7 самых разных пирогов, которые украсят стол на день рождения

Обычно в подготовке праздничного стола мы уделяем больше внимания основным блюдам и салатам – это правильно. А что если на столе будет стоять сытный ароматный пирог в качестве горячей закуски или вы предложите его, с грушами или сливами, к чаю? Очевидно, что это отличный выбор. Рецепты интересных пирогов, сладких и несладких, ниже.

Картофельные мини-пироги с форшмаком

Картофельные мини-пироги с форшмаком / Фото: instagram.com/ganna883/

Рецепты сладких и соленых пирогов ко дню рождения / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

Картофель – 400 г

Яйцо – 2 шт.

Сыр твердый – 60 г

Соль, перец

Для форшмака:

Филе сельди – 100 г

Яблоко – 150 г

Лук – 50 г

Яйцо вареное – 2 шт.

Масло сливочное – 20 г

Прованские травы – 1 ч. л.

Соль

Как приготовить:

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Картофель и сыр натереть на терке. Картофель отжать от сока, добавить яйца. Посолить, поперчить. Формочки смазать растительным маслом, картофельную смесь выложить, сделать углубления. Выпекать 30 минут при 180 градусах. Для форшмака в блендере измельчить сельдь, яблоко, лук, вареные яйца, сливочное масло и специи. Когда картофельные мини-пироги остынут, выложить форшмак и украсить зеленью.

Киш с лососем и брокколи

Киш с лососем и брокколи / Фото: instagram.com/irina_alekkor/

Ингредиенты для теста:

Мука – 500 г

Сливочное масло – 200 г

Яйца – 2 шт.

Соль – 1 ч. л.

Сахар- 2 ч. л.

Ледяная вода – 6 ст. л.

Пармезан для подачи

Для начинки:

Любая рыба – 250 г

Брокколи – по вкусу

Для заливки:

Сливки – 300 мл

Яйца – 2 шт.

Соль, перец, специи

Как приготовить:

Брокколи разделить на соцветия, отварить в воде в течение 3-5 минут. Рыбу отварить или запечь, довести до вкуса специями. Замесить тесто до эластичного состояния, раскатать толщиной 7 мм, поместить в форму. Сделать высокие бортики. Наколоть дно вилкой и поставить в морозилку на полчаса. Для заливки смешать все ингредиенты. Достать форму с тестом, разложить начинку и залить смесью. Выпекать при 180 градусах 40-45 минут, украсить тертым пармезаном.

Пирог с курицей и грибами

Пирог с курицей и грибами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Сливочное масло – 2 ст. л.

Мука – 1 ст. л.

Куриный бульон – 200 мл

Сливки – 3 ст. л.

Болгарский перец

Грибы – 10 шт.

Вареное куриное филе – 400 г

Слоеное тесто – 225 г

Яйцо

Как приготовить:

Для соуса растопить сливочное масло, добавить муку и подержать смесь на слабом огне 3 минуты. Влить бульон, довести до кипения. Влить сливки и продолжать готовить 5-7 минут, помешивая. Обжарить на сливочном масле нарезанную курятину, перец и грибы. Добавить сливочный соус. Раскатать тесто толщиной 1 см, разделить на две части. Форму смазать маслом и выложить одну часть теста. Сверху – начинку. Застелить второй частью теста. Скрепить края теста и сделать на поверхности отверстия. Взбить яйцо и смазать. Выпекать при 200 градусах 25-35 минут.

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Низкокалорийный рыбный пирог

Низкокалорийный рыбный пирог / Фото: instagram.com/kori.pp/

Ингредиенты:

Творог обезжиренный – 100 г

Мука цельнозерновая – 5 ст. л

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель – 1/2 ч. л

Оливковое масло – 1 ст. л

Соль – по вкусу

Для начинки:

Филе семги – 120 г

Брокколи – 100 г

Фасоль стручковая – 100 г

Соль, перец – по вкусу

Для заливки:

Йогурт натуральный – 120 г

Яйцо -1 шт.

Специи

Как приготовить:

Для теста соединить все ингредиенты, кроме теста, тщательно перемешать. Ввести частями просеянную муку. В форму, смазанную маслом, выложить тесто. Для начинки рыбу, брокколи, фасоль посолить и поперчить. Уложить в корзинку. Для заливки яйцо, йогурт взбить, добавить специи. Залить начинку. Запекать 40-50 минут при 180 градусах.

Тарт с грушей, камамбером, розмарином и медом

Тарт с грушей, камамбером, розмарином и медом / Фото: instagram.com/pavlosnastya/

Ингредиенты:

Слоеное бездрожжевое тесто ⠀

Груши – 2-3 шт. ⠀

Сыр бри или камамбер

Мед – 2 ст. л.

Розмарин или тимьян (сушеный или свежий)⠀

Цедра апельсина

Сливочное масло⠀

Как приготовить:⠀

Тесто разморозить, разогреть духовку до 200 градусов.⠀ Груши очистить, нарезать ломтиками. Порезать сыр тонкими ломтиками.⠀ Раскатать тесто скалкой в нужную форму, перенести на пергамент.⠀ Выложить сыр, сверху – грушу, посыпать цедрой, мелкими кусками масла и выпекать 20-25 минут. В жидкий мед добавить розмарин, полить готовый пирог.

Киш с индейкой и сыром

Киш с индейкой и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Мука – 300 г

Холодное сливочное масло – 140 г

Ледяная вода – 90 мл

Соль – 1 щепотка

Сахар, уксус – по 1 ст. л.

Для начинки:

Лук репчатый – 1 шт.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Чеснок – 1 зубчик

Яйца куриные – 3 шт.

Сливки жирные – 250 мл

Чеддер – 200 г

Филе индейки – 450 г

Перец, соль – по вкусу

Помидоры черри – 10 шт.

Как приготовить:

В муку нарезать холодное сливочное масло. Добавить 30 мл ледяной воды, соль, сахар и уксус. Все измельчить, постепенно ввести остальную воду. Тесто выложить в форму для выпекания, распределить, сделать бортики. На тесто выложить пергамент, сверху – груз. Выпекать при 180 градусах 20 минут. На разогретом оливковом масле обжарить мелко нарезанный лук. Чеснок измельчить, добавить к луку, обжарить до золотистого цвета. Взбить яйца с солью, влить сливки и снова взбить. Всыпать 150 г тертого чеддера, перемешать. Мясо (отварное или запеченное) измельчить, добавить к яичной смеси вместе с обжаренным луком и чесноком. Посолить, поперчить и перемешать. Корж вынуть из духовки, убрать груз, выложить начинку. Украсить нарезанными помидорами черри, посыпать чеддером. Выпекать 25-30 минут.

Сливовый пирог "Капучино"

Сливовый пирог "Капучино" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Мука – 250 г

Сливы – 800 г

Творог – 750 г

Яйца – 5 шт.

Сахар – 110 г

Сливочное масло – 125 г

Миндаль молотый – 80 г

Сливки – 150 мл

Растворимое капучино – 5 ст. л.

Крахмал – 2 ст. л.

Разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Щепотка соли

Сахарная пудра – для украшения

Как приготовить:

Муку смешать с молотым миндалем, разрыхлителем и щепоткой соли. Добавить 60 г сахара и 125 г холодного нарезанного сливочного масла. Порубить все в крошку, добавить 2 яйца и замесить тесто. Тонко раскатать и выложить в глубокий противень. Убрать в холодильник на 30 минут. Для начинки растворить капучино в 4 столовых ложках кипятка и слегка остудить. Взбить 3 яйца с 50 г сахара добела. Добавить творог, крахмал и капучино. Сливки взбить до мягких пиков и аккуратно вмешать в творожный крем. Нагреть духовку до 200 градусов. Тесто наколоть вилкой. Сверху выложить творожную начинку, а на нее – половинки слив без косточек срезами вниз. Выпекать 40 минут.

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