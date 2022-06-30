Смачні сирні рулетики – сніданок за 10 хвилин (відео)

Рулетики на сніданок бувають різними. Вони можуть бути з яєць з грибною начинкою або сирними з лаваша.
Ці мінірулети максимально сирні, соковиті їм додасть кисломолочний сир і улюблена зелень. Солити їх не потрібно, бо використовується сулугуні. Його можна замінити моцарелою.
Alina FooDee пропонує два варіянти приготування: обсмажити на олії або запекти за 180 градусів.
Сирні рулетики на сніданок
Інгредієнти:
- сулугуні – 200 г;
- сир – 250 г;
- лаваш;
- яйця – 2 шт.;
- перець, зелень.
Як приготувати:
- Сулугуні натерти. Додати сир, яйце та нарізану зелень. Поперчити.
- Лаваш нарізати на прямокутники, розподілити начинку та сформувати рулетики.
- Обсмажити або запекти в духовці за 180 градусів 10 хвилин.
Як легко сформувати рулетики можна побачити у ролику від авторки рецепта.
Рецепт солодких горіхових рулетиків до сніданку читайте тут.