішати разом з цукром, лимонним соком і коньяком. Викласти тісто у форму, зробити бортики. Додати фруктову начинку, випікати 40 хвилин.

Читайте також: