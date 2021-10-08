Изменить язык на: UA На главную Сегодня
Главная Еда

7 изысканных и гармоничных по вкусу канапе ко дню рождения

Ирина Маслова
8 октября, 11:26
Это и классические с дыней, прошутто, моцареллой и большие с курицей канапе. Еще в качестве десерта стоит приготовить бисквитно-муссовые с клубникой и белым шоколадом

Минимализм, но зато какой. Канапе – изысканные выверенные по ингредиентам мини-закуски, невероятно зрелищные и аппетитные. Подобного в мировой кулинарии не найти, разве что испанские тапас, но они гораздо скромнее. Канапе бывают как закусочными, так и десертными, они эффектно размещаются на столе и создают праздник. Так что если стоит задача разнообразить меню холодных закусок ко дню рождения, с канапе вряд ли прогадаешь.

Слоеные канапе с копченым лососем

Слоеные канапе с копченым лососем / Фото: instagram.com/kulinarnyj_zhurnal/

Рецепты канапе ко дню рождения / Фото: instagram.com/unioncayman/

Реклама

Ингредиенты:

  • Сливочный сыр – 250 г
  • Сметана – 100 мл
  • Чеснок сушеный – щепотка
  • Лимон – 1 шт.
  • Соль – 1/4 ч. л.
  • Свежий укроп, измельченный – 3 ст. л.
  • Лосось копченый – 400 г
  • Лепешки пшеничные – 6 шт.
  • Масло сливочное – 50 г

Как приготовить:

  1. Смешать сыр, сметану, чеснок, соль, укроп и цедру одного лимона.
  2. Выложить 1/4 сырной массы на пшеничную лепешку и равномерно размазать по всей поверхности, сверху тонкими ломтиками выложить рыбу.
  3. Вторую лепешку намазать тонким слоем сливочного масла и положить маслом вниз на рыбу.
  4. Верхнюю сторону лепешки смазать 1/4 сырной массы, выложить рыбу и накрыть третьей лепешкой, стороной, смазанной сливочным маслом.
  5. Завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 3 часа. Так же приготовить остальные лепешки.
  6. Лепешки после холодильника нарезать квадратами, скрепить шпажками.

Читайте также:

Реклама

Канапе из дыни, прошутто, моцареллы и рукколы

Канапе из дыни, прошутто, моцареллы и рукколы / Фото: instagram.com/tatyitaly/

Ингредиенты (рассчитывайте по количеству гостей):

  • Дыня
  • Прошутто
  • Моцарелла
  • Руккола

Как приготовить:

Реклама
  1. Дыню нарезать ровными кубиками. Каждый ломтик прошутто светрнуть в гармошку или трубочку. По необходимости разрезать на меньшие порции.
  2. Скрепить шпажкой в такой последовательности: дыня, прошутто, шарик моцареллы, руккола.

Канапе с помидорами и сыром

Канапе с помидорами и сыром / Фото: instagram.com/recept_prosto24/

Ингредиенты:

  • Багет
  • Помидоры – 2 шт.
  • Майонез, сыр, чеснок – по вкусу

Как приготовить:

  1. Багет нарезать на тонкие ломтики, подсушить на сковороде.
  2. Майонез соединить с пропущенным через пресс чесноком. Нарезать помидоры тонкими ломтиками.
  3. Багет смазать соусом, на каждый положить ломтик помидора и посыпать тертым сыром.

Большие канапе с курицей

Большие канапе с курицей / Фото: instagram.com/marinadom_kitchen/

Ингредиенты:

  • Куриная грудка
  • Моцарелла – 300 г
  • Помидоры – 3 шт.
  • Базилик – пучок
  • Сливочное масло, соль, перец

Как приготовить:

  1. Филе нарезать на 8 небольших кусочков, слегка отбить. Посолить и поперчить.
  2. Обжарить курицу на сливочном масле и переложить на тарелку.
  3. Нарезать моцареллу и помидоры на ломтики. Помидоры посолить и поперчить.
  4. Сложить канапе в такой последовательности: курица, помидор, базилик, моцарелла, снова курица. Скрепить шпажкой.
  5. Разложить канапе на противень, накрыть фольгой.
  6. Запекать 15 минут при 180 градусах.

Читайте также:

Блинные канапе


Блинные канапе / Фото: instagram.com/eda_kylinarnyye_sovety/


Ингредиенты:

  • Блины – 6-8 шт.
  • Ветчина, творожный сир – по 100 г
  • Листья салата

Как приготовить:

  1. Один блин смазать крем-сыром, выложить тонко нарезанную ветчину. Сверху положить второй блин, смазать сыром, застелить листьями салата. И так, пока не закончатся блины.
  2. Сильно прижать и разрезать на канапе. Скрепить шпажками.

Канапе "розочки"

Канапе "розочки" / Фото: іnstagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Ингредиенты (по вкусу):

  • Лосось слабосоленый
  • Сыр сливочный
  • Хлеб
  • Зелень

Как приготовить:

  1. Из хлеба вырезать кружочки. Намазать сливочным сыром с измельченной зеленью.
  2. Длинный кусочек рыбы свернуть спиралью и установить вертикально на сыр.
  3. Украсить зеленью.

Читайте также:

Бисквитно-муссовые канапе с клубникой

Бисквитно-муссовые канапе с клубникой / Фото: instagram.com/inkakuznetsova/

Ингредиенты для бисквита:

  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар – 150 г
  • Соль – щепотка
  • Мука – 150 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

Для мусса:

  • Желатин – 17 г
  • Вода – 100 г
  • Молоко – 230 г
  • Белый шоколад – 300 г
  • Сливки 33% – 400 г
  • Клубника

Как приготовить:

  1. Яйца взбить с сахаром до высоких пиков. Добавить разрыхлитель и просеянную муку. Перемешать до однородности.
  2. Противень застелить пергаментом, вылить бисквитное тесто и отправить в разогретую до 180 градусов на 15 минут.
  3. Желатин замочить в воде и оставить при комнатной температуре для набухания.
  4. Молоко довести до кипения и вылить на шоколад. Шоколадную массу через несколько минут пробить блендером до однородности.
  5. Отдельно слегка взбить сливки. Желатин растопить в микроволновке и через ситечко влить в шоколадно-молочную массу. Перемешать. Добавить сливки и перемешать до однородности.
  6. Клубнику нарезать.
  7. Бисквит разрезать на две части. На дно формы выложить бисквит, затем мусс.
  8. В мусс положить нарезанную клубнику. Накрыть второй частью бисквита.
  9. Поставить в холодильник на 3 часа. После застывания разрезать на кубики.

Читайте также:

Реклама