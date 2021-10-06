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7 різних пирогів, які прикрасять стіл на день народження

Ірина Маслова
6 жовтня, 11:52
Це можуть бути картопляні мініпироги з форшмаком, тарти з рибою або куркою. Якщо плануєте пиріг на десерт, то використовуйте груші, камамбер і мед або сливи з капучино

Зазвичай у підготовці святкового столу ми приділяємо більше уваги основним стравам і салатам – це правильно. А якщо на столі стоятиме ситний ароматний пиріг як гаряча закуска або ви запропонуєте його, з грушами або сливами, до чаю? Вочевидь, що це вдалий вибір. Рецепти цікавих пирогів, солодких і несолодких, нижче.

Картопляні мініпироги з форшмаком

Картопляні мініпироги з форшмаком / Фото: instagram.com/ganna883/

Рецепти солодких і солоних пирогів до дня народження / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

  • Картопля – 400 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Сир твердий – 60 г
  • Сіль перець

Для форшмака:

  • Філе оселедця – 100 г
  • Яблуко – 150 г
  • Цибуля – 50 г
  • Яйце варене – 2 шт.
  • Масло вершкове – 20 г
  • Прованські трави – 1 ч. л.
  • Сіль

Як приготувати:

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  1. Картоплю і сир натерти на тертці. Картоплю віджати від соку, додати яйця. Посолити, поперчити.
  2. Форми змастити олією, картопляну суміш викласти, зробити поглиблення.
  3. Випікати 30 хвилин за 180 градусів.
  4. Для форшмака в блендері подрібнити оселедець, яблуко, цибулю, варені яйця, вершкове масло і спеції. Коли картопляні мініпироги охолонуть, викласти форшмак і прикрасити зеленню.

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Кіш з лососем та броколі

Кіш з лососем та броколі / Фото: instagram.com/irina_alekkor/

Інгредієнти для тіста:

  • Борошно – 500 г
  • Вершкове масло – 200 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Цукор 2 ч. л.
  • Крижана вода – 6 ст. л.
  • Пармезан для подачі

Для начинки:

  • Будь-яка риба – 250 г
  • Броколі – за смаком

Для заливки:

  • Вершки – 300 мл
  • Яйця – 2 шт.
  • Сіль, перець, спеції

Як приготувати:

  1. Броколі розділити на суцвіття, відварити у воді 3-5 хвилин. Рибу відварити або запекти, довести до смаку спеціями.
  2. Замісити тісто до еластичного стану, розкачати завтовшки 7 мм, помістити в форму. Зробити високі бортики. Наколоти дно виделкою і поставити в морозилку на пів години.
  3. Для заливки змішати всі інгредієнти. Дістати форму з тістом, розкласти начинку і залити сумішшю.
  4. Випікати за 180 градусів 40-45 хвилин, прикрасити тертим пармезаном.

Пиріг з куркою і грибами

Пиріг з куркою та грибами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Вершкове масло – 2 ст. л.
  • Борошно – 1 ст. л.
  • Курячий бульйон – 200 мл
  • Вершки – 3 ст. л.
  • Болгарський перець
  • Гриби – 10 шт.
  • Варене куряче філе – 400 г
  • Листкове тісто – 225 г
  • Яйце

Як приготувати:

  1. Для соусу розтопити вершкове масло, додати борошно і потримати суміш на слабкому вогні 3 хвилини.
  2. Влити бульйон, довести до кипіння. Влити вершки і продовжувати готувати 5-7 хвилин, помішуючи.
  3. Обсмажити на вершковому маслі нарізану курятину, перець і гриби. Додати вершковий соус.
  4. Розкачати тісто завтовшки 1 см, розділити на дві частини. Форму змастити олією, викласти одну частину тіста. Зверху – начинку. Застелити другою частиною тіста. Скріпити краї тіста і зробити на поверхні отвори.
  5. Збити яйце і змастити поверхню пирога. Випікати пиріг за 200 градусів 25-35 хвилин.

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Низькокалорійний рибний пиріг

Низькокалорійний рибний пиріг / Фото: instagram.com/kori.pp/

Інгредієнти:

  • Сир знежирений – 100 г
  • Борошно цільнозернове – 5 ст. л
  • Яйце – 1 шт.
  • Розпушувач – 1/2 ч. л
  • Оливкова олія – 1 ст. л
  • Сіль за смаком

Для начинки:

  • Філе сьомги – 120 г
  • Броколі – 100 г
  • Квасоля зелена – 100 г
  • Сіль, перець – за смаком

Для заливки:

  • Йогурт натуральний – 120 г
  • Яйце -1 шт.
  • Спеції

Як приготувати:

  1. Для тіста з'єднати всі інгредієнти, крім борошна, ретельно перемішати. Ввести частинами просіяне борошно. По стінах форми, змащеній олією, сформувати кошик.
  2. Для начинки рибу, броколі, квасолю посолити і поперчити. Укласти в кошик.
  3. Для заливки яйце, йогурт збити, додати спеції. Залити начинку.
  4. Випікати 40-50 хвилин за 180 градусів.

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Тарт з грушею, камамбером, розмарином і медом

Тарт з грушею, камамбером, розмарином і медом / Фото: instagram.com/pavlosnastya/

Інгредієнти:

  • Листкове бездріжджове тісто ⠀
  • Груші – 2-3 шт. ⠀
  • Сир брі або камамбер
  • Мед – 2 ст. л.
  • Розмарин або чебрець (сушений або свіжий) ⠀
  • Цедра апельсина
  • Вершкове масло ⠀

Як приготувати: ⠀

  1. Тісто розморозити, розігріти духовку до 200 градусів. ⠀
  2. Груші очистити, нарізати скибочками. Порізати сир тонкими скибочками. ⠀
  3. Розкачати тісто, перенести на пергамент. ⠀
  4. Викласти сир, зверху – грушу, посипати цедрою, дрібними шматками масла і випікати 20-25 хвилин.
  5. У рідкий мед додати розмарин, полити готовий пиріг.

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Кіш з індичкою і сиром

Кіш з індичкою та сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Борошно – 300 г
  • Холодне вершкове масло – 140 г
  • Крижана вода – 90 мл
  • Сіль – 1 щіпка
  • Цукор, оцет – по 1 ст. л.

Для начинки:

  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Часник – 1 зубчик
  • Яйця курячі – 3 шт.
  • Вершки жирні – 250 мл
  • Чедер – 200 г
  • Філе індички – 450 г
  • Перець, сіль – за смаком
  • Помідори чері – 10 шт.

Як приготувати:

  1. У борошно нарізати холодне вершкове масло. Додати 30 мл крижаної води, сіль, цукор і оцет. Усе подрібнити, поступово ввести решту води.
  2. Тісто викласти в форму для випікання, розподілити, зробити бортики.
  3. На тісто викласти пергамент, зверху – вантаж. Випікати за 180 градусів 20 хвилин.
  4. На розігрітій оливковій олії обсмажити дрібно нарізану цибулю.
  5. Часник подрібнити, додати до цибулі, обсмажити до золотистого кольору.
  6. Збити яйця із сіллю, влити вершки і знову збити. Всипати 150 г тертого чедера, перемішати.
  7. М'ясо (відварне або запечене) подрібнити, додати до яєчної суміші разом з обсмаженою цибулею і часником. Посолити, поперчити і перемішати.
  8. Корж вийняти з духовки, прибрати вантаж, викласти начинку. Прикрасити нарізаними помідорами чері, посипати чедером.
  9. Випікати 25-30 хвилин.

Сливовий пиріг "Капучино"

Сливовий пиріг "Капучино" / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Борошно – 250 г
  • Сливи – 800 г
  • Сир – 750 г
  • Яйця – 5 шт.
  • Цукор – 110 г
  • Вершкове масло – 125 г
  • Мигдаль мелений – 80 г
  • Вершки – 150 мл
  • Розчинне капучино – 5 ст. л.
  • Крохмаль – 2 ст. л.
  • Розпушувач – 0,5 ч. л.
  • Дрібка солі
  • Цукрова пудра – для прикраси

Як приготувати:

  1. Борошно змішати з меленим мигдалем, розпушувачем і дрібкою солі. Додати 60 г цукру і 125 г холодного нарізаного вершкового масла. Порубати все в крихту, додати 2 яйця і замісити тісто.
  2. Тонко розкачати і викласти в глибоке деко. Прибрати в холодильник на 30 хвилин.
  3. Для начинки розчинити капучино в 4 столових ложках окропу і злегка остудити. Збити 3 яйця з 50 г цукру до білого кольору. Додати сир, крохмаль і капучино.
  4. Вершки збити до м'яких піків і акуратно вмішати в сирний крем.
  5. Нагріти духовку до 200 градусів. Тісто наколоти виделкою.
  6. Зверху викласти сирну начинку, а на неї – половинки слив без кісточок зрізами вниз. Випікати 40 хвилин.

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