Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Без муки и яиц

Перекус за 5 минут

Домашняя колбаса

Постные блюда

Храним яйца

Замена хлебу
СЕГОДНЯ Еда

Хлеб за 10 минут – замешивается на йогурте или кефире, жарится на сковороде

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 марта, 08:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вода и йогурт во время замешивания должны быть теплыми. Сухие дрожжи позволят расстояться тесту быстро, в течение 10-15 минут. Готовый хлеб нужно смазать растительным маслом
Хлеб за 10 минут без духовки
Хлеб за 10 минут без духовки / Фото: Enfes Yemek Tarifleri

Быстрый домашний хлеб в виде лепешек с зеленью и без можно часто встретить на турецких кулинарных каналах. Этот хлеб мы нашли на Enfes Yemek Tarifleri.

Тесто замешивается на йогурте, разведенном в теплой воде. Муку желательно просеять и вводить в йогуртовую смесь частями.

Реклама

После замеса дайте тесту отдохнуть 15 минут.

Хлеб за 10 минут без духовки

Ингредиенты:

  • 480 г муки;
  • 220 мл йогурта;
  • 200 мл воды;
  • 1 упаковка разрыхлителя;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • 50 мл оливкового масла.

Здесь узнаете все об известных турецких бубликах с кунжутом и их рецепт.

Реклама

Как приготовить:

  1. В йогурт влить теплую воду, перемешать. Добавить соль и разрыхлитель, растительное масло и снова перемешать.
  2. Добавить частями просеянную муку, замесить тесто.
  3. Рабочую поверхность припылить мукой, слегка вымесить тесто, разделить на 10 частей. Накрыть пленкой и оставить на 15 минут.
  4. Каждую часть теста раскатать в примерный круг диаметром 10 см.
  5. Разогреть сковороду на среднем огне, обжарить лепешки, время от времени переворачивая.
  6. Смазать еще теплый хлеб оливковым маслом.

В видео смотрите этапы замешивания теста для этого быстрого хлеба.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Пополнить запасы
Продукты длительного хранения
Бобовые
Бобовые
Крупы
Крупы
Сушеное мясо
Сушеное мясо
Мед
Мед
1 /2
Что купить?
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Как сделать сливочное масло
Хакнуть
Стародавние рецепты
Вкусно по-украински
Готовить

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять