3 чизкейки з яблуками, які вразять своєю ніжною кислинкою

Мабуть, чизкейки – найсмачніший десерт серед усіх, де є сир. У сезон яблук їх буде смачно використовувати в цій випічці. Можна приготувати пісочну основу самостійно, а можна взяти різні види печива. Крім яблук, чудово підійдуть горіхи і родзинки.
Чизкейк на основі з крекеру
Для основи:
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- 200 г солодкий крекер;
- 50 г горіхи;
- 100 г вершкове масло;
- по 1/2 ч. л. кориця, мелений імбир.
Для начинки в сирну основу:
- 3 яблука;
- 75 г родзинки;
- 20 г вершкове масло;
- 25 г цукор.
Для сирної основи:
- 500 г крем-сир;
- 150 мл вершки 33%;
- 30 г цукор;
- 450 г яблучне пюре;
- 3 шт. яйце;
- по 1 ч. л. кориця, ванільний цукор.
Як приготувати:
- Для основи крекер і горіхи подрібнити в крихту, висипати в чашу. Додати корицю, імбир і перемішати.
- Розтопити масло і влити до сухих інгредієнтів. Перемішати добре і висипати в форму. Утрамбувати дно і сформувати бортики чизкейка.
- Нагріти духовку до 180 градусів. Випікати 10-15 хвилин.
- Для начинки яблука нарізати дрібними кубиками. Родзинки залити окропом, злити воду.
- Розтопити вершкове масло, додати цукор і яблука. Перемішати і протушкувати кілька хвилин. Яблука мають бути твердими. Всипати родзинки і перемішати.
- Розім'яти сир або пробити блендером. Додати пюре, цукор, яйця, ваніль і корицю. Перемішати і влити вершки.
- Додати яблучну начинку, перемішати і вилити сирну масу в пісочну основу.
- У глибоке деко налити окріп і встановити на нижній рівень духовки. Випікати за 180 градусів одну годину.
Солодкий вікенд: 3 рецепти чизкейку без випічки
Чизкейк з яблучною начинкою на пісочному тісті
Інгредієнти для тіста:
- 110 г вершкового масла;
- 25 г цукру;
- 1 яйце;
- по 100 г рисового та кукурудзяного борошна.
Для яблучної начинки:
- 8-10 невеликих яблук;
- 1 ст. л. цукру;
- 10 г вершкового масла;
- 1 ч. л. кориці;
- 1/3 ч. л. кардамону.
Для сирної заливки:
- 200 г сиру;
- 150 г сметани 20%;
- 2 яйця;
- 1 ст. л. рисового борошна;
- 1/2 ч. л. лимонної цедри.
Як приготувати:
- Яблука нарізати кубиками й обсмажити з вершковим маслом, цукром і спеціями до м'якості.
- Для тіста змішати масло, цукор. Додати яйце і борошно, перемішати. Загорнути тісто в форму і прибрати в морозилку на 15-20 хвилин.
- Для заливки змішати сир з цукром і сметаною. По одному додати яйця і злегка збити міксером. У процесі додати рисове борошно. Борошно має набрякнути.
- Форму змастити маслом і розподілити тісто, сформувати високі бортики.
- Викласти яблука і залити сирною начинкою.
- Випікати 60 хвилин за температури 170 градусів у попередньо розігрітій духовці.
Чизкейк з яблуками і солоною карамеллю
Інгредієнти:
- 200 г печива;
- 60 г вершкового масла.
Для сирної начинки:
- 500 г сиру;
- 200 г сметани 20%;
- 150 мл вершків 32-35%;
- 100 г цукру;
- 3 яйця;
- 60 г борошна.
Для яблучної начинки:
- 2-3 невеликих яблука;
- 20 г цукру;
- 30 г вершкового масла;
- 1/2 ч. л кориці.
Для солоної карамелі:
- 100 г цукру;
- 60 мл вершків 32-35%;
- 60 г вершкового масла;
- 1/3 ч. л. солі.
Як приготувати:
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- Печиво подрібнити в дрібну крихту. Додати розтоплене вершкове масло і перемішати.
- На дно форми утрамбувати основу. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.
- Яблука очистити і нарізати кубиками. Обсмажити з вершковим маслом з додаванням цукру і кориці. Коли яблука стануть м'якими, протушкувати 5-7 хвилин на повільному вогні.
- Сир змішати до однорідної маси зі сметаною, вершками і цукром. По одному вбити яйця. Додати борошно і ретельно перемішати. Додати яблука і знову перемішати.
- Рівномірно розподілити сирну масу на пісочну основу.
- У глибоке деко налити воду, поставити під форму з чизкейком.
- Випікати за 170 градусів трохи більше 1 години. Дати охолонути в духовці.
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