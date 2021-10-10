Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 🍿 Справа Труханова

Як зробити гірчицю

Cніданок з Instagram

Коблер з персиками

Латте вдома

Перевіряємо якість продуктів

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

3 чизкейки з яблуками, які вразять своєю ніжною кислинкою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
10 жовтня, 09:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Яблука для такої випічки краще брати насолодких сортів, їх обов'язково треба буде обсмажити на вершковому маслі. Як доповнення до начинки можуть бути родзинки і горіхи
Рецепти чизкейків з яблуками
Рецепти чизкейків з яблуками / Фото: instagram.com/lookmecook/

Мабуть, чизкейки – найсмачніший десерт серед усіх, де є сир. У сезон яблук їх буде смачно використовувати в цій випічці. Можна приготувати пісочну основу самостійно, а можна взяти різні види печива. Крім яблук, чудово підійдуть горіхи і родзинки.

Чизкейк на основі з крекеру

Чизкейк на основі з крекеру
Чизкейк на основі з крекеру / Фото: instagram.com/victoria_kz_cn_il/

Реклама

Для основи:

  • 200 г солодкий крекер;
  • 50 г горіхи;
  • 100 г вершкове масло;
  • по 1/2 ч. л. кориця, мелений імбир.

Для начинки в сирну основу:

  • 3 яблука;
  • 75 г родзинки;
  • 20 г вершкове масло;
  • 25 г цукор.

Для сирної основи:

Реклама
  • 500 г крем-сир;
  • 150 мл вершки 33%;
  • 30 г цукор;
  • 450 г яблучне пюре;
  • 3 шт. яйце;
  • по 1 ч. л. кориця, ванільний цукор.

Як приготувати:

  1. Для основи крекер і горіхи подрібнити в крихту, висипати в чашу. Додати корицю, імбир і перемішати.
  2. Розтопити масло і влити до сухих інгредієнтів. Перемішати добре і висипати в форму. Утрамбувати дно і сформувати бортики чизкейка.
  3. Нагріти духовку до 180 градусів. Випікати 10-15 хвилин.
  4. Для начинки яблука нарізати дрібними кубиками. Родзинки залити окропом, злити воду.
  5. Розтопити вершкове масло, додати цукор і яблука. Перемішати і протушкувати кілька хвилин. Яблука мають бути твердими. Всипати родзинки і перемішати.
  6. Розім'яти сир або пробити блендером. Додати пюре, цукор, яйця, ваніль і корицю. Перемішати і влити вершки.
  7. Додати яблучну начинку, перемішати і вилити сирну масу в пісочну основу.
  8. У глибоке деко налити окріп і встановити на нижній рівень духовки. Випікати за 180 градусів одну годину.

Читайте також:

Чизкейк з яблучною начинкою на пісочному тісті

Чизкейк з яблучною начинкою
Чизкейк з яблучною начинкою / Фото: instagram.com/natalja_jerjomenko/

Реклама

Інгредієнти для тіста:

  • 110 г вершкового масла;
  • 25 г цукру;
  • 1 яйце;
  • по 100 г рисового та кукурудзяного борошна.

Для яблучної начинки:

  • 8-10 невеликих яблук;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 10 г вершкового масла;
  • 1 ч. л. кориці;
  • 1/3 ч. л. кардамону.

Для сирної заливки:

  • 200 г сиру;
  • 150 г сметани 20%;
  • 2 яйця;
  • 1 ст. л. рисового борошна;
  • 1/2 ч. л. лимонної цедри.

Як приготувати:

  1. Яблука нарізати кубиками й обсмажити з вершковим маслом, цукром і спеціями до м'якості.
  2. Для тіста змішати масло, цукор. Додати яйце і борошно, перемішати. Загорнути тісто в форму і прибрати в морозилку на 15-20 хвилин.
  3. Для заливки змішати сир з цукром і сметаною. По одному додати яйця і злегка збити міксером. У процесі додати рисове борошно. Борошно має набрякнути.
  4. Форму змастити маслом і розподілити тісто, сформувати високі бортики.
  5. Викласти яблука і залити сирною начинкою.
  6. Випікати 60 хвилин за температури 170 градусів у попередньо розігрітій духовці.

Читайте також:

Чизкейк з яблуками і солоною карамеллю

Чизкейк з яблуками і солоною карамеллю
Чизкейк з яблуками і солоною карамеллю / Фото: instagram.com/alesia.ap/


Інгредієнти:

  • 200 г печива;
  • 60 г вершкового масла.

Для сирної начинки:

  • 500 г сиру;
  • 200 г сметани 20%;
  • 150 мл вершків 32-35%;
  • 100 г цукру;
  • 3 яйця;
  • 60 г борошна.

Для яблучної начинки:

  • 2-3 невеликих яблука;
  • 20 г цукру;
  • 30 г вершкового масла;
  • 1/2 ч. л кориці.

Для солоної карамелі:

  • 100 г цукру;
  • 60 мл вершків 32-35%;
  • 60 г вершкового масла;
  • 1/3 ч. л. солі.

Як приготувати:

  1. Печиво подрібнити в дрібну крихту. Додати розтоплене вершкове масло і перемішати.
  2. На дно форми утрамбувати основу. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.
  3. Яблука очистити і нарізати кубиками. Обсмажити з вершковим маслом з додаванням цукру і кориці. Коли яблука стануть м'якими, протушкувати 5-7 хвилин на повільному вогні.
  4. Сир змішати до однорідної маси зі сметаною, вершками і цукром. По одному вбити яйця. Додати борошно і ретельно перемішати. Додати яблука і знову перемішати.
  5. Рівномірно розподілити сирну масу на пісочну основу.
  6. У глибоке деко налити воду, поставити під форму з чизкейком.
  7. Випікати за 170 градусів трохи більше 1 години. Дати охолонути в духовці.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти