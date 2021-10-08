7 вишуканих і гармонійних за смаком канапе до дня народження

Мінімалізм, але зате який. Канапе – вишукані вивірені за інгредієнтами мінізакуски, неймовірно видовищні та апетитні. Подібного в світовій кулінарії не знайти, хіба що іспанські тапас, але вони набагато скромніше. Канапе бувають як закусочними, так і десертними, вони ефектно розміщуються на столі та створюють свято. Тож якщо стоїть завдання урізноманітнити меню холодних закусок до дня народження, з канапе навряд чи прогадаєш.

Листкові канапе з копченим лососем

Канапе з копченим лососем / Фото: instagram.com/kulinarnyj_zhurnal/

Рецепти канапе до дня народження / Фото: instagram.com/unioncayman/

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Інгредієнти:

Вершковий сир – 250 г

Сметана – 100 мл

Часник сушений – щіпка

Лимон – 1 шт.

Сіль – 1/4 ч. л.

Свіжий кріп, подрібнений – 3 ст. л.

Лосось копчений – 400 г

Коржики пшеничні – 6 шт.

Масло вершкове – 50 г

Як приготувати:

Змішати сир, сметану, часник, сіль, кріп і цедру одного лимона. Викласти 1/4 сирної маси на пшеничний коржик і рівномірно розмазати по всій поверхні, зверху тонкими скибочками викласти рибу. Другий корж намазати тонким шаром вершкового масла і покласти маслом вниз на рибу. Верхній бік коржа змастити 1/4 сирної маси, викласти рибу і накрити третім коржем, боком, змащеним вершковим маслом. Загорнути в харчову плівку і прибрати в холодильник на 3 години. Так само приготувати інші коржі. Коржі після холодильника нарізати квадратами, скріпити шпажками.

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Канапе з дині, прошуто, моцарели і руколи

Канапе з дині, прошуто, моцарели і руколи / Фото: instagram.com/tatyitaly/

Інгредієнти (розраховуйте за кількістю гостей):

Диня

Прошуто

Моцарела

Рукола

Як приготувати:

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Диню нарізати рівними кубиками. Кожну скибочку прошуто згорнути в гармошку або трубочку. За необхідності розрізати на менші порції. Скріпити шпажкою в такій послідовності: диня, прошуто, кулька моцарели, рукола.

Канапе з помідорами і сиром

Канапе з помідорами і сиром / Фото: instagram.com/recept_prosto24/

Інгредієнти:

Багет

Помідори – 2 шт.

Майонез, сир, часник – за смаком

Як приготувати:

Багет нарізати на тонкі скибочки, підсушити на сковороді. Майонез з'єднати з пропущеним через прес часником. Нарізати помідори тонкими скибочками. Багет змастити соусом, на кожен покласти скибочку помідора і посипати тертим сиром.

Великі канапе з куркою

Великі канапе з куркою / Фото: instagram.com/marinadom_kitchen/

Інгредієнти:

Куряча грудка

Моцарела – 300 г

Помідори – 3 шт.

Базилік – пучок

Вершкове масло, сіль, перець

Як приготувати:

Філе нарізати на 8 невеликих шматочків, злегка відбити. Посолити і поперчити. Обсмажити курку на вершковому маслі та перекласти на тарілку. Нарізати моцарелу і помідори на скибочки. Помідори посолити і поперчити. Скласти канапе в такій послідовності: курка, помідор, базилік, моцарела, знову курка. Скріпити шпажкою. Розкласти канапе на деко, накрити фольгою. Запікати 15 хвилин за 180 градусів.

Млинцеві канапе





Млинцеві канапе / Фото: instagram.com/eda_kylinarnyye_sovety/

Млинці – 6-8 шт.

Шинка, вершковий сир – по 100 г

Листя салату

Інгредієнти:

Як приготувати:

Один млинець змастити вершковим сиром, викласти тонко нарізану шинку. Зверху покласти другий млинець, змастити сиром, застелити листям салату. І так, доки не закінчаться млинці. Сильно притиснути і розрізати на канапе. Скріпити шпажками.

Канапе "трояндочки"

Канапе "трояндочки" / Фото: іnstagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Інгредієнти (за смаком):

Лосось слабосолоний

Сир вершковий

Хліб

Зелень

Як приготувати:

З хліба вирізати кружальця. Намазати вершковим сиром з подрібненою зеленню. Довгий шматочок риби скрутити спіраллю і встановити вертикально на сир. Прикрасити зеленню.

Бісквітно-мусові канапе з полуницею

Бісквітної-мусові канапе з полуницею / Фото: instagram.com/inkakuznetsova/

Інгредієнти для бісквіта:

Яйця – 4 шт.

Цукор – 150 г

Сіль – щіпка

Борошно – 150 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Для мусу:

Желатин – 17 г

Вода – 100 г

Молоко – 230 г

Білий шоколад – 300 г

Вершки 33% – 400 г

Полуниця

Як приготувати:

Яйця збити з цукром до високих піків. Додати розпушувач і просіяне борошно. Перемішати до однорідності. Деко застелити пергаментом, вилити бісквітне тісто і відправити в розігріту до 180 градусів на 15 хвилин. Желатин замочити у воді та залишити за кімнатної температури для набухання. Молоко довести до кипіння і вилити на шоколад. Шоколадну масу за кілька хвилин пробити блендером до однорідності. Окремо злегка збити вершки. Желатин розтопити в мікрохвильовці та через ситечко влити в шоколадно-молочну масу. Перемішати. Додати вершки і перемішати до однорідності. Полуницю нарізати. Бісквіт розрізати на дві частини. На дно форми викласти бісквіт, потім мус. У мус покласти нарізану полуницю. Накрити другою частиною бісквіта. Поставити в холодильник на 3 години. Після застигання розрізати на кубики.

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