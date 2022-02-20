Повітряний та святковий – рецепт відривного пирога з яблучно-коричною начинкою

Пироги бувають дуже непередбачуваними. Досконалий у всіх сенсах бостонський пиріг таким назвати важко, зовні він, як торт. Але так склалося історично й називають його саме пирогом.
І бувають відривні пироги. Дуже зручно: різати нічого не потрібно – взяв шматочок та відірвав.
Після прописаних етапів приготування буде відео, де дуже просто пояснюється, як це яблучне диво потрібно формувати перед випіканням.
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Авторка рецепта tanyra_life радить змастити ще гарячий пиріг сиропом з цукру та окропу.
Відривний пиріг з яблуками
Інгредієнти для опари:
- молоко -320 г;
- сухі дріжджі – 7 г;
- цукор – 1 ст. л.;
- борошно – 2 ст. л.
Для тіста:
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 120 г;
- сіль – дрібка;
- ванілін;
- масло вершкове – 60 г;
- олія соняшникова, 50 г;
- борошно – 600-650 г.
Для начинки:
- яблука – 2 шт.;
- цукор – 1-2 ст. л.;
- масло вершкове -15 г;
- кориця.
Тут знайдете рецепт кримськотатарського пирогу кобете, яким колись годували воїнів.
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Як приготувати:
- Змішати тепле молоко, цукор, борошно та дріжджі. Накрити плівкою, поставити на 15 хвилин у тепле місце.
- У готову опару додати яйце, цукор, ванілін, розтоплене вершкове масло та олію.
- Частинами ввести борошно, щоразу добре перемішуючи. Замісити нетуге м'яке тісто.
- Накрити тісто і залишити на годину в теплому місці. Обім'яти та залишити ще на 30 хвилин.
- Для начинки яблука нарізати кубиками. У сковороді розтопити вершкове масло та обсмажити яблука, з цукром і корицею впродовж 5-7 хвилин.
- Тісто розділити на 15 частин. Скачати кульки. Одна буде серединкою, решту розкачати, викласти начинку та згорнути.
- Викласти на деко, накрити і дати постояти 20 хвилин.
- Випікати за 180 градусів 20-25 хвилин.
Як формувати пиріг перед випічкою – дивіться у відео.