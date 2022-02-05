Вкусные ленивые голубцы, которые тушатся в сметане – быстрый рецепт

После приготовления голубцы должны настояться не менее 30 минут / Фото: Depositphotos
Голубцы можно сделать по-всякому. Если не брать традиционные способы.
Можно завернуть начинку в капустные мешочки, а можно вообще ничего не заворачивать, а нарезать капусту и добавить к фаршу.
Ленивые голубцы по рецепту nastik._ тушатся в сметане с томатной пастой.
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Ленивые голубцы
Голубцы ленивые с мясом и рисом / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 500 г фарша;
- 150 г капусты;
- 70 г риса;
- 200 г сметаны;
- 1 ст. л. томатной пасты;
- по 1 шт. лук, морковь, яйцо;
- специи.
Здесь собраны 9 важных лайфхаков для вкусных голубцов.
Как приготовить:
- Отварить до полуготовности пропаренный рис и очень мелко нарезать капусту.
- Нарезать лук, натереть морковь и смешать с фаршем, рисом, капустой, яйцом и специями.
- Сформировать тефтели, плотно выложить в сковородку и залить смесью сметаны с томатной пастой и специями.
- Готовить 40 минут под крышкой.