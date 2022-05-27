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Идея для пикника – фаршированный багет в итальянском стиле

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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27 мая, 11:47
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Набор ингредиентов все-таки будет зависеть от размера багета. Мякиш не нужен, его можно засушить для панировочных сухарей
Фаршированный багет
Фаршированный багет / Фото: Pinterest

Быстрые закуски на пикнике – это классный разогрев перед основным блюдом, приготовленным на огне. Горячей закуской могут стать шампиньоны, а очень вкусно может дополнить их фаршированный багет.

Для него лучше использовать сливочный сыр, он слегка пропитает корочку и не даст хлебу быстро засохнуть.

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Это редакционный рецепт, идеальное сочетание ингредиентов проверено. Добавляйте или заменяйте их по своему вкусу.

Фаршированный багет с перцем, сыром и оливками

Багет с начинкой
Багет с начинкой / Фото: Pinterest

Ингредиенты:

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  • 1 багет длиной около 20 см;
  • 150 г сливочного сыра;
  • 100 г болгарского перца, нарезанного мелкими кубиками;
  • 2 ст. л. оливок, мелко нарезанных;
  • 2 с. л. свежей петрушки, нарезанной;
  • 1 ч. л. сушеного тимьяна;
  • 100 г моцареллы, измельченной.

Как приготовить:

  1. Отрежьте кончики багета и аккуратно достаньте мякиш, оставляя корку толщиной около 1 сантиметра.
  2. Соедините сливочный сыр, перец, маслины, петрушку и тимьян.
  3. Добавьте моцареллу, перемешайте.
  4. С помощью ложки плотно наполните багет начинкой.
  5. Перед подачей разрежьте его на порционные кусочки с помощью хлебного ножа.

Самый правильный рецепт ухи от рыбаков читайте в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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