7 різних пирогів, які прикрасять стіл на день народження

Зазвичай у підготовці святкового столу ми приділяємо більше уваги основним стравам і салатам – це правильно. А якщо на столі стоятиме ситний ароматний пиріг як гаряча закуска або ви запропонуєте його, з грушами або сливами, до чаю? Вочевидь, що це вдалий вибір. Рецепти цікавих пирогів, солодких і несолодких, нижче.

Картопляні мініпироги з форшмаком

Картопляні мініпироги з форшмаком / Фото: instagram.com/ganna883/

Рецепти солодких і солоних пирогів до дня народження / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

Картопля – 400 г

Яйце – 2 шт.

Сир твердий – 60 г

Сіль перець

Для форшмака:

Філе оселедця – 100 г

Яблуко – 150 г

Цибуля – 50 г

Яйце варене – 2 шт.

Масло вершкове – 20 г

Прованські трави – 1 ч. л.

Сіль

Як приготувати:

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Картоплю і сир натерти на тертці. Картоплю віджати від соку, додати яйця. Посолити, поперчити. Форми змастити олією, картопляну суміш викласти, зробити поглиблення. Випікати 30 хвилин за 180 градусів. Для форшмака в блендері подрібнити оселедець, яблуко, цибулю, варені яйця, вершкове масло і спеції. Коли картопляні мініпироги охолонуть, викласти форшмак і прикрасити зеленню.

Кіш з лососем та броколі

Кіш з лососем та броколі / Фото: instagram.com/irina_alekkor/

Інгредієнти для тіста:

Борошно – 500 г

Вершкове масло – 200 г

Яйця – 2 шт.

Сіль – 1 ч. л.

Цукор 2 ч. л.

Крижана вода – 6 ст. л.

Пармезан для подачі

Для начинки:

Будь-яка риба – 250 г

Броколі – за смаком

Для заливки:

Вершки – 300 мл

Яйця – 2 шт.

Сіль, перець, спеції

Як приготувати:

Броколі розділити на суцвіття, відварити у воді 3-5 хвилин. Рибу відварити або запекти, довести до смаку спеціями. Замісити тісто до еластичного стану, розкачати завтовшки 7 мм, помістити в форму. Зробити високі бортики. Наколоти дно виделкою і поставити в морозилку на пів години. Для заливки змішати всі інгредієнти. Дістати форму з тістом, розкласти начинку і залити сумішшю. Випікати за 180 градусів 40-45 хвилин, прикрасити тертим пармезаном.

Пиріг з куркою і грибами

Пиріг з куркою та грибами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Вершкове масло – 2 ст. л.

Борошно – 1 ст. л.

Курячий бульйон – 200 мл

Вершки – 3 ст. л.

Болгарський перець

Гриби – 10 шт.

Варене куряче філе – 400 г

Листкове тісто – 225 г

Яйце

Як приготувати:

Для соусу розтопити вершкове масло, додати борошно і потримати суміш на слабкому вогні 3 хвилини. Влити бульйон, довести до кипіння. Влити вершки і продовжувати готувати 5-7 хвилин, помішуючи. Обсмажити на вершковому маслі нарізану курятину, перець і гриби. Додати вершковий соус. Розкачати тісто завтовшки 1 см, розділити на дві частини. Форму змастити олією, викласти одну частину тіста. Зверху – начинку. Застелити другою частиною тіста. Скріпити краї тіста і зробити на поверхні отвори. Збити яйце і змастити поверхню пирога. Випікати пиріг за 200 градусів 25-35 хвилин.

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Низькокалорійний рибний пиріг

Низькокалорійний рибний пиріг / Фото: instagram.com/kori.pp/

Інгредієнти:

Сир знежирений – 100 г

Борошно цільнозернове – 5 ст. л

Яйце – 1 шт.

Розпушувач – 1/2 ч. л

Оливкова олія – 1 ст. л

Сіль за смаком

Для начинки:

Філе сьомги – 120 г

Броколі – 100 г

Квасоля зелена – 100 г

Сіль, перець – за смаком

Для заливки:

Йогурт натуральний – 120 г

Яйце -1 шт.

Спеції

Як приготувати:

Для тіста з'єднати всі інгредієнти, крім борошна, ретельно перемішати. Ввести частинами просіяне борошно. По стінах форми, змащеній олією, сформувати кошик. Для начинки рибу, броколі, квасолю посолити і поперчити. Укласти в кошик. Для заливки яйце, йогурт збити, додати спеції. Залити начинку. Випікати 40-50 хвилин за 180 градусів.

Тарт з грушею, камамбером, розмарином і медом

Тарт з грушею, камамбером, розмарином і медом / Фото: instagram.com/pavlosnastya/

Інгредієнти:

Листкове бездріжджове тісто ⠀

Груші – 2-3 шт. ⠀

Сир брі або камамбер

Мед – 2 ст. л.

Розмарин або чебрець (сушений або свіжий) ⠀

Цедра апельсина

Вершкове масло ⠀

Як приготувати: ⠀

Тісто розморозити, розігріти духовку до 200 градусів. ⠀ Груші очистити, нарізати скибочками. Порізати сир тонкими скибочками. ⠀ Розкачати тісто, перенести на пергамент. ⠀ Викласти сир, зверху – грушу, посипати цедрою, дрібними шматками масла і випікати 20-25 хвилин. У рідкий мед додати розмарин, полити готовий пиріг.

Кіш з індичкою і сиром

Кіш з індичкою та сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Борошно – 300 г

Холодне вершкове масло – 140 г

Крижана вода – 90 мл

Сіль – 1 щіпка

Цукор, оцет – по 1 ст. л.

Для начинки:

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Часник – 1 зубчик

Яйця курячі – 3 шт.

Вершки жирні – 250 мл

Чедер – 200 г

Філе індички – 450 г

Перець, сіль – за смаком

Помідори чері – 10 шт.

Як приготувати:

У борошно нарізати холодне вершкове масло. Додати 30 мл крижаної води, сіль, цукор і оцет. Усе подрібнити, поступово ввести решту води. Тісто викласти в форму для випікання, розподілити, зробити бортики. На тісто викласти пергамент, зверху – вантаж. Випікати за 180 градусів 20 хвилин. На розігрітій оливковій олії обсмажити дрібно нарізану цибулю. Часник подрібнити, додати до цибулі, обсмажити до золотистого кольору. Збити яйця із сіллю, влити вершки і знову збити. Всипати 150 г тертого чедера, перемішати. М'ясо (відварне або запечене) подрібнити, додати до яєчної суміші разом з обсмаженою цибулею і часником. Посолити, поперчити і перемішати. Корж вийняти з духовки, прибрати вантаж, викласти начинку. Прикрасити нарізаними помідорами чері, посипати чедером. Випікати 25-30 хвилин.

Сливовий пиріг "Капучино"

Сливовий пиріг "Капучино" / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Борошно – 250 г

Сливи – 800 г

Сир – 750 г

Яйця – 5 шт.

Цукор – 110 г

Вершкове масло – 125 г

Мигдаль мелений – 80 г

Вершки – 150 мл

Розчинне капучино – 5 ст. л.

Крохмаль – 2 ст. л.

Розпушувач – 0,5 ч. л.

Дрібка солі

Цукрова пудра – для прикраси

Як приготувати:

Борошно змішати з меленим мигдалем, розпушувачем і дрібкою солі. Додати 60 г цукру і 125 г холодного нарізаного вершкового масла. Порубати все в крихту, додати 2 яйця і замісити тісто. Тонко розкачати і викласти в глибоке деко. Прибрати в холодильник на 30 хвилин. Для начинки розчинити капучино в 4 столових ложках окропу і злегка остудити. Збити 3 яйця з 50 г цукру до білого кольору. Додати сир, крохмаль і капучино. Вершки збити до м'яких піків і акуратно вмішати в сирний крем. Нагріти духовку до 200 градусів. Тісто наколоти виделкою. Зверху викласти сирну начинку, а на неї – половинки слив без кісточок зрізами вниз. Випікати 40 хвилин.

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