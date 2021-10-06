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7 самых разных пирогов, которые украсят стол на день рождения

Ирина Маслова
6 октября, 11:52
Это могут быть картофельные мини-пироги с форшмаком, тарты с рыбой или курицей. Если планируете пирог на десерт, то используйте груши, камамбер и мед или сливы с капучино

Обычно в подготовке праздничного стола мы уделяем больше внимания основным блюдам и салатам – это правильно. А что если на столе будет стоять сытный ароматный пирог в качестве горячей закуски или вы предложите его, с грушами или сливами, к чаю? Очевидно, что это отличный выбор. Рецепты интересных пирогов, сладких и несладких, ниже.

Картофельные мини-пироги с форшмаком

Картофельные мини-пироги с форшмаком / Фото: instagram.com/ganna883/

Рецепты сладких и соленых пирогов ко дню рождения / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • Картофель – 400 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сыр твердый – 60 г
  • Соль, перец

Для форшмака:

  • Филе сельди – 100 г
  • Яблоко – 150 г
  • Лук – 50 г
  • Яйцо вареное – 2 шт.
  • Масло сливочное – 20 г
  • Прованские травы – 1 ч. л.
  • Соль

Как приготовить:

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  1. Картофель и сыр натереть на терке. Картофель отжать от сока, добавить яйца. Посолить, поперчить.
  2. Формочки смазать растительным маслом, картофельную смесь выложить, сделать углубления.
  3. Выпекать 30 минут при 180 градусах.
  4. Для форшмака в блендере измельчить сельдь, яблоко, лук, вареные яйца, сливочное масло и специи. Когда картофельные мини-пироги остынут, выложить форшмак и украсить зеленью.

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Киш с лососем и брокколи

Киш с лососем и брокколи / Фото: instagram.com/irina_alekkor/

Ингредиенты для теста:

  • Мука – 500 г
  • Сливочное масло – 200 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Сахар- 2 ч. л.
  • Ледяная вода – 6 ст. л.
  • Пармезан для подачи

Для начинки:

  • Любая рыба – 250 г
  • Брокколи – по вкусу

Для заливки:

  • Сливки – 300 мл
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль, перец, специи

Как приготовить:

  1. Брокколи разделить на соцветия, отварить в воде в течение 3-5 минут. Рыбу отварить или запечь, довести до вкуса специями.
  2. Замесить тесто до эластичного состояния, раскатать толщиной 7 мм, поместить в форму. Сделать высокие бортики. Наколоть дно вилкой и поставить в морозилку на полчаса.
  3. Для заливки смешать все ингредиенты. Достать форму с тестом, разложить начинку и залить смесью.
  4. Выпекать при 180 градусах 40-45 минут, украсить тертым пармезаном.

Пирог с курицей и грибами

Пирог с курицей и грибами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 2 ст. л.
  • Мука – 1 ст. л.
  • Куриный бульон – 200 мл
  • Сливки – 3 ст. л.
  • Болгарский перец
  • Грибы – 10 шт.
  • Вареное куриное филе – 400 г
  • Слоеное тесто – 225 г
  • Яйцо

Как приготовить:

  1. Для соуса растопить сливочное масло, добавить муку и подержать смесь на слабом огне 3 минуты.
  2. Влить бульон, довести до кипения. Влить сливки и продолжать готовить 5-7 минут, помешивая.
  3. Обжарить на сливочном масле нарезанную курятину, перец и грибы. Добавить сливочный соус.
  4. Раскатать тесто толщиной 1 см, разделить на две части. Форму смазать маслом и выложить одну часть теста. Сверху – начинку. Застелить второй частью теста. Скрепить края теста и сделать на поверхности отверстия.
  5. Взбить яйцо и смазать. Выпекать при 200 градусах 25-35 минут.

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Низкокалорийный рыбный пирог

Низкокалорийный рыбный пирог / Фото: instagram.com/kori.pp/

Ингредиенты:

  • Творог обезжиренный – 100 г
  • Мука цельнозерновая – 5 ст. л
  • Яйцо – 1 шт.
  • Разрыхлитель – 1/2 ч. л
  • Оливковое масло – 1 ст. л
  • Соль – по вкусу

Для начинки:

  • Филе семги – 120 г
  • Брокколи – 100 г
  • Фасоль стручковая – 100 г
  • Соль, перец – по вкусу

Для заливки:

  • Йогурт натуральный – 120 г
  • Яйцо -1 шт.
  • Специи

Как приготовить:

  1. Для теста соединить все ингредиенты, кроме теста, тщательно перемешать. Ввести частями просеянную муку. В форму, смазанную маслом, выложить тесто.
  2. Для начинки рыбу, брокколи, фасоль посолить и поперчить. Уложить в корзинку.
  3. Для заливки яйцо, йогурт взбить, добавить специи. Залить начинку.
  4. Запекать 40-50 минут при 180 градусах.

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Тарт с грушей, камамбером, розмарином и медом

Тарт с грушей, камамбером, розмарином и медом / Фото: instagram.com/pavlosnastya/

Ингредиенты:

  • Слоеное бездрожжевое тесто ⠀
  • Груши – 2-3 шт. ⠀
  • Сыр бри или камамбер
  • Мед – 2 ст. л.
  • Розмарин или тимьян (сушеный или свежий)⠀
  • Цедра апельсина
  • Сливочное масло⠀

Как приготовить:⠀

  1. Тесто разморозить, разогреть духовку до 200 градусов.⠀
  2. Груши очистить, нарезать ломтиками. Порезать сыр тонкими ломтиками.⠀
  3. Раскатать тесто скалкой в нужную форму, перенести на пергамент.⠀
  4. Выложить сыр, сверху – грушу, посыпать цедрой, мелкими кусками масла и выпекать 20-25 минут.
  5. В жидкий мед добавить розмарин, полить готовый пирог.

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Киш с индейкой и сыром

Киш с индейкой и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Мука – 300 г
  • Холодное сливочное масло – 140 г
  • Ледяная вода – 90 мл
  • Соль – 1 щепотка
  • Сахар, уксус – по 1 ст. л.

Для начинки:

  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Сливки жирные – 250 мл
  • Чеддер – 200 г
  • Филе индейки – 450 г
  • Перец, соль – по вкусу
  • Помидоры черри – 10 шт.

Как приготовить:

  1. В муку нарезать холодное сливочное масло. Добавить 30 мл ледяной воды, соль, сахар и уксус. Все измельчить, постепенно ввести остальную воду.
  2. Тесто выложить в форму для выпекания, распределить, сделать бортики.
  3. На тесто выложить пергамент, сверху – груз. Выпекать при 180 градусах 20 минут.
  4. На разогретом оливковом масле обжарить мелко нарезанный лук.
  5. Чеснок измельчить, добавить к луку, обжарить до золотистого цвета.
  6. Взбить яйца с солью, влить сливки и снова взбить. Всыпать 150 г тертого чеддера, перемешать.
  7. Мясо (отварное или запеченное) измельчить, добавить к яичной смеси вместе с обжаренным луком и чесноком. Посолить, поперчить и перемешать.
  8. Корж вынуть из духовки, убрать груз, выложить начинку. Украсить нарезанными помидорами черри, посыпать чеддером.
  9. Выпекать 25-30 минут.

Сливовый пирог "Капучино"

Сливовый пирог "Капучино" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Мука – 250 г
  • Сливы – 800 г
  • Творог – 750 г
  • Яйца – 5 шт.
  • Сахар – 110 г
  • Сливочное масло – 125 г
  • Миндаль молотый – 80 г
  • Сливки – 150 мл
  • Растворимое капучино – 5 ст. л.
  • Крахмал – 2 ст. л.
  • Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • Щепотка соли
  • Сахарная пудра – для украшения

Как приготовить:

  1. Муку смешать с молотым миндалем, разрыхлителем и щепоткой соли. Добавить 60 г сахара и 125 г холодного нарезанного сливочного масла. Порубить все в крошку, добавить 2 яйца и замесить тесто.
  2. Тонко раскатать и выложить в глубокий противень. Убрать в холодильник на 30 минут.
  3. Для начинки растворить капучино в 4 столовых ложках кипятка и слегка остудить. Взбить 3 яйца с 50 г сахара добела. Добавить творог, крахмал и капучино.
  4. Сливки взбить до мягких пиков и аккуратно вмешать в творожный крем.
  5. Нагреть духовку до 200 градусов. Тесто наколоть вилкой.
  6. Сверху выложить творожную начинку, а на нее – половинки слив без косточек срезами вниз. Выпекать 40 минут.

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