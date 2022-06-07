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Домашня ковбаса з однієї тушки курки – формується в пластиковій пляшці

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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7 червня, 09:43
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Звичайно, вона не буде точно, як варена ковбаса з магазину. Але вона точно буде без хімічних барвників та консервантів
Домашня варена ковбаса
Домашня варена ковбаса

Зазвичай ми відмовляємося від домашньої ковбаси, вірніше, її приготування, з однієї причини – треба шукати натуральну оболонку або мати спеціяльні насадки на м'ясорубці.

Сьогодні є безліч способів цього уникнути. Наприклад, зробити ковбасу в пакеті для запікання або використати пластикову пляшку, як це робить Калніна Наталія.

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Ця ковбаса куряча. Курка вариться в спеціях до готовності. Потім м'ясо треба перебити разом з бульйоном за допомогою блендера.

Тримати форму масі допоможе желатин, а надасть кольору столова ложка свіжого бурякового соку. На смак та за текстурою ковбаса більше схожа на паштет.

Домашня варена ковбаса

Домашня варена ковбаса
Домашня варена ковбаса

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Інгредієнти:

  • курка – 1 шт.;
  • часник – 2-4 зубчики;
  • бульйон – 300 мл.;
  • желатин – 10 г;
  • чорний перець, солодка паприка;
  • буряковий сік – 1 ст. л.

Для бульйону:

  • цибуля, морква – по 1 шт.;
  • лаврове листя – 2 шт.;
  • перець горошком – 6-8 шт.;
  • сіль.

Як приготувати:

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  1. Курку помити, викласти в каструлю з водою. Додати всі інгредієнти для бульйону, варити до готовності.
  2. Желатин розвести в 300 мл бульйону, згідно з інструкцією. Зі свіжих буряків вичавити одну столову ложку соку.
  3. М'ясо відокремити від кісток, додати приправи та пропущений через прес часник. Додати желатин з бульйоном та сік буряків.
  4. Пробити блендером до однорідності, посолити за смаком.
  5. У пляшки відрізати горлечко, викласти масу та поставити в холодильник на ніч.

Як готує ковбасу авторка рецепта – дивіться в ролику.

Пряники "Малютка" в цукровій пудрі теж можуть стати улюбленою домашньою випічкою, тут знайдете їхній рецепт.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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