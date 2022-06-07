Домашняя колбаса из одной тушки курицы – формуется в пластиковой бутылке

Обычно мы отказываемся от домашней колбасы, вернее, от ее приготовления, по одной причине – нужно искать натуральную оболочку или иметь специальные насадки на мясорубке.
Сегодня существует множество способов этого избежать. Например, сделать колбасу в пакете для запекания или использовать пластиковую бутылку, как это делает Калнина Наталья.
Эта колбаса куриная. Курица варится в специях до готовности. Потом мясо нужно перебить вместе с бульоном с помощью блендера.
Держать форму массе поможет желатин, а придаст цвет столовая ложка свежего свекольного сока. По вкусу и по текстуре больше похожа на паштет.
Домашняя вареная колбаса
Ингредиенты:
- курица – 1 шт.;
- чеснок – 2-4 зуб.;
- бульон – 300 мл.;
- желатин – 10 г;
- черный перец, сладкая паприка;
- сок свеклы – 1 ст. л.
Для бульона:
- лук, морковь – по 1 шт.;
- лавровый лист – 2 шт.;
- перец горошком – 6-8 шт.;
- соль.
Как приготовить:
- Курицу помыть, выложить в кастрюлю с водой. Добавить все ингредиент для бульона, варить до готовности.
- Желатин развести в 300 мл бульона, согласно инструкции. Со свежей свеклы выжать одну столовую ложку сока.
- Мясо отделить от костей, добавить приправы и пропущенный через пресс чеснок. Добавить желатин с бульоном и сок свеклы.
- Пробить блендером до однородности, посолить по вкусу.
- У бутылки отрезать горлышко, выложить массу и поставить в холодильник на ночь.
Как готовит колбасу автор рецепта – смотрите в ролике.
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