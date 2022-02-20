Повітряний та святковий – рецепт відривного пирога з яблучно-коричною начинкою

Відривний, бо формується у вигляді кількох рулетів, з'єднаних між собою. Тісто дріжджове, підніматиметься трохи більше години

Відривний пиріг з яблуками / Фото: Очень Вкусно!

Пироги бувають дуже непередбачуваними. Досконалий у всіх сенсах бостонський пиріг таким назвати важко, зовні він, як торт. Але так склалося історично й називають його саме пирогом.

І бувають відривні пироги. Дуже зручно: різати нічого не потрібно – взяв шматочок та відірвав.

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Після прописаних етапів приготування буде відео, де дуже просто пояснюється, як це яблучне диво потрібно формувати перед випіканням.

Авторка рецепта tanyra_life радить змастити ще гарячий пиріг сиропом з цукру та окропу.

Відривний пиріг з яблуками

Відривний пиріг з яблуками / Фото: instagram.com/tanyra_life/

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Інгредієнти для опари:

молоко -320 г;

сухі дріжджі – 7 г;

цукор – 1 ст. л.;

борошно – 2 ст. л.

Для тіста:

яйце – 1 шт.;

цукор – 120 г;

сіль – дрібка;

ванілін;

масло вершкове – 60 г;

олія соняшникова, 50 г;

борошно – 600-650 г.

Для начинки:

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яблука – 2 шт.;

цукор – 1-2 ст. л.;

масло вершкове -15 г;

кориця.

Тут знайдете рецепт кримськотатарського пирогу кобете, яким колись годували воїнів.

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Як приготувати:

Змішати тепле молоко, цукор, борошно та дріжджі. Накрити плівкою, поставити на 15 хвилин у тепле місце. У готову опару додати яйце, цукор, ванілін, розтоплене вершкове масло та олію. Частинами ввести борошно, щоразу добре перемішуючи. Замісити нетуге м'яке тісто. Накрити тісто і залишити на годину в теплому місці. Обім'яти та залишити ще на 30 хвилин. Для начинки яблука нарізати кубиками. У сковороді розтопити вершкове масло та обсмажити яблука, з цукром і корицею впродовж 5-7 хвилин. Тісто розділити на 15 частин. Скачати кульки. Одна буде серединкою, решту розкачати, викласти начинку та згорнути. Викласти на деко, накрити і дати постояти 20 хвилин. Випікати за 180 градусів 20-25 хвилин.

Як формувати пиріг перед випічкою – дивіться у відео.