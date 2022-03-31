Манні оладки з яблуками, які точно будуть пишними – простий рецепт для сніданку

Оладки з великою кількістю яблук і з щедрою прикрасою цукровою пудрою дуже люблять смажити в Польщі. Правда, тісто замішується на борошні.
Основа цих оладок – манна каша. Авторка рецепта vkusnue_receptiki пропонує зварити манку на молоці з додаванням вершкового масла.
Зрозуміло, що кашу можна зробити на воді. Смажте манні оладки на добре розігрітій сковороді.
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Манні оладки з яблуками
Інгредієнти на п'ять-шість штук:
- молоко – 75 г;
- манна крупа – 50 г;
- яблука – 30 г;
- яйце;
- родзинки, вершкове масло – по 20 г;
- цукор – за смаком.
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Як приготувати:
- Зварити манку на молоці із цукром, додати масло. Злегка остудити кашу.
- Яблука очистити, нарізати дрібними кубиками і разом із родзинками додати в кашу. Перемішати.
- Смажити на добре розігрітій з олією сковороді.