Два нових салати на Великдень – рецепти "Моркви" та "Писанки"

Ми вибрали ці салати, бо вони асоціюються зі святом Великодня. "Моркова" – це паралель з кроликом, символом католицького Великодня, з "Писанкою" все зрозуміло і так.
Тож ці два варіянти стануть чудовим доповненням до традиційних страв цього дня.
Щоб досягти ідеальної форми салатів, зручніше їх формувати у довгастих тарілках.
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Салат "Морква" за рецептом ftf.profood листковий, з м'яса можна використовувати курку або індичку.
"Писанка" від української фудблогерки just_food_by_dianaне містить конкретних пропорцій інгредієнтів, усе беріть на свій смак.
Салат "Писанка"
Складові:
- варена картопля;
- салямі або шинка;
- варена морква;
- варені яйця;
- перець солодкий;
- кукурудза;
- майонез:
- оливки, зелена цибуля – для прикраси
- сіль перець.
До Великодня можна приготувати і легкий овочевий салат "Квітень", його рецепт дивіться тут.
Як приготувати:
- Кожен шар просочується майонезом і доводиться до смаку сіллю та перцем.
- Шари викладайте у такій черговості: картопля, ковбаса або шинка, яйця, морква, перець, знову ковбаса, кукурудза.
- Прикрасити цибулею, нарізаними оливками.
Салат "Морква"
Складові:
- відварена картопля – 5 шт.;
- обсмажені гриби – 300 г;
- цибуля – 2 шт.;
- куряче філе – 2 шт.;
- яйця – 6 шт.;
- морква – 3-4 шт.
- сіль, перець, майонез;
- петрушки.
Цей салат просочується майонезом. Тут знайдете два рецепти домашнього соусу.
Як приготувати:
- Викласти у формі моркви перший шар з дрібно натертої картоплі, посолити, поперчити, змастити майонезом.
- Другий шар – обсмажені гриби з цибулею, подрібнене м'ясо, четвертий шар – терті яйця. Кожен шар змащувати майонезом до смаку.
- Прикрасити тертою морквою, прикрашати петрушкою, як на фото.
Рецепт бюджетной, но вкусной закуски на Пасху из сала и фарша читайте здесь.