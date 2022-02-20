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Воздушный и праздничный – рецепт отрывного пирога с яблочно-коричной начинкой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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20 февраля, 08:55
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Отрывной, потому что формуется в виде нескольких рулетов, соединенных между собой. Тесто дрожжевое, будет подниматься чуть больше часа
Отрывной пирог с яблоками
Отрывной пирог с яблоками / Фото: Очень Вкусно!

Пироги бывают очень непредсказуемыми. Совершенный во всех смыслах бостонский пирог таким назвать сложно, внешне он, как торт. Но так сложилось исторически и называют его именно пирогом.

И бывают отрывные пироги. Очень удобно: резать ничего не нужно – взял кусочек и оторвал.

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После прописанных этапов приготовления будет видео, где очень просто объясняется, как это яблочное чудо нужно формировать перед выпеканием.

Автор рецепта tanyra_life советует смазать еще горячий пирог сиропом из сахара и кипятка.

Отрывной пирог с яблоками

Отрывной пирог с яблоками
Отрывной пирог с яблоками / Фото: instagram.com/tanyra_life/

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Ингредиенты для опары:

  • молоко -320 г;
  • сухие дрожжи – 7 г;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • мука – 2 ст. л.

Для теста:

  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 120 г;
  • соль – щепотка;
  • ванилин;
  • масло сливочное – 60 г;
  • масло подсолнечное, 50 г;
  • мука – 600-650 г.

Для начинки:

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  • яблоки – 2 шт.;
  • сахар – 1-2 ст. л.;
  • масло сливочное -15 г;
  • корица.

Здесь найдете рецепт крымскотатарского пирога кобете, которым когда-то кормили воинов.

Как приготовить:

  1. Смешать теплое молоко, сахар, муку и дрожжи. Накрыть пленкой, поставить на 15 минут в теплое место.
  2. В готовую опару добавить яйцо, сахар, ванилин, растопленное сливочное масло и подсолнечное масло.
  3. Частями ввести муку, каждый раз хорошо перемешивая. Замесить нетугое мягкое тесто.
  4. Накрыть тесто и оставить на один час в теплом месте. Обмять и оставить еще на 30 минут.
  5. Для начинки яблоки нарезать кубиками. В сковороде растопить сливочное масло и обжарить яблоки, с сахаром и корицей в течение 5-7 минут.
  6. Тесто разделить на 15 частей. Скатать шарики. Один будет серединкой, остальные раскатать, выложить начинку и свернуть.
  7. Выложить на противень, накрыть и дать постоять 20 минут.
  8. Выпекать при 180 градусах 20-25 минут.

Как формировать пирог перед выпечке – смотрите в видео.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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