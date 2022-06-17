Як купити справжню червону рибу та визначити якість ще в магазині

Недобросовісні продавці додають до риби барвники, желатин для збільшення об'єму, використовують розчинники для кісток

Як перевірити якість червоної риби

Червона риба далеко не з дешевих продуктів. Купуючи її, ми сподіваємося, що з'їмо справжні сьомгу, форель та лосось, а не старанно пофарбовану білу рибу.

Уже в магазині або на ринку, як і з салом, можна визначитися, варто її купувати або краще пошукати в іншому місці.

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Якщо на прилавку є голова, то очі не мають бути каламутними та впалими, а зябра сірими або ближче до коричневого кольору. Це стосується будь-якої риби.

На сторінці moreprodukt.info розповіли, як визначити якість червоної риби.

Визначаємо якість червоної риби на око

У справжньої червоної риби ніжно-рожевий колір

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Перше – це колір. М'ясо червоної риби не має бути яскраво-помаранчевим. Насправді воно ніжно-рожевого відтінку, злегка сірувате.

Якщо продавець вирішив пофарбувати білу недорогу рибу, то нерівномірність кольору легко помітити. У справжньої сьомги, лосося або форелі кістки та жирові прошарки залишаться білими.

Поверхня зрізу. Якщо вона занадто рівна та навіть глянсова, це означає, що був додано желатин.

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Жир. Звертайте увагу на жирові прожилки. Якщо їх немає, то, швидше за все, перед вами форель, а не сьомга.

Чотири прості способи перевірки якості вершкового масла читайте тут.

Якість червоної риби можна визначити за запахом

Не купуйте червону рибу у вакуумі, якщо термін придатності закінчується найближчими днями

Якщо риба дуже сильно пахне морем, це означає, що вона давно лежить на прилавку, протухла й її вимочували у йодовому розчині.

Експерти не рекомендують купувати солону рибу у ваккумі, коли вона за знижками, а термін придатності закінчується завтра-післязавтра. Така риба часто буває протухлою.

Щоб зрозуміти, яка якість молока, магазинного та фермерського, треба знати, як це перевірити. Про це ми розповідали у цьому матеріялі.