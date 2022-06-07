Домашня ковбаса з однієї тушки курки – формується в пластиковій пляшці

Звичайно, вона не буде точно, як варена ковбаса з магазину. Але вона точно буде без хімічних барвників та консервантів

Домашня варена ковбаса

Зазвичай ми відмовляємося від домашньої ковбаси, вірніше, її приготування, з однієї причини – треба шукати натуральну оболонку або мати спеціяльні насадки на м'ясорубці.

Сьогодні є безліч способів цього уникнути. Наприклад, зробити ковбасу в пакеті для запікання або використати пластикову пляшку, як це робить Калніна Наталія.

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Ця ковбаса куряча. Курка вариться в спеціях до готовності. Потім м'ясо треба перебити разом з бульйоном за допомогою блендера.

Тримати форму масі допоможе желатин, а надасть кольору столова ложка свіжого бурякового соку. На смак та за текстурою ковбаса більше схожа на паштет.

Домашня варена ковбаса

Домашня варена ковбаса

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Інгредієнти:

курка – 1 шт.;

часник – 2-4 зубчики;

бульйон – 300 мл.;

желатин – 10 г;

чорний перець, солодка паприка;

буряковий сік – 1 ст. л.

Для бульйону:

цибуля, морква – по 1 шт.;

лаврове листя – 2 шт.;

перець горошком – 6-8 шт.;

сіль.

Як приготувати:

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Курку помити, викласти в каструлю з водою. Додати всі інгредієнти для бульйону, варити до готовності. Желатин розвести в 300 мл бульйону, згідно з інструкцією. Зі свіжих буряків вичавити одну столову ложку соку. М'ясо відокремити від кісток, додати приправи та пропущений через прес часник. Додати желатин з бульйоном та сік буряків. Пробити блендером до однорідності, посолити за смаком. У пляшки відрізати горлечко, викласти масу та поставити в холодильник на ніч.

Як готує ковбасу авторка рецепта – дивіться в ролику.

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