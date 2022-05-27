Идея для пикника – фаршированный багет в итальянском стиле

Быстрые закуски на пикнике – это классный разогрев перед основным блюдом, приготовленным на огне. Горячей закуской могут стать шампиньоны, а очень вкусно может дополнить их фаршированный багет.
Для него лучше использовать сливочный сыр, он слегка пропитает корочку и не даст хлебу быстро засохнуть.
Это редакционный рецепт, идеальное сочетание ингредиентов проверено. Добавляйте или заменяйте их по своему вкусу.
Фаршированный багет с перцем, сыром и оливками
Ингредиенты:
- 1 багет длиной около 20 см;
- 150 г сливочного сыра;
- 100 г болгарского перца, нарезанного мелкими кубиками;
- 2 ст. л. оливок, мелко нарезанных;
- 2 с. л. свежей петрушки, нарезанной;
- 1 ч. л. сушеного тимьяна;
- 100 г моцареллы, измельченной.
Как приготовить:
- Отрежьте кончики багета и аккуратно достаньте мякиш, оставляя корку толщиной около 1 сантиметра.
- Соедините сливочный сыр, перец, маслины, петрушку и тимьян.
- Добавьте моцареллу, перемешайте.
- С помощью ложки плотно наполните багет начинкой.
- Перед подачей разрежьте его на порционные кусочки с помощью хлебного ножа.
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