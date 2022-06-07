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Домашняя колбаса из одной тушки курицы – формуется в пластиковой бутылке

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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7 июня, 09:43
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Конечно, она не будет точь-в-точь, как вареная колбаса из магазина. Но она точно будет без химических красителей и консервантов
Домашняя вареная колбаса
Домашняя вареная колбаса / Фото: Depositphotos

Обычно мы отказываемся от домашней колбасы, вернее, от ее приготовления, по одной причине – нужно искать натуральную оболочку или иметь специальные насадки на мясорубке.

Сегодня существует множество способов этого избежать. Например, сделать колбасу в пакете для запекания или использовать пластиковую бутылку, как это делает Калнина Наталья.

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Эта колбаса куриная. Курица варится в специях до готовности. Потом мясо нужно перебить вместе с бульоном с помощью блендера.

Держать форму массе поможет желатин, а придаст цвет столовая ложка свежего свекольного сока. По вкусу и по текстуре больше похожа на паштет.

Домашняя вареная колбаса

Домашняя вареная колбаса
Домашняя вареная колбаса / Фото: Калнина Наталья

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Ингредиенты:

  • курица – 1 шт.;
  • чеснок – 2-4 зуб.;
  • бульон – 300 мл.;
  • желатин – 10 г;
  • черный перец, сладкая паприка;
  • сок свеклы – 1 ст. л.

Для бульона:

  • лук, морковь – по 1 шт.;
  • лавровый лист – 2 шт.;
  • перец горошком – 6-8 шт.;
  • соль.

Как приготовить:

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  1. Курицу помыть, выложить в кастрюлю с водой. Добавить все ингредиент для бульона, варить до готовности.
  2. Желатин развести в 300 мл бульона, согласно инструкции. Со свежей свеклы выжать одну столовую ложку сока.
  3. Мясо отделить от костей, добавить приправы и пропущенный через пресс чеснок. Добавить желатин с бульоном и сок свеклы.
  4. Пробить блендером до однородности, посолить по вкусу.
  5. У бутылки отрезать горлышко, выложить массу и поставить в холодильник на ночь.

Как готовит колбасу автор рецепта – смотрите в ролике.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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