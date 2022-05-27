Идея для пикника – фаршированный багет в итальянском стиле

Набор ингредиентов все-таки будет зависеть от размера багета. Мякиш не нужен, его можно засушить для панировочных сухарей

Фаршированный багет / Фото: Pinterest

Быстрые закуски на пикнике – это классный разогрев перед основным блюдом, приготовленным на огне. Горячей закуской могут стать шампиньоны, а очень вкусно может дополнить их фаршированный багет.

Для него лучше использовать сливочный сыр, он слегка пропитает корочку и не даст хлебу быстро засохнуть.

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Это редакционный рецепт, идеальное сочетание ингредиентов проверено. Добавляйте или заменяйте их по своему вкусу.

Фаршированный багет с перцем, сыром и оливками

Багет с начинкой / Фото: Pinterest

Ингредиенты:

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1 багет длиной около 20 см;

150 г сливочного сыра;

100 г болгарского перца, нарезанного мелкими кубиками;

2 ст. л. оливок, мелко нарезанных;

2 с. л. свежей петрушки, нарезанной;

1 ч. л. сушеного тимьяна;

100 г моцареллы, измельченной.

Как приготовить:

Отрежьте кончики багета и аккуратно достаньте мякиш, оставляя корку толщиной около 1 сантиметра. Соедините сливочный сыр, перец, маслины, петрушку и тимьян. Добавьте моцареллу, перемешайте. С помощью ложки плотно наполните багет начинкой. Перед подачей разрежьте его на порционные кусочки с помощью хлебного ножа.

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