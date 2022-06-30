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Смачні сирні рулетики – сніданок за 10 хвилин (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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30 червня, 07:01
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Потрібен лаваш, кисломолочний сир і сулугуні. Рулетики обсмажуються або швидко запікаються. Перед цим їх потрібно змастити жовтком
Рулетики із сиром на сніданок
Рулетики із сиром на сніданок

Рулетики на сніданок бувають різними. Вони можуть бути з яєць з грибною начинкою або сирними з лаваша.

Ці мінірулети максимально сирні, соковиті їм додасть кисломолочний сир і улюблена зелень. Солити їх не потрібно, бо використовується сулугуні. Його можна замінити моцарелою.

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Alina FooDee пропонує два варіянти приготування: обсмажити на олії або запекти за 180 градусів.

Сирні рулетики на сніданок

Інгредієнти:

  • сулугуні – 200 г;
  • сир – 250 г;
  • лаваш;
  • яйця – 2 шт.;
  • перець, зелень.

Як приготувати:

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  1. Сулугуні натерти. Додати сир, яйце та нарізану зелень. Поперчити.
  2. Лаваш нарізати на прямокутники, розподілити начинку та сформувати рулетики.
  3. Обсмажити або запекти в духовці за 180 градусів 10 хвилин.

Як легко сформувати рулетики можна побачити у ролику від авторки рецепта.

Рецепт солодких горіхових рулетиків до сніданку читайте тут.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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