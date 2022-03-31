Манні оладки з яблуками, які точно будуть пишними – простий рецепт для сніданку

Спочатку треба зварити манну кашу на молоці. Потім додайте яблука та родзинки за смаком – вийде готове тісто

Манні оладки на сніданок - рецепт з яблуками / Фото: Инстаграм

Оладки з великою кількістю яблук і з щедрою прикрасою цукровою пудрою дуже люблять смажити в Польщі. Правда, тісто замішується на борошні.

Основа цих оладок – манна каша. Авторка рецепта vkusnue_receptiki пропонує зварити манку на молоці з додаванням вершкового масла.

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Зрозуміло, що кашу можна зробити на воді. Смажте манні оладки на добре розігрітій сковороді.

Манні оладки з яблуками

Манні оладки з яблуками / Фото: instagram.com/vkusnue_receptiki

Інгредієнти на п'ять-шість штук:

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молоко – 75 г;

манна крупа – 50 г;

яблука – 30 г;

яйце;

родзинки, вершкове масло – по 20 г;

цукор – за смаком.

Тут дізнаєтеся рецепт популярного японського сніданку – оладок, як суфле.



Як приготувати: