Хлеб за 10 минут – замешивается на йогурте или кефире, жарится на сковороде

Быстрый домашний хлеб в виде лепешек с зеленью и без можно часто встретить на турецких кулинарных каналах. Этот хлеб мы нашли на Enfes Yemek Tarifleri.
Тесто замешивается на йогурте, разведенном в теплой воде. Муку желательно просеять и вводить в йогуртовую смесь частями.
После замеса дайте тесту отдохнуть 15 минут.
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Хлеб за 10 минут без духовки
Ингредиенты:
- 480 г муки;
- 220 мл йогурта;
- 200 мл воды;
- 1 упаковка разрыхлителя;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ст. л. растительного масла;
- 50 мл оливкового масла.
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Как приготовить:
- В йогурт влить теплую воду, перемешать. Добавить соль и разрыхлитель, растительное масло и снова перемешать.
- Добавить частями просеянную муку, замесить тесто.
- Рабочую поверхность припылить мукой, слегка вымесить тесто, разделить на 10 частей. Накрыть пленкой и оставить на 15 минут.
- Каждую часть теста раскатать в примерный круг диаметром 10 см.
- Разогреть сковороду на среднем огне, обжарить лепешки, время от времени переворачивая.
- Смазать еще теплый хлеб оливковым маслом.
В видео смотрите этапы замешивания теста для этого быстрого хлеба.