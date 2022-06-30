Вкусные сырные рулетики – завтрак за 10 минут (видео)

Рулетики на завтрак бывают разными. Они могут быть из яиц с грибной начинкой или сырными из лаваша.
Эти мини-рулеты максимально сырные, сочности им придаст творог и любимая зелень. Солить их не нужно, потому что используется сулугуни. Его можно заменить моцареллой.
Alina FooDee предлагает два варианта приготовления: обжарить на масле или запечь при 180 градусах.
Сырные рулетики на завтрак
Ингредиенты:
- сулугуни – 200 г;
- творог – 250 г;
- лаваш;
- яйца – 2 шт.;
- перец, зелень.
Как приготовить:
- Сулугуни натереть. Добавить творог, яйцо и нарезанную зелень. Поперчить.
- Лаваш нарезать на прямоугольники, распределить начинку и сформировать рулетики.
- Обжарить или запечь в духовке при 180 градусах 10 минут.
Как легко сформировать рулетики можно увидеть в ролике от автора рецепта.
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