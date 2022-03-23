Хліб за 10 хвилин – замішується на йогурті або кефірі, смажиться на сковороді

Вода та йогурт під час замішування мають бути теплими. Сухі дріжджі дозволять розстоятись тісту швидко, за 10-15 хвилин. Готовий хліб треба змастити олією

Хліб за 10 хвилин без духовки / Фото: Enfes Yemek Tarifleri

Швидкий домашній хліб у вигляді коржиків із зеленню та без можна часто зустріти на турецьких кулінарних каналах. Цей хліб ми знайшли на Enfes Yemek Tarifleri.

Тісто замішується на йогурті, розведеному в теплій воді. Борошно бажано просіяти та вводити в йогуртову суміш частинами.

Реклама

Після замісу дайте тісту відпочити 15 хвилин.

Хліб за 10 хвилин без духовки

Інгредієнти:

480 г борошна;

220 мл йогурту;

200 мл води;

1 упаковка розпушувача;

1 ч. л. солі;

1 ст. л. олії;

50 мл оливкової олії.

Тут дізнаєтеся все про відомі турецькі бублики з кунжутом та їхній рецепт.

Реклама

Як приготувати:

У йогурт влити теплу воду, перемішати. Додати сіль і розпушувач, олію і знову перемішати. Додати частинами просіяне борошно, замісити тісто. Робочу поверхню припилити борошном, злегка вимісити тісто, розділити на 10 частин. Накрити плівкою та залишити на 15 хвилин. Кожну частину тіста розкачати в коло діаметром 10 см. Розігріти сковороду на середньому вогні, обсмажити коржики, час від часу перевертаючи. Змастити ще теплий хліб оливковою олією.

У відео дивіться етапи замішування тіста для цього швидкого хліба.