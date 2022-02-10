Скумбрія в салатах – рецепти зі свіжою, копченою та консервованою рибою

Один з цих салатів, зі свіжою скумбрією, теплий. До нього додаються обсмажені морква, цибуля та печериці. Всі вони заправляються майонезом або сметаною з гірчицею

Рецепти салатів зі скумбрією на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Отже, одну з найулюбленіших нами риб – скумбрію, можна не тільки смачно та в різні способи запікати, вона добре почувається в салатах.

Тож якщо чекаєте на гостей і думаєте над меню до дня народження, придивіться до цих рецептів

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Теплий салат зі сторінки helena.7225 готується зі свіжої скумбрії з додаванням обсмажених цибулі, моркви та печериць.

У салат з консервованою скумбрією за рецептом evgeniya_oknina потрібно м'ясо криля.

Картопля для салату від anna.nosova.handmade, вже нарізана, запікається у духовці.

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Теплий салат зі свіжої скумбрії

Теплий салат зі свіжою скумбрією / Фото: instagram.com/helena.7225/

Інгредієнти:

свіжоморожена скумбрія – 1 шт.;

відварена картопля – 3-4 шт. середніх розмірів;

яйце – 3 шт.;

цибуля – 1 шт. (велика);

морква – 2 середніх або 1 велика;

печериці – 300-400 г;

сіль, перець чорний мелений – за смаком;

майонез.

Дуже цікавими виходять салати, якщо додати до них апельсин. Ці рецепти підійдуть і для дня народження.

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Як приготувати:

Цибулю нарізати кубиками, моркву натерти на дрібній тертці і обсмажити все в невеликій кількості олії. Гриби теж порізати та обсмажити, під час смаження посолити та поперчити. Скумбрію почистити, промити і відварити у підсоленій воді 5-7 хвилин. Дати охолонути, видалити кістки та розібрати руками на невеликі шматочки. Відварену картоплю та яйця порізати кубиками. У салатнику з'єднати картоплю, яйця, обсмажену цибулю, моркву, гриби та відварену скумбрію. Заправити майонезом. Посолити і поперчити за смаком.

Салат "Океан"

Салат "Океан" / Фото: instagram.com/evgeniya_oknina/

Інгредієнти:

блашанка скумбрії;

бляшанка м'яса криля;

кукурудза 200 г;

рис варений – 1 склянка;

яйце варене – 3 шт.

зелена цибуля;

майонез, сіль, перець – за смаком.

Дуже смачними салати виходять з мідіями – їх рецепти знайдете тут .

Як приготувати:

Рис та яйця зварити та остудити. Розібрати скумбрію від кісток та шкіри. Розім'яти виделкою або нарізати. У салатник викласти рибу, м'ясо криля, рис, нарізані яйця, кукурудзу. Дрібно нарізати цибулю і додати до салату. Посолити, поперчити, додати майонез і перемішати.

Салат зі скумбрією із запеченою картоплею

Салат зі скумбрією із запеченою картоплею / Фото: instagram.com/anna.nosova.handmade/

Інгредієнти:

2-3 великі картоплини;

половина копченої скумбрії;

2 шт. солоних огірків;

половина червоної цибулини;

сметана з гірчицею або майонез – для заправки.

Тут зібрано чудові салати з печінкою тріски, які також можна приготувати на день народження.



Як приготувати: