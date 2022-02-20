Воздушный и праздничный – рецепт отрывного пирога с яблочно-коричной начинкой

Пироги бывают очень непредсказуемыми. Совершенный во всех смыслах бостонский пирог таким назвать сложно, внешне он, как торт. Но так сложилось исторически и называют его именно пирогом.
И бывают отрывные пироги. Очень удобно: резать ничего не нужно – взял кусочек и оторвал.
После прописанных этапов приготовления будет видео, где очень просто объясняется, как это яблочное чудо нужно формировать перед выпеканием.
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Автор рецепта tanyra_life советует смазать еще горячий пирог сиропом из сахара и кипятка.
Отрывной пирог с яблоками
Ингредиенты для опары:
- молоко -320 г;
- сухие дрожжи – 7 г;
- сахар – 1 ст. л.;
- мука – 2 ст. л.
Для теста:
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 120 г;
- соль – щепотка;
- ванилин;
- масло сливочное – 60 г;
- масло подсолнечное, 50 г;
- мука – 600-650 г.
Для начинки:
- яблоки – 2 шт.;
- сахар – 1-2 ст. л.;
- масло сливочное -15 г;
- корица.
Здесь найдете рецепт крымскотатарского пирога кобете, которым когда-то кормили воинов.
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Как приготовить:
- Смешать теплое молоко, сахар, муку и дрожжи. Накрыть пленкой, поставить на 15 минут в теплое место.
- В готовую опару добавить яйцо, сахар, ванилин, растопленное сливочное масло и подсолнечное масло.
- Частями ввести муку, каждый раз хорошо перемешивая. Замесить нетугое мягкое тесто.
- Накрыть тесто и оставить на один час в теплом месте. Обмять и оставить еще на 30 минут.
- Для начинки яблоки нарезать кубиками. В сковороде растопить сливочное масло и обжарить яблоки, с сахаром и корицей в течение 5-7 минут.
- Тесто разделить на 15 частей. Скатать шарики. Один будет серединкой, остальные раскатать, выложить начинку и свернуть.
- Выложить на противень, накрыть и дать постоять 20 минут.
- Выпекать при 180 градусах 20-25 минут.
Как формировать пирог перед выпечке – смотрите в видео.