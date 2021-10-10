3 чизкейки з яблуками, які вразять своєю ніжною кислинкою

Яблука для такої випічки краще брати насолодких сортів, їх обов'язково треба буде обсмажити на вершковому маслі. Як доповнення до начинки можуть бути родзинки і горіхи

Рецепти чизкейків з яблуками / Фото: instagram.com/lookmecook/ Мабуть, чизкейки – найсмачніший десерт серед усіх, де є сир. У сезон яблук їх буде смачно використовувати в цій випічці. Можна приготувати пісочну основу самостійно, а можна взяти різні види печива. Крім яблук, чудово підійдуть горіхи і родзинки. Чизкейк на основі з крекеру Чизкейк на основі з крекеру / Фото: instagram.com/victoria_kz_cn_il/ Реклама Для основи: Далі по темі Як запекти соковиті реберця – 3 ароматних варіянти 3 рецепти повітряно-ніжної випічки з натуральним йогуртом 200 г солодкий крекер;

50 г горіхи;

100 г вершкове масло;

по 1/2 ч. л. кориця, мелений імбир. Для начинки в сирну основу: 3 яблука;

75 г родзинки;

20 г вершкове масло;

25 г цукор. Для сирної основи: Реклама 500 г крем-сир;

150 мл вершки 33%;

30 г цукор;

450 г яблучне пюре;

3 шт. яйце;

по 1 ч. л. кориця, ванільний цукор. Як приготувати: Для основи крекер і горіхи подрібнити в крихту, висипати в чашу. Додати корицю, імбир і перемішати. Розтопити масло і влити до сухих інгредієнтів. Перемішати добре і висипати в форму. Утрамбувати дно і сформувати бортики чизкейка. Нагріти духовку до 180 градусів. Випікати 10-15 хвилин. Для начинки яблука нарізати дрібними кубиками. Родзинки залити окропом, злити воду. Розтопити вершкове масло, додати цукор і яблука. Перемішати і протушкувати кілька хвилин. Яблука мають бути твердими. Всипати родзинки і перемішати. Розім'яти сир або пробити блендером. Додати пюре, цукор, яйця, ваніль і корицю. Перемішати і влити вершки. Додати яблучну начинку, перемішати і вилити сирну масу в пісочну основу. У глибоке деко налити окріп і встановити на нижній рівень духовки. Випікати за 180 градусів одну годину. Читайте також: Солодкий вікенд: 3 рецепти чизкейку без випічки Чизкейк з яблучною начинкою на пісочному тісті Чизкейк з яблучною начинкою / Фото: instagram.com/natalja_jerjomenko/ Реклама Інгредієнти для тіста: 110 г вершкового масла;

25 г цукру;

1 яйце;

по 100 г рисового та кукурудзяного борошна. Для яблучної начинки: 8-10 невеликих яблук;

1 ст. л. цукру;

10 г вершкового масла;

1 ч. л. кориці;

1/3 ч. л. кардамону. Для сирної заливки: 200 г сиру;

150 г сметани 20%;

2 яйця;

1 ст. л. рисового борошна;

1/2 ч. л. лимонної цедри. Як приготувати: Яблука нарізати кубиками й обсмажити з вершковим маслом, цукром і спеціями до м'якості. Для тіста змішати масло, цукор. Додати яйце і борошно, перемішати. Загорнути тісто в форму і прибрати в морозилку на 15-20 хвилин. Для заливки змішати сир з цукром і сметаною. По одному додати яйця і злегка збити міксером. У процесі додати рисове борошно. Борошно має набрякнути. Форму змастити маслом і розподілити тісто, сформувати високі бортики. Викласти яблука і залити сирною начинкою. Випікати 60 хвилин за температури 170 градусів у попередньо розігрітій духовці. Читайте також: Галета з грушею і сиром, рецептом якого активно діляться в Instagram Чизкейк з яблуками і солоною карамеллю Чизкейк з яблуками і солоною карамеллю / Фото: instagram.com/alesia.ap/



Інгредієнти: 200 г печива;

60 г вершкового масла. Інгредієнти: Для сирної начинки: 500 г сиру;

200 г сметани 20%;

150 мл вершків 32-35%;

100 г цукру;

3 яйця;

60 г борошна. Для яблучної начинки: 2-3 невеликих яблука;

20 г цукру;

30 г вершкового масла;

1/2 ч. л кориці. Для солоної карамелі: 100 г цукру;

60 мл вершків 32-35%;

60 г вершкового масла;

1/3 ч. л. солі. Як приготувати: ⠀ Печиво подрібнити в дрібну крихту. Додати розтоплене вершкове масло і перемішати. На дно форми утрамбувати основу. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин. Яблука очистити і нарізати кубиками. Обсмажити з вершковим маслом з додаванням цукру і кориці. Коли яблука стануть м'якими, протушкувати 5-7 хвилин на повільному вогні. Сир змішати до однорідної маси зі сметаною, вершками і цукром. По одному вбити яйця. Додати борошно і ретельно перемішати. Додати яблука і знову перемішати. Рівномірно розподілити сирну масу на пісочну основу. У глибоке деко налити воду, поставити під форму з чизкейком. Випікати за 170 градусів трохи більше 1 години. Дати охолонути в духовці. Читайте також: Пиріг із сирними кульками – рецепт простої, але ефектної випічки

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